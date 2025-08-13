Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ștefan Popescu: „ROMÂNIA nu este orice fel de țară. Sigur că avem o imagine negativă, avem multe probleme”

Alexandra Anton
13 aug. 2025, 19:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ștefan Popescu a subliniat importanța României în contextul războiului din Ucraina și a vorbit despre oportunitățile diplomatice pe care țara noastră le-ar putea valorifica mai bine. El a avertizat, însă, că pentru a atinge aceste obiective este nevoie de decizie și voință politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Potrivit lui Popescu, România dispune de parteneriate strategice valoroase și ar putea avea o voce mai puternică pe scena internațională. Trebuie să existe inițiativă și coerență la nivel decizional.

„România nu este orice fel de țară. Sigur că avem o imagine negativă, avem multe probleme, dar noi avem o imagine negativă apropo de cum merg lucrurile în țară. Este o țară chiar importantă în ce privește Ucraina. România are o serie de parteneriate strategice. Dacă n-ajungem la Washington, dar sunt convins că la Paris am putea să ajungem, la Berlin putem să ajungem, la Roma, de ce nu? Deci cred că am fi putut să facem mai mult. Dar trebuie să existe, cum să spun, o decizie. Voința e principalul ingredient al politicii externe. Când nu ai, nu poți să faci absolut nimic. Poți să ai potențial mult mai mare decât România.”, afirmă acesta.

Ce facem cu o Rusie puternică la granițele noastre?

Întrebat de Ionuț Cristache cum ar trebui gestionată situația unei Rusii puternice în vecinătatea României, Popescu a pus și problema eventualei ridicări a sancțiunilor americane.

„Asta este o altă întrebare care trebuie să fie pusă. Ce facem cu o Rusie? Cum gestionăm relațiile și ce facem dacă americanii vor ridica sancțiunile? Pentru că trebuie să ne punem și această întrebare, da, cum se va impacta ridicarea sancțiunilor americane asupra Uniunii Europene? Sigur, într-o primă fază, Uniunea Europeană le va menține, dar cât timp le va menține? Vor exista state care o să spună, pe fondul crizei economice foarte mari, să spună: trebuie și noi să mai deschidem sau să mai închidem ochii. Și atunci ce va face România? Va dialoga cu Federația Rusă sau nu va dialoga? Va dialoga prin intermediul Bruxelles-ului?”, conchide Ștefan Popescu.

