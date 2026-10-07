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Crin Antonescu devoalează planul lui Bolojan: Vrea anticipate ca să mai curețe din puciști/Să facă el listele PNL, să își întărească poziția

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Desemnarea diplomatului Luca Niculescu ca premier de către Nicușor Dan repune pe tapet mizele electorale ale fiecărui partid, a afirmat Crin Antonescu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Fostul președinte PNL a comentat, în acest context, interesul actualului lider al liberalilor, Ilie Bolojan. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube

Din perspectiva fostului prezidențiabil, lupta politică se intensifică odată cu intrarea în joc a lui Luca Niculescu în prim-plan. La fel și interesele PNL, mai precis ale aripii conduse de premierul interimar Ilie Bolojan.

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Bolojan vrea să facă liste, în loc să ceară anticipate

Actualul președinte al liberalilor ar trebui să lupte pentru anticipate, chiar dacă ar impulsiona AUR, a explicat Crin Antonescu. Totuși, scopul său real este de a face listele partidului, eliminând totodată din aripa disidentă a PNL.

Fiecare are niște interese pe termen scurt, dar foarte presante, electorale. Pentru domnul Bolojan nu e atât de presant să fie sau să nu fie anticipate. Domnul Bolojan are responsabilitatea, în opinia mea, de a dori sincer anticipate. Chiar dacă asta va însemna un puseu electoral pentru AUR. Un AUR care, atenție, că e el arestat sau nu, îl are în spate umbra lui Călin Georgescu. Și nu a persoanei Călin Georgescu, ci a proiecției în mintea multor, multor oameni.

Pe domnul Bolojan nu-l interesează asta. Domnul Bolojan e gata să plătească România prețul ăsta, doar pentru a face listele încă o dată la Parlament, ca să le curețe de tot felul de oameni care mârâie în front. Că se numesc ei aripa conservatoare sau că se numesc puciști”.

Merită plătit acest preț?”

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a mai remarcat că, din punctul său de vedere, Bolojan nu ține cont de interesele publice când își urmează agenda personală, clădită atent pe imaginea de „stâlp al democrației și reformelor.

Pe de altă parte, speră o întărire a poziției sale politice. În sensul câtorva procente în plus pentru PNL sau pentru alianța asta cu USR, și câteva procente în minus pentru PSD. Merită ceea ce se poate întâmpla? Merită plătit acest preț? Merită ca noi toți să plătim asta doar pentru ca domnul Bolojan să se consacre stâlpul democrației occidentale și reformelor și rezistenței împotriva extremismului? Eu cred că nu”.

Dilema Luca Niculescu

Adevărata probă pentru premierul demis va fi poziționarea față de învestirea guvernului Niculescu, a conchis Crin Antonescu

Dar pentru domnul Bolojan în acest moment ăsta este scopul și, sigur, nu știe foarte bine cum să o preia pe asta cu Luca Niculescu. Pentru că dacă refuză să voteze disidenții, opozanții din partid, grupul acela de câți sunt ei parlamentari, 15-20, câți ori fi… Dar ei pot fi mai mulți peste două săptămâni. Dacă se opune învestirii lui, pot vota disidenți și atunci se creează o falie pe față. Pentru domnul Bolojan, uitați, de exemplu, cât de răspicat vorbește Rareș Bogdan, și totuși nu îndrăznesc să-l dea afară, nici pe el, nici pe alții”.

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