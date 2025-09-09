Teodorovici afirmă că șase miliarde de euro stau degeaba la BNR

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Eugen Teodorovici a explicat de ce România pierde bani europeni și cum gestionarea defectuoasă a fondurilor face ca miliarde să rămână blocate în conturile Ministerului de Finanțe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Eugen Teodorovici: „Păi alții fac în trei ani autostrăzi, mii de kilometri. Noi nu facem un proiect în șapte ani, plus încă trei”

Eugen Teodorovici a criticat modul în care România tratează fondurile europene. Acesta a explicat că proiectele sunt întârziate și împinse dintr-un ciclu financiar în altul. El a dat exemplul ordonanței 36/2023, care permite ca proiectele să fie continuate în noul cadru financiar chiar dacă au doar 5% progres după zece ani.

„Noi ne ducem în ultimul moment. Niciodată nu abordăm problema inversă. Dacă ne lasă ăștia la Comisie șapte ani și zece ani, în ultima zi o să vedeți că avem probleme și o să vrem să ducem pe următorul cadru financiar. Așa este astăzi România. Într-o ordonanță din 2023, o aberație de ordonanță 36/2023, nu contează, OUG, se spune acolo că proiectele din primul ciclu financiar, 14-20, pot să fie etapizate, adică să treacă în următorul cadru financiar 2021-2027, dacă au minim 5% progres. 5% după zece ani de implementare. Păi alții fac în trei ani autostrăzi, mii de kilometri. Noi nu facem un proiect în șapte ani, plus încă trei.”, spune Teodorovici.

Șase miliarde stau degeaba în conturi la BNR

Fostul ministru a subliniat că România are sume uriașe disponibile, dar care nu sunt folosite pentru finanțarea curentă a statului.