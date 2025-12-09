Prima pagină » Actualitate » Acord istoric între Renault și Ford. Vor fi lansate 2 modele de vehicule electrice în Europa

09 dec. 2025, 10:28, Actualitate
A fost anunțat un acord istoric între Renault și Ford, iar două modele de vehicule electrice vor fi lansate în Europa. Este vorba despre un parteneriat strategic prin intermediul căruia ambele companii vor produce autoturisme și autovehicule comerciale.

Ford și Renault s-au pus de acord și, în cadrul unui parteneriat strategic, vor lansa două modele de vehicule electrice în Europa. La momentul actual, francezii au cel mai rapid sistem de dezvoltare de mașini electrice de pe teritoriul european. Autovehiculele sunt dezvoltate după modelul chinezesc. Parteneriatul strategic arată că primele două modele de mașini electrice se vor afla pe platforma Ampere.

Parteneriat strategic între Renault și Ford

Aceeași platformă stă și la baza unui nou model Dacia, precum și la baza unui viitor model Twingo. La momentul actual, totul se află în stadiul de „analiză”, care urmărește „oportunitatea de a colabora în domeniul vehiculelor utilitare în Europa, pentru a dezvolta și produce împreună anumite modele sub mărcile Renault și Ford”, arată Profit.ro.

Există și o exclusivitate în acest sens, pe segmentul cu Ford Otosan – sunt produse vehicule utilitare atât în România, cât și în Turcia. Pe de altă parte, cele două modele electrice care vor fi lansate în Europa sunt programate să fie produse de Renault Group în nordul Franței și vor fi concepute de Ford. Primul vehicul electric ar putea intra în rețeaua de distribuție abia la începutul lui 2028.

„Renault Group este mândru să anunțe o nouă cooperare strategică cu Ford, un constructor auto emblematic. Acest parteneriat demonstrează forța know-how-ului nostru în materie de colaborări și competitivitatea noastră în Europa. Pe termen lung, combinarea forțelor cu Ford ne va face mai inovatori și mai agili pe o piață auto europeană în continuă schimbare”, precizează Francois Provost, CEO Renault Group.

Jim Farley, CEO Ford Motor Company, susține că acest parteneriat strategic „susține strategia de a construi o activitate eficientă și adaptată provocărilor viitorului în Europa”.

„Acest parteneriat strategic cu Renault Group reprezintă un pas important pentru Ford și susține strategia noastră de a construi o activitate eficientă și adaptată provocărilor viitorului în Europa. Vom combina capacitatea industrială și atuurile Renault Group în domeniul vehiculelor electrice cu designul emblematic și performanțele specifice Ford pentru a crea vehicule atractive, performante și care întruchipează spiritul Ford”, spune Jim Farley, CEO Ford Motor Company.

Sursă foto: Mediafax Foto

