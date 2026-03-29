Războiul dintre SUA/Israel și Iran continuă, iar unii comentatori analizează motivul pentru care China și Rusia se țin la distanță de conflict. Niciuna nu pare dornică să intervină militar pentru a sprijini Iranul. Mai mult, se pare că Beijingul ezită să trimită arme Iranului. Rusia, pe de altă parte, beneficiază de șocul global al aprovizionării cu petrol cauzat de conflict.

Lăsând la o parte unele argumente retorice, mulți comentatori prevăd că președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping nu se vor implica în mod semnificativ în Iran, notează Kimberly Donovan și Emily Ezratty într-o analiză publicată de Atlantic Council.

Însă o astfel de concluzie interpretează greșit relațiile economice și motivațiile din spatele „ Axei Evaziunii

Este vorba despre rețeaua de adversari americani

Este înțeles greșit modul în care Beijingul și Moscova permit Teheranului să reziste prin intermediul lanțurilor de aprovizionare.

Războiul cu Iranul

„Pentru a pune capăt războiului și a împiedica Iranul să își reconstruiască capacitatea militară, Donald Trump va trebui să-i confrunte pe Xi și Putin cu privire la sprijinul lor pentru regimul iranian și la planurile lor de a eluda sancțiunile și controlul exporturilor”, arată Kimberly Donovan și Emily Ezratty .

Cum funcționează Axa Evaziunii

China le permite Rusiei și Iranului să se implice prin importul de petrol sancționat și vânzarea lor de tehnologie sofisticată cu dublă utilizare.

„În ultimii ani am propus termenul «Axa Evaziunii» pentru a descrie rețelele complexe pe care aceste țări le folosesc pentru a se sustrage și a ocoli sancțiunile occidentale.

Cercetările noastre s-au concentrat asupra flotei din umbră a Rusiei. S-au focusat și asupra sistemelor alternative de plată, a schemelor de spălare a banilor și a comerțului de troc.

Actualul război cu Iranul a atras atenția asupra unui alt sistem sau tactică a acestei Axe: lanțurile de aprovizionare integrate.

Comerțul și transferul de tehnologie dintre China, Rusia și Iran – și lanțurile de aprovizionare asociate – sunt rezultatul geografiei, precum și al presiunii economice occidentale semnificative.

Din cauza controalelor restrictive la export și a sancțiunilor, aceste state nu pot accesa cu ușurință tehnologia și componentele occidentale direct din SUA și din alte țări occidentale.

Comerțul dintre Axa Evaziunii are loc în afara sistemului financiar occidental. Sunt în afara razei de acțiune a restricțiilor economice occidentale, iar aceste lanțuri de aprovizionare integrate sunt mai rezistente la sancțiuni”, explică Kimberly Donovan și Emily Ezratty.

Companii-paravan și centre de transbordare

Iranul a fost supus unor sancțiuni ample și cuprinzătoare din partea SUA și unor măsuri economice restrictive occidentale timp de decenii.

„În octombrie 2021 , SUA au anunțat primele controale la export care vizează în mod specific producția de vehicule aeriene fără pilot (UAV).

Departamentul Comerțului, Departamentul de Stat și Trezoreria au restricționat exportul de tehnologii de origine americană către țări terțe către Iran.

Totuși, componentele occidentale continuă să fie prezente în proiectele de drone iraniene.

Adesea, aceste componente provin din China.

China a furnizat Iranului drone, rachete de croazieră antinavă, rachete sol-aer și componente ale acestora. China furnizează direct Iranului componente tehnologice occidentale sau chinezești care se găsesc în dronele iraniene.

Acțiunile Trezoreriei și Comerțului identifică frecvent persoane fizice, entități și adrese chineze care sunt utilizate ca societăți-paravan sau companii-paravan și centre de transbordare.

Această cooperare se extinde dincolo de comerțul cu bunuri, dar ajută partenerii să își dezvolte și să își îmbunătățească propriile capacități tehnologice”, avertizează Kimberly Donovan și Emily Ezratty.

„Exporturile chinezești de produse cu dublă utilizare către Iran au crescut în ianuarie 2024”

Programul de drone al Iranului oferă cel mai clar exempl. Axa Evaziunii folosește lanțuri de aprovizionare localizate pentru a eluda măsurile economice restrictive și pentru a spori producția militară.

„UAV-urile iraniene, cum ar fi seria Shahed, se bazează pe un ecosistem de electronice, motoare, componente de navigație, baterii și semiconductori importați.

