Anunțul imobiliar care a încins TikTok-ul. Oferta proprietarului a stârnit revoltă în mediul online

Un anunț imobiliar din Zürich a stârnit controverse pe TikTok după ce proprietarul unui apartament cu patru camere a cerut chirie de peste 2.700 de franci elvețieni (aproximativ 3.000 de euro) și plata în avans pentru trei luni, dar fără ca viitorul chiriaș să se poată muta în acest interval.

Ceea ce i-a enervat cel mai mult pe useri a fost tocmai condiția impusă viitorului chiriaș: acesta ar trebui să înceapă plata a jumătate din chirie cu trei luni înainte de data mutării, fără a avea acces la locuință în toată această perioadă.

Mai mult, potrivit Libertatea, motivul invocat în anunț era unul vag: „Din motive personale”.

Și, pe lângă chirie, noul chiriaș trebuia să preia și mobilierul apartamentului pentru suma de 2.500 de franci, care includea, printre altele, o canapea mare cu taburet.

Anunțul a fost făcut cunoscut de Amina, o utilizatoare de TikTok, care a criticat dur condițiile impuse de proprietar.

„Am văzut multe anunțuri imobiliare, dar acesta le întrece pe toate”, a spus ea, numind situația „incredibil de obraznică”.

Recent, o garsonieră de doar 10 metri pătrați din Zürich a fost oferită spre închiriere cu peste 1.300 de euro pe lună o locuință, pe care proprietarul o descria drept un „spațiu urban compact”.

De fapt, în realitate, garsoniera are exact 10 metri pătrați, fiind chiar mai mică decât unele celule de închisoare.

Dar, din punct de vedere legal, era totul ok pentru că locuința respecta regulile în vigoare în Zürich.

Autoritățile acestui oraș nu permit închirierea spațiilor mai mici de 10 metri pătrați și impun o înălțime minimă a tavanului de 2,4 metri.

