Invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a dat informații de culise din perioada când România era supusă mecanismelor de cooperare și verificare MCV impuse de la Bruxelles. Astfel, fostul premier a aflat de la predecesorul Ursulei von der Leyen, fostul președinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, că serviciile secrete erau implicate în actul de justiție.

Într-un dialog transmis live din studioul Gândul, Călin Popescu Tăriceanu a dezvăluit că abuzurile din justiție, comise mai ales în perioada Binomului SRI – DNA , erau știute la Bruxelles.

Abuzurile din justiție erau girate de Comisia Europeană pentru ca România să fie „ținută la colț”

Fostul premier a aflat personal, de la fostul președinte al Comisiei Europene, că totul se girează de la Bruxelles. Mai grav este că țara noastră nu riposta la acel moment.

Toate abuzurile care s-au întâmplat în justiție în anii 2010, din 2010 până în 2020, am constatat că erau bine cunoscute la Bruxelles. Da, da, erau bine cunoscute și tolerate. Erau girate, erau făcute cu girul Comisiei Europene, care nu a ridicat mecanismul de cooperare și verificare, pentru că ăsta era un instrument cu care România era ținută, să zicem, la colț. Adică era ținută la respect. România nu îndrăznea să ridice gura în această privință. Eu am avut, la un moment dat, în 2019, la începutul anului, o întâlnire cu președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker. Această întâlnire nu este o întâlnire uzuală, pentru că președintele Comisiei de obicei se întâlnește cu omologii lui, care sunt prim-miniștrii țărilor membre. Dar, cunoscându-l pe Juncker, mi-a acordat această întâlnire și, la această întâlnire, am ridicat atunci problema perpetuării Mecanismului de cooperare și verificare, a explicat Tăriceanu.

Promisiunea lui Junker

Și, cu acel prilej, Juncker mi-a confirmat că știe de implicarea servicilor secrete în actul de justiție. Mi-a spus mai mult de atâta, că avea anumite informații în legătură cu modul în care funcționau serviciile de informații, inclusiv în ceea ce-l privește. Avusese anumite informații foarte interesante. Și i-am cerut lui Juncker să ridice mecanismul de cooperare și verificare. Și Juncker mi-a spus: până la sfârșitul mandatului, care lua sfârșitul în 2019, o să ridicăm mecanismul de cooperare și verificare. Trebuie să vă spun că la sfârșitul întrevederii, unul din consilierii lui a venit și mi-a spus: domnule președinte, vă dau un sfat. Nu mai ridicați aceste chestiuni în spațiu public, legate de abuzurile care se întâmplă în justiție în România. Pentru că probabil îi deranja la ureche, așa cum v-am spus, făcute cu acordul Comisiei. Și i-am spus, adică cum îmi cereți ca să pun gunoiul sub preș? Și persoana respectivă mi-a spus, da. Și eu am zis, cu așa ceva nu sunt de acord. Nu sunt de acord să tac din gură când astfel de abuzuri se petrec în țara mea. Și mi-a spus, bine, faceți cum credeți, a mai declarat fostul premier.

