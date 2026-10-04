O nouă lovitură pentru șoferii români. RCA mai scump cu 15%: O poliță RCA costă, în medie, peste 2.000 de lei, cu 360 de lei mai mult decât în urmă cu un an

Șoferii români primesc o nouă lovitură, după scumpirea uriașă la pompă. Vor plăti și mai mult pentru polițele RCA! Sumele achitate de către conducătorii auto către asigurători au crescut cu 15%, potrivit unei analize Realitatea Plus.

În prima jumătate a anului, șoferii români au plătit peste 14 miliarde de lei pentru asigurări, cu 15% mai mult decât în perioada similară din 2025.

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Aproape 6 miliarde de lei au mers doar către polițele RCA.

Pentru șoferi, vestea este extrem de proastă: asigurarea obligatorie RCA este tot mai scumpă.

O poliță RCA costă, în medie, peste 2.000 de lei, cu aproape 360 de lei mai mult decât în urmă cu un an, potrivit Realitatea Plus.

Creșterea nu vine dintr-un număr mai mare de polițe încheiate, ci din majorarea prețurilor.

Asigurătorii explică scumpirile prin creșterea costurilor cu daunele: reparațiile, piesele auto și manopera din service-uri sunt tot mai scumpe.

Potrivit asigurătorilor, banii încasați din polițele RCA nu mai acoperă integral aceste cheltuieli. În acest context, șoferii ajung să plătească mai mult, iar prețurile polițelor rămân sub o presiune ridicată.