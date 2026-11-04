Prima pagină » Știri politice » Imaginea zilei. Instalație electrică improvizată la Cotroceni, chiar la picioarele ambasadorului american și a adjunctului Pentagonului, în timpul unei întâlniri oficiale cu Nicușor Dan. Cabluri și prelungitoare, pe sub masa discuțiilor

Imaginea zilei. Instalație electrică improvizată la Cotroceni, chiar la picioarele ambasadorului american și a adjunctului Pentagonului, în timpul unei întâlniri oficiale cu Nicușor Dan. Cabluri și prelungitoare, pe sub masa discuțiilor

Imaginea zilei. Instalație electrică improvizată la Cotroceni, chiar la picioarele ambasadorului american și a adjunctului Pentagonului, în timpul unei întâlniri oficiale cu Nicușor Dan. Cabluri și prelungitoare, pe sub masa discuțiilor
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon, se află în România, unde are programate întâlniri oficiale cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Prima întrevedere a avut loc miercuri, la Palatul Cotroceni, iar Administrația Prezidențială a publicat imagini de la discuțiile dintre șeful statului și delegația americană, însă un detaliu din fotografii nu a trecut neobservat de internauți. Este vorba despre o improvizație la instalația electrică. Un prelungitor amplasat sub masa la care au discutat oficialii români și americani a atras atenția în mediul online. În imagini se observă cum cablul acestuia se întinde șerpuit pe sub masă și trece printre picioarele participanților. Detaliul a stârnit reacții în mediul online, unde imaginile publicate de Administrația Prezidențială au fost distribuite și comentate de numeroși internauți.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

Improvizație la instalația electrică, chiar la picioarele americanilor veniți la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele României

Întrevederea a avut loc miercuri, în contextul vizitei în România a subsecretarului pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, principalul strateg al administrației Trump în domeniul apărării.

În imaginile publicate de Administrația Prezidențială imediat după întâlnirea de la Palatul Cotroceni atenția nu a fost atrasă doar de participanții la discuții, ci și de ceea ce se afla sub masa acestora.

Un prelungitor și cablul său, întins pe podea și șerpuit printre picioarele celor așezați la masă, au devenit detaliul remarcat de internauți. Fotografiile au circulat rapid pe internet, unde detaliul nu a trecut neobservat și a stârnit amuzamentul românilor.

Un internaut a ironizat situația și a făcut o paralelă amuzantă între pregătirile pentru primirea unei rude bogate din America și întâlnirea oficială de la Cotroceni.
N-ai cum. Vine ruda aia bogată din America, faci curat, ștergi praful, dai cu aspiratorul, pui plăcinta la cuptor… și hop menajera:
– Domnu Dan, da’ dacă vine domnu Colby și vrea să-și încarce telefonul, că a fost zbor lung, s-o fi uitat și el la un film pe smarfon și a rămas fără baterie, cum facem?
– Nu-i nimic, trage o triplă aici pe sub masă, că nu se vede. Și aveți grijă la suc, să nu verse careva, că dacă se scurge în priză facem ca Dorel p-aici, de zic americanii c-au ajuns în Iran, nu în România”, a fost comentariul postat de unul dintre internauți.

România e dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar, i-a spus președintele Nicușor Dan numărului 2 din Pentagon

Discuția dintre Nicușor Dan și Elbridge Colby s-a axat pe consolidarea prezenței militare americane în România. Mai exact, partea română dorește o prezență permanentă și consolidată a trupelor și a capabilităților americane în țara noastră, având în vedere amenințarea rusă la Marea Neagră.

