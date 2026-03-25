Conflictul din Orientul Mijlociu a dat peste cap comerțul cu mașini second-hand. Zeci de autoturisme Lamborghini și Rolls-Royce sunt blocate pe mare

Conflictul din Orientul Mijlociu care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz a dat peste cap economia întregii planete. Nu doar comerțul cu petrol și gaze a fost afectat, dar și cel cu bunuri de consum sau comerțul auto. În prezent, mii de mașini, inclusiv autoturisme de lux, sunt blocate în Sri Lanka din cauza conflictului armat din Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

Pentru că Strâmtoarea Ormuz este închisă, navele de transport evită acum portul Jebel Ali din Dubai, un hub central pentru comerțul cu mașini second-hand. Navele care transportau mașini din Japonia și Coreea de Sud către Dubai au fost nevoite să își descarce marfa în porturi alternative. Portul Hambantota din Sri Lanka a devenit astfel un punct de staționare forțată, ducând la o supraaglomerare severă.

Aproximativ 50 de vehicule de lux second-hand, printre care Lamborghini, Rolls-Royce și Ferrari, au fost descărcate în Sri Lanka și China, deși acestea nu erau destinate piețelor locale, ci cumpărătorilor din Orientul Mijlociu. Transporturile au fost întârziate cu zilele, iar unele companii maritime au cerut depozite suplimentare de până la 5.000 de dolari per mașină pentru a continua călătoria sau pentru a returna vehiculele în Japonia.

Japonia și Coreea de Sud au exportat în 2025 mașini second-hand în valoare de 19 miliarde de dolari, iar peste o treime din aceste mașini au ajuns în Orientul Mijlociu. Doar Emiratele Arabe Unite au fost anul trecut cea mai mare destinație a mașinilor second-hand japoneze, cu 224.000 de unități, adică 15% din exporturile de mașini la mâna a doua.

