Statele Unite au transmis Iranului un plan complex în 15 puncte pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, care include un armistițiu de 30 de zile pentru negocieri, potrivit The New York Times, care citează oficiali familiarizați cu discuțiile diplomatice.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană și israeliană, planul propus de Washington include măsuri drastice privind programul nuclear și influența regională a Iranului.

Președintele Donald Trump a declarat că negocierile cu „reprezentanți cheie” ai Iranului sunt în plină desfășurare și în acest context administrația de la Washington a elaborat un plan dur pentru pace, care include și un armistițiu de 30 de zile cu Iranul.

„SUA discută cu „persoanele potrivite” din Iran pentru a pune capăt ostilităților, adăugând că iranienii doresc foarte mult să ajungă la un acord”, a spus liderul de la Casa Albă.

Ce conține planul în 15 puncte trimis Iranului

Printre principalele cerințe se numără:

1. Iranul trebuie să-și demonteze capacitățile nucleare existente.

2. Iranul trebuie să se angajeze să nu urmărească niciodată obținerea de arme nucleare.

3. Nu va exista îmbogățirea uraniului pe teritoriul iranian.

4. Iranul trebuie să predea stocul său de aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în viitorul apropiat, conform unui calendar care urmează să fie convenit.

5. Instalațiile nucleare de la Natanz, Isfahan și Fordo trebuie desființate.

6. AIEA, agenția de supraveghere nucleară a ONU, trebuie să beneficieze de acces deplin, transparență și supraveghere în interiorul Iranului.

7. Iranul trebuie să renunțe la „paradigma” sa de proxy regional.

8. Iranul trebuie să înceteze finanțarea, coordonarea și înarmarea aliaților săi regionali.

9. Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă și să funcționeze ca un coridor maritim liber.

10. Programul de rachete al Iranului trebuie limitat atât în ceea ce privește raza de acțiune, cât și cantitatea, cu praguri specifice care vor fi stabilite într-o etapă ulterioară.

11. Orice utilizare viitoare a rachetelor ar fi limitată la autoapărare.

12. Iranul ar beneficia de ridicarea completă a sancțiunilor impuse de comunitatea internațională.

13. SUA ar ajuta Iranul să-și dezvolte programul nuclear civil, inclusiv producția de energie electrică la centrala nucleară de la Bushehr.

14. Așa-numitul mecanism de „reactivare”, care permite reimpunerea automată a sancțiunilor în cazul în care Iranul nu respectă acordul, ar fi eliminat.

15. Armistițiu de 30 de zile

Iranul schimba tactica negocierilor

Deși planul ar putea deschide calea unei soluții diplomatice, reacțiile de la Teheran sunt rezervate. Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a respins anterior informațiile privind negocierile, calificându-le drept „știri false”.

Pe surse, Iranul transmite semnale că ar fi deschis negocierilor, însă cu o condiție clară: schimbarea interlocutorilor americani. Oficialii iranieni ar fi comunicat prin canale neoficiale că nu doresc reluarea discuțiilor cu trimisul special Steve Witkoff sau cu Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. În schimb, Teheranul ar prefera negocieri directe cu vicepreședintele JD Vance.

În paralel, conflictul produce deja efecte majore la nivel global. Închiderea Strâmtorii Ormuz a generat o criză energetică fără precedent, afectând aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze. Pe fondul acestor tensiuni, Pakistanul s-a oferit să găzduiască negocieri între SUA și Iran, în timp ce Washingtonul își întărește prezența militară în regiune, cu mii de soldați suplimentari trimiși în Orientul Mijlociu.

Recomandarea autorului:

