Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, istoricul Adrian Cioroianu a analizat tabloul actual al războiului din Orientul Mijlociu. Reputatul profesor susține că Iranului îi va imposibil să câștige.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a observat că Iranul, un partener de dialog cu care România a avut relații interesante în trecut, nu are capacitatea, obiectiv vorbind, de a se impune în conflictul militar cu SUA și Israel. În plus, regimul teocratic de la Teheran nu pare prea interesat de efectele negative ale războiului în rândul cetățenilor iranieni.

”Din punctul meu de vedere, nu se pune problema ca ei să câștige o astfel de confruntare. Doar că rezistența și dacă regimul rămâne în picioare, pentru ei e o victorie. Părerea mea e că nu prea le pasă lor de calitatea vieții celor care acum n-au Internet. Vă dați seama cât suferă conducerea că nu e Internet în Iran (…) Iran nu poate rezista pe termen lung”, a declarat Cioroianu în studioul Gândul.

Pentru România, ideală ar fi schimbarea regimului

Însă, din punct de vedere al României, adevărata victorie ar fi schimbarea regimului ayatollahilor de la Teheran.

Pentru români ar fi mai bine să se schimbe regimul. Cel mai bine ar fi să se schimbe regimul, dar depinde de iranieni. În Iran, regimul e foarte bine înfipt în societate, a completat invitatul.

Istoricul a mai observat că acest conflict, pe care SUA l-ar fi vrut finalizat cât mai repede, este clar că e unul de durată, nu o operațiune fulger așa cum își dorea Donald Trump. Referit0r la liderul american, Adrian Cioroianu consideră că poziția acestuia începe să se clatine, inclusiv din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, lucru tot mai vizibil.

Planul secret în 15 puncte al SUA pentru Iran. Trump pune condiții stricte regimului de la Teheran pentru încheierea războiului