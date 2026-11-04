Imaginea zilei. Instalație electrică improvizată la Cotroceni, chiar la picioarele ambasadorului american și a adjunctului Pentagonului, în timpul unei întâlniri oficiale cu Nicușor Dan. Cabluri și prelungitoare, pe sub masa discuțiilor

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon, se află în România, unde are programate întâlniri oficiale cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Prima întrevedere a avut loc miercuri, la Palatul Cotroceni, iar Administrația Prezidențială a publicat imagini de la discuțiile dintre șeful statului și delegația americană, însă un detaliu din fotografii nu a trecut neobservat de internauți. Este vorba despre o improvizație la instalația electrică. Un prelungitor amplasat sub masa la care au discutat oficialii români și americani a atras atenția în mediul online. În imagini se observă cum cablul acestuia se întinde șerpuit pe sub masă și trece printre picioarele participanților. Detaliul a stârnit reacții în mediul online, unde imaginile publicate de Administrația Prezidențială au fost distribuite și comentate de numeroși internauți.

Sondaj Gândul Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres? Nu știu

Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Improvizație la instalația electrică, chiar la picioarele americanilor veniți la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele României

Întrevederea a avut loc miercuri, în contextul vizitei în România a subsecretarului pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, principalul strateg al administrației Trump în domeniul apărării.

În imaginile publicate de Administrația Prezidențială imediat după întâlnirea de la Palatul Cotroceni atenția nu a fost atrasă doar de participanții la discuții, ci și de ceea ce se afla sub masa acestora.

Un prelungitor și cablul său, întins pe podea și șerpuit printre picioarele celor așezați la masă, au devenit detaliul remarcat de internauți. Fotografiile au circulat rapid pe internet, unde detaliul nu a trecut neobservat și a stârnit amuzamentul românilor.

Un internaut a ironizat situația și a făcut o paralelă amuzantă între pregătirile pentru primirea unei rude bogate din America și întâlnirea oficială de la Cotroceni. ”N-ai cum. Vine ruda aia bogată din America, faci curat, ștergi praful, dai cu aspiratorul, pui plăcinta la cuptor… și hop menajera:

– Domnu Dan, da’ dacă vine domnu Colby și vrea să-și încarce telefonul, că a fost zbor lung, s-o fi uitat și el la un film pe smarfon și a rămas fără baterie, cum facem?

– Nu-i nimic, trage o triplă aici pe sub masă, că nu se vede. Și aveți grijă la suc, să nu verse careva, că dacă se scurge în priză facem ca Dorel p-aici, de zic americanii c-au ajuns în Iran, nu în România”, a fost comentariul postat de unul dintre internauți.

România e dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar, i-a spus președintele Nicușor Dan numărului 2 din Pentagon

Discuția dintre Nicușor Dan și Elbridge Colby s-a axat pe consolidarea prezenței militare americane în România. Mai exact, partea română dorește o prezență permanentă și consolidată a trupelor și a capabilităților americane în țara noastră, având în vedere amenințarea rusă la Marea Neagră.

De asemenea, România e dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar. Donald Trump ar urma să ia decizia în luna decembrie.