De asemenea, România e dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar. Donald Trump ar urma să ia decizia în luna decembrie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSAdrian Câciu denunță „gaura lui Bolojan” de 12 miliarde de euro din PNRR. Fostul ministru al Finanțelor avertizează că deficitul bugetar ar putea crește cu aproape 1% din PIB
21:48
Adrian Câciu denunță „gaura lui Bolojan” de 12 miliarde de euro din PNRR. Fostul ministru al Finanțelor avertizează că deficitul bugetar ar putea crește cu aproape 1% din PIB
SCANDALOSCentura lui Bolojan, construită printre case, declarată ilegală de justiție după plângerile locuitorilor. Actul de mediu care a stat la baza ei a fost anulat
20:54
Centura lui Bolojan, construită printre case, declarată ilegală de justiție după plângerile locuitorilor. Actul de mediu care a stat la baza ei a fost anulat
FLASH NEWSMinistrul Fondurilor Europene, Alexandru Ghigiu, a scos la iveală erori grave în comunicarea fostului ministru Pîslaru cu Comisia Europeană: rapoarte întocmite după alte reguli decât cele impuse de Comisie și documente lipsă.
20:09
Ministrul Fondurilor Europene, Alexandru Ghigiu, a scos la iveală erori grave în comunicarea fostului ministru Pîslaru cu Comisia Europeană: rapoarte întocmite după alte reguli decât cele impuse de Comisie și documente lipsă.
ULTIMA ORĂTrump ar lua în considerare să îl demită secretarul Apărării SUA Pete Hegseth
19:56
Trump ar lua în considerare să îl demită secretarul Apărării SUA Pete Hegseth
FLASH NEWSPremierul Luca Niculescu, întâlnire cu investitorii străini din România. Relansarea economiei, prioritatea Guvernului
19:36
Premierul Luca Niculescu, întâlnire cu investitorii străini din România. Relansarea economiei, prioritatea Guvernului
REACȚIEMesajul transmis de președintele Nicușor Dan după întâlnirea de la Cotroceni cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA
18:38
Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan după întâlnirea de la Cotroceni cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA
Mediafax
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Digi24
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Cancan.ro
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
Grindeanu a intrat deja în conflict cu un ministru tehnocrat. Suspiciuni de „bolojenism” SURSE
Mediafax
Șpagă la Apele Române pentru amenzi mai mici. Doi angajați, arestați preventiv
Click
Mihaela Runceanu, ultima convorbire cu părinții. Telefonul care s-a încheiat tragic
Digi24
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Ce se întâmplă doctore
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Mumiile incașe dezvăluie drogurile utilizate în timpul sacrificiilor umane
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
EXCLUSIVFostul șef al SIE, Silviu Predoiu, avertizează că Trump nu poate fi oprit de Congres și nu exclude o nouă tentativă de a obține un mandat
21:51
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, avertizează că Trump nu poate fi oprit de Congres și nu exclude o nouă tentativă de a obține un mandat
VIDEOFestival de glume pe rețelele de socializare după rezultatele alegerilor din SUA. Americanii au votat, românii au reacționat cu aluzii savuroase la magistrații CCR și „anularea” scrutinului
21:40
Festival de glume pe rețelele de socializare după rezultatele alegerilor din SUA. Americanii au votat, românii au reacționat cu aluzii savuroase la magistrații CCR și „anularea” scrutinului
FLASH NEWSRepublicanii învinși de democrați chiar la Donald Trump acasă. Au câștigat comitatul și districtul în care se află domeniul Mar-a-Lago
21:23
Republicanii învinși de democrați chiar la Donald Trump acasă. Au câștigat comitatul și districtul în care se află domeniul Mar-a-Lago
EXCLUSIVSilviu Predoiu avertizează că Trump nu îi va ierta pe cei care încearcă să-și schimbe tabăra: „Trump vine și spune o să-mi plătiți”
21:22
Silviu Predoiu avertizează că Trump nu îi va ierta pe cei care încearcă să-și schimbe tabăra: „Trump vine și spune o să-mi plătiți”
MODĂUn gigant chinez anunță o investiție de jumătate de 1 miliard de euro într-o țară est-europeană pentru a evita taxa UE pe coletele mici care îi prăbușește vânzările
20:59
Un gigant chinez anunță o investiție de jumătate de 1 miliard de euro într-o țară est-europeană pentru a evita taxa UE pe coletele mici care îi prăbușește vânzările
ULTIMA ORĂFată de 13 ani, dispărută din Sectorul 2 al Capitalei. Poliția a emis RO-ALERT pentru găsirea ei
20:48
Fată de 13 ani, dispărută din Sectorul 2 al Capitalei. Poliția a emis RO-ALERT pentru găsirea ei

Cele mai noi

Trimite acest link pe