Teodorovici afirmă că șase miliarde de euro stau degeaba la BNR

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Eugen Teodorovici a explicat de ce România pierde bani europeni și cum gestionarea defectuoasă a fondurilor face ca miliarde să rămână blocate în conturile Ministerului de Finanțe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Eugen Teodorovici a criticat modul în care România tratează fondurile europene. Acesta a explicat că proiectele sunt întârziate și împinse dintr-un ciclu financiar în altul. El a dat exemplul ordonanței 36/2023, care permite ca proiectele să fie continuate în noul cadru financiar chiar dacă au doar 5% progres după zece ani.
„Noi ne ducem în ultimul moment. Niciodată nu abordăm problema inversă. Dacă ne lasă ăștia la Comisie șapte ani și zece ani, în ultima zi o să vedeți că avem probleme și o să vrem să ducem pe următorul cadru financiar. Așa este astăzi România. Într-o ordonanță din 2023, o aberație de ordonanță 36/2023, nu contează, OUG, se spune acolo că proiectele din primul ciclu financiar, 14-20, pot să fie etapizate, adică să treacă în următorul cadru financiar 2021-2027, dacă au minim 5% progres. 5% după zece ani de implementare. Păi alții fac în trei ani autostrăzi, mii de kilometri. Noi nu facem un proiect în șapte ani, plus încă trei.”, spune Teodorovici.
Fostul ministru a subliniat că România are sume uriașe disponibile, dar care nu sunt folosite pentru finanțarea curentă a statului.
„Am avut banii europeni ținuți în conturile Ministerului de Finanțe la Banca Națională. Dacă a ascultat cineva să-i folosească, ca să nu mai împrumutăm în piață ca fraierii… Da, stau degeaba. Păi stau și azi acolo degeaba. Domnule, sunt ai Ministerului de Finanțe. În contul pe care noi îl ținem la Banca Națională. Dar atenție mare, eu pot să țin unde vreau contul acela. La o bancă comercială care îmi dă mie o dobândă mare. Astăzi cred că sunt cel puțin șase miliarde. Șase miliarde care stau degeaba.”, afirmă acesta.