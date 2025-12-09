Oprești pe avarii în fața farmaciei sau brutăriei? Ce sancțiuni riscă șoferii pentru un gest aparent banal

Oprești pe avarii în fața farmaciei sau brutăriei? Un gest aparent banal din trafic ar putea să atragă o amendă semnificativă. Codul Rutier stabilește, negru pe alb, care sunt regulile pe care șoferii trebuie să le respecte. În caz contrar, aceștia pot fi sancționați de agenții rutieri. Vezi mai jos detaliile.

Te-ai întrebat vreodată dacă este legal să oprești cu avariile în fața unei brutării sau a unei farmacii? Chiar dacă acest gest aparent banal este făcut pentru câteva minute, ar putea să atragă sancțiuni pentru șoferi. Legea circulației stabilește clar care sunt situațiile în care conducătorul auto poate utiliza luminile de avarie.

Amendă pentru un gest aparent banal: oprirea pe avarii în fața farmaciei sau brutăriei

Deși, poate, conducătorul auto nu staționează mai mult de 5 minute pe avarii în fața brutăriei sau farmaciei, gestul poate atrage sancțiuni serioase. Luminile de avarie trebuie să fie utilizate așa cum se stipulează în Codul Rutier, iar orice abatere de la regulamentul circulației poate să atragă sancțiuni. OUG 195/2002 arată că în condițiile în care un vehicul nu se poate deplasa, semnalizarea intermitentă trebuie să fie pornită. Este un semnal de avertizare pentru ceilalți participanți la trafic.

„Luminile de avarie se folosesc când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă, când vehiculul se deplasează foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat”, precizează Poliția Română într-o postare publicată pe Facebook.

În condițiile în care apar defecțiuni la vehicul, drumul este blocat/avariat, s-a produs un accident sau pasagerul/șoferul acuză stări de rău, atunci luminile de avarie pot fi folosite. Totuși, orice altă oprire voluntară (în fața brutăriei sau farmaciei, de exemplu) poate fi efectuată doar cu respectarea Codului Rutier, arată ProMotor.ro.

În acest sens, nu ai voie să oprești în situații precum:

Locul în care există indicatorul „Oprirea interzisă”;

Pe poduri, pe sub pasaje denivelate, în curbe sau locuri cu vizibilitate redusă sub 50 de metri;

În apropierea trecerilor de pietoni;

În locurile unde șoferilor li se interzice depășirea.

Oprirea voluntară neregulamentară atrage o amendă de 405 – 607,5 lei. Dacă șoferul încalcă regulile de staționare, atunci poate primi o amendă de peste 1.000 de lei. În alte situații, autovehiculul poate fi ridicat.

Anul 2026 va aduce schimbări importante în Codul Rutier. Vezi AICI care sunt noile reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandra Pandrea