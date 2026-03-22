Anunțul imobiliar care a încins TikTok-ul. Oferta proprietarului a stârnit revoltă în mediul online

Sursa FOTO - caracter ilustrativ: Shutterstock

Un anunț imobiliar din Zürich a stârnit controverse pe TikTok după ce proprietarul unui apartament cu patru camere a cerut chirie de peste 2.700 de franci elvețieni (aproximativ 3.000 de euro) și plata în avans pentru trei luni, dar fără ca viitorul chiriaș să se poată muta în acest interval.

Ceea ce i-a enervat cel mai mult pe useri a fost tocmai condiția impusă viitorului chiriaș: acesta ar trebui să înceapă plata a jumătate din chirie cu trei luni înainte de data mutării, fără a avea acces la locuință în toată această perioadă.

Mai mult, potrivit Libertatea, motivul invocat în anunț era unul vag: „Din motive personale”.

Și, pe lângă chirie, noul chiriaș trebuia să preia și mobilierul apartamentului pentru suma de 2.500 de franci, care includea, printre altele, o canapea mare cu taburet.

Anunțul a fost făcut cunoscut de Amina, o utilizatoare de TikTok, care a criticat dur condițiile impuse de proprietar.

„Am văzut multe anunțuri imobiliare, dar acesta le întrece pe toate”, a spus ea, numind situația „incredibil de obraznică”.

Zürich / FOTO – Caracter ilustrativ

Recent, o garsonieră de doar 10 metri pătrați din Zürich a fost oferită spre închiriere cu peste 1.300 de euro pe lună o locuință, pe care proprietarul o descria drept un „spațiu urban compact”.

De fapt, în realitate, garsoniera are exact 10 metri pătrați, fiind chiar mai mică decât unele celule de închisoare.

Dar, din punct de vedere legal, era totul ok pentru că locuința respecta regulile în vigoare în Zürich.

Autoritățile acestui oraș nu permit închirierea spațiilor mai mici de 10 metri pătrați și impun o înălțime minimă a tavanului de 2,4 metri.

Autorul mai recomandă:

Cel mai ieftin oraș din România în martie 2026: Chiria costă doar 500 lei, pentru o garsonieră

Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o garsonieră, acolo, în 2013”. Suma cerută acum de un proprietar

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Băsescu, semnal de alarmă: „Vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță”/ „Rutte nu dă doi bani pe securitatea României”
21:36
Băsescu, semnal de alarmă: „Vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță”/ „Rutte nu dă doi bani pe securitatea României”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:12
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Desant american la București: al şaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker și alte 3 avioane similare. Miruță susține că nu știe ce misiune au
19:43
Desant american la București: al şaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker și alte 3 avioane similare. Miruță susține că nu știe ce misiune au
LOTO Numerele extrase la tragerea Loto de duminică, 22 martie 2026. Report de peste 1,72 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:49
Numerele extrase la tragerea Loto de duminică, 22 martie 2026. Report de peste 1,72 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
SĂNĂTATE Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”
18:21
Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”
NEWS ALERT Căruță lovită de tren la Miercurea Ciuc. Un mort și 4 răniți, dintre care 3 minori. Elicopter SMURD trimis la fața locului
18:00
Căruță lovită de tren la Miercurea Ciuc. Un mort și 4 răniți, dintre care 3 minori. Elicopter SMURD trimis la fața locului
Mediafax
Alimentul mai periculos decât fumatul. Un medic dezvăluie principala cauză a morții premature
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Cum strâng românii din Occident bani pentru case în România: „Stau la comun de 20 de ani, dar au renovat case unde nu se mai întorc”
Mediafax
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
Click
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Ce se întâmplă doctore
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Studiu: Persoanele dificile din jurul nostru pot accelera procesul de îmbătrânire
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 23 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 23 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
SPORT Mircea Lucescu a strâns tricolorii la Mogoșoaia înainte de Turcia – România! Virgil Ghiță: „Ne jucăm șansa”
19:47
Mircea Lucescu a strâns tricolorii la Mogoșoaia înainte de Turcia – România! Virgil Ghiță: „Ne jucăm șansa”
REACȚIE În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de președinte și România nu are oficializată instituția de „Prima Doamnă”. Cine achită deplasarea?
19:31
În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de președinte și România nu are oficializată instituția de „Prima Doamnă”. Cine achită deplasarea?
SPORT Mesajul Nadiei Comăneci! 50 de ani de când a reușit o performanță unică în gimnastică: „Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut una proastă”
19:29
Mesajul Nadiei Comăneci! 50 de ani de când a reușit o performanță unică în gimnastică: „Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut una proastă”
Mirabela Grădinaru ajunge înaintea lui Nicușor Dan la Casa Albă! Partenera președintelui pleacă la Washington la invitația Melaniei Trump și va participa la un summit ce va găzdui lideri din 45 de țări și zeci de companii tehnologice
19:05
Mirabela Grădinaru ajunge înaintea lui Nicușor Dan la Casa Albă! Partenera președintelui pleacă la Washington la invitația Melaniei Trump și va participa la un summit ce va găzdui lideri din 45 de țări și zeci de companii tehnologice
FLASH NEWS Ciprian Ciucu anunță că Primăria va expropria terenul din fața librăriei Cărturești de pe Bulevardul Magheru, care a ajuns proprietatea unui „șmecher”
18:53
Ciprian Ciucu anunță că Primăria va expropria terenul din fața librăriei Cărturești de pe Bulevardul Magheru, care a ajuns proprietatea unui „șmecher”

Cele mai noi

Trimite acest link pe