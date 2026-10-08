Chinezii sunt mândri de succesul din România: „Mărcile chinezești sunt în plină expansiune”

Succesul mărcilor auto din China pe piața din România nu poate fi trecut cu vederea. Presa din China nu a ratat momentul și laudă performanțele locale ale brandurilor chinezești.

„Piața românească se răcește, dar mărcile chinezești sunt în plină expansiune”, scriu jurnaliștii chinezi, potrivit Profit.ro.

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„În august, în România s-au vândut 9.552 de mașini noi, o scădere bruscă de 36,8% față de anul precedent. Pe parcursul întregului an, vânzările au totalizat 86.145 de unități, o scădere de 10,6%. Întreaga piață s-a prăbușit, dar mărcile chineze au mers împotriva trendului”, subliniază chinezii, folosind datele de înmatriculări publicate în România de MAI.

Care sunt cele mai căutate mărci

Potrivit chinezilor, mărcile care au crescut sunt cele principale din China, BYD, MG, Geely, Chery: „Producătorii auto chinezi sunt singurul punct luminos”, spune asiaticii.

„BYD a vândut 653 de vehicule, o creștere de 2.232,1%, clasându-se pe locul 5 cu o cotă de piață de 6,8%, menținându-și poziția a 5-a timp de două luni consecutive. MG a vândut 345 de vehicule, în creștere cu 10,2%, clasându-se pe locul 10, o creștere pozitivă rară în top zece. Chery a vândut 225 de vehicule, în creștere cu 2400%, clasându-se pe locul 12”, arată chinezii, pe baza cifrelor oficiale.

Chinezii laudă și cele mai vândute modele din China, chiar dacă cel mai popular, BYD Seal U, s-a clasat doar pe locul șapte.

Chinezii, mesaj despre Dacia și piața auto în general

Jurnaliștii din China menționează însă că „Dacia domină piața, în timp ce mașinile chinezești s-au impus la limita primelor zece modele”.

Dacia a înregistrat însă scăderi mari, precum și alte mărci din piață, subliniază chinezii.

„Mărcile chinezești au reușit să crească chiar și în luna în care s-a prăbușit Imperiul Roman.”, este afirmația laudativă a gazetarilor din China.

Concluzia este favorabilă producătorilor chinezi: aceștia au ajuns rapid la o cotă de piață de 12%, depășind 30% pe segmentul electric, prin prețuri competitive și investiții masive în marketing.

Tendința este estimată să continue, însă evoluția va depinde de fiabilitatea mașinilor și valoarea lor de revânzare după 3–5 ani.

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