Multe dintre aceste piese provin din SUA, Europa și Japonia.

Dar rețelele de achiziții le direcționează frecvent prin distribuitori sau companii comerciale chineze înainte de a ajunge la producătorii iranieni.

Exporturile chinezești de produse cu dublă utilizare către Iran au crescut în ianuarie 2024.

Cele două state au oficializat un parteneriat strategic care punea accent pe cooperarea în domeniul apărării și securității.

Exporturile chinezești au crescut după ce Trump a semnat un memorandum care restabilia presiunea maximă asupra Iranului. Au crescut din nou în iunie 2025, după atacul SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene”, continuă Kimberly Donovan și Emily Ezratty.

„Iranul a transferat Rusiei 600 de drone Shahed-16 dezasamblate”

Rusia consolidează în continuare acest sistem prin cooperarea cu Iranul în timp de război.

„Din 2022, Moscova și Teheranul au făcut schimb de tehnologie și know-how în producție pentru drone. Astfel, ambele țări și-au mărit capacitatea de producție.

În februarie 2023, Rusia a înființat o unitate de producție de drone susținută de tehnologie și expertiză iraniană în Zona Economică Specială Alabuga

Iranul a transferat Rusiei 600 de drone Shahed-16 dezasamblate, componente pentru 1.300 de drone, instruire și expertiză tehnică pentru a o ajuta în războiul din Ucraina.

Până în 2025, Moscova mutase aproximativ 90% din ansamblul Shahed în Rusia.

Între timp, Rusia a dezvoltat Garpiya-3, o versiune modificată și îmbunătățită a Shahed, cu ajutorul specialiștilor chinezi și al unei presupuse fabrici rusești de drone din China”, mai menționează autoarele analizei publicate de Atlantic Council.

„Pentru Iran, aceste importuri reprezintă materii prime esențiale”

Capacitatea Iranului de a susține producția de rachete și explozibili depinde de accesul la precursori chimici și materiale industriale.

Aceste substanțe sunt supuse controalelor occidentale la export. Trezoreria SUA a sancționat persoane fizice și entități din Iran și China pentru achiziționarea de ingrediente pentru propulsorul de rachete balistice.

„Aplicarea legii este mai dificilă atunci când producția este distribuită în mai multe jurisdicții.

Companiile chimice chineze au fost asociate în mod repetat cu transporturi de materiale cu dublă utilizare către Iran, precum și către Rusia.

Un alt raport recent sugerează că navele flotei iraniene din umbră care navighează din China conțin precursori pentru combustibilul pentru rachete.

Pentru Iran, aceste importuri reprezintă materii prime esențiale pentru combustibilii solizi pentru rachete, propulsorii și explozibilii utilizați în sistemele de rachete și alte sisteme de arme.

Rețelele de achiziții iraniene ascund destinația transporturilor și exploatează lacunele în controlul exporturilor la nivel global și aplicarea sancțiunilor.

Amploarea și diversitatea industriei chimice din China fac deosebit de dificilă pentru autoritățile de reglementare monitorizarea utilizării finale a fiecărui compus exportat”, avertizează Kimberly Donovan și Emily Ezratty.

„Statele Unite au fost inconsecvente în implementarea restricțiilor economice”

China, Rusia și Iranul continuă să colaboreze pentru a eluda și a evita sancțiunile și controalele la export din partea Occidentului.

„Între timp, Statele Unite au fost inconsecvente în implementarea restricțiilor economice.

După ultimul summit Trump-Xi din octombrie 2025, Washingtonul a suspendat Regula Afiliată a Biroului pentru Industrie și Securitate în schimbul ridicării de către China a controalelor la exportul de minerale critice.

Asta arată cât de multă influență deține Beijingul prin dominația sa în lanțurile de aprovizionare cu pământuri rare.

Washingtonul relaxează sancțiunile petroliere impuse Moscovei și Teheranului.

Este un răspuns la creșterea prețurilor la energie și la criza din Strâmtoarea Ormuz.

Așa se văd problemele precise asupra cărora SUA sunt dispuse să facă compromisuri.

Iranul își menține cunoștințele tehnice și liniile de producție mature. Are acces continuu la componente cu dublă utilizare necesare pentru a-și reconstrui stocurile de drone.

Cooperarea Iran – China – Rusia consolidează aceste capacități prin distribuirea lanțurilor de aprovizionare și izolarea producției de presiunea occidentală”, încheie Kimberly Donovan și Emily Ezratty.

