Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut miercuri o întâlnire cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România cărora le-a transmis soluțiile PSD de relansare economică și de încurajare a mediului privat.

Sorin Grindeanu: „PSD este pregătit să își asume responsabilitatea. Nu vrem să prelungim criza!”

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Grindeanu a transmis că social-democrații sunt pregătiți să pună capăt crizei politice și dacă va ajunge premier va fi o schimbare de paradigmă, nu doar o schimbare a personajelor care conduc Guvernul.

„Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate a oricărui Guvern! Doar în ultimul an acestea au scăzut cu peste 80%! De aceea, am discutat astăzi cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România pentru a le transmite soluțiile PSD de relansare economică și de încurajare a mediului privat. PSD este pregătit să își asume responsabilitatea. Nu vrem să prelungim criza și nu vrem instabilitate. Însă nu putem susține revenirea la aceleași politici care au generat problemele actuale”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD a precizat că actuala propunere de guvern „va schimba doar personajele, nu și abordările”.

„Avem zece priorități, avem criterii clare și suntem pregătiți să discutăm cu toate forțele democratice care vor să construiască o majoritate în jurul unui program. Iar asupra orientării strategice a României nu există nicio ambiguitate: PSD rămâne un partid european și euroatlantic. Într-adevăr, deficitul bugetar este o problemă majoră, dar el trebuie redus prin creșterea economiei, printr-o colectare mai bună a taxelor și prin eficientizarea statului, nu prin sufocarea sectorului privat. Corectarea dezechilibrelor nu poate fi făcută exclusiv pe seama salariaților, pensionarilor, familiilor și serviciilor publice, ci prin investiții în infrastructură, energie, industrie, investiții cu valoare adăugată! Mai mult, trebuie să absorbim fiecare euro disponibil din mecanismele financiare externe și să încetăm să transformăm conflictele politice interne în riscuri pentru finanțarea europeană”, a adăugatSorin Grindeanu.

Sursa foto: Facebook / Sorin Grindeanu