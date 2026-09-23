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Secretarul NATO nu vrea să specifice când anume ar putea fi activat Articolul 5: „Nu vrem să le dăm informații suplimentare adversarilor noștri”

Secretarul NATO nu vrea să specifice când anume ar putea fi activat Articolul 5: „Nu vrem să le dăm informații suplimentare adversarilor noștri”
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Secretarul general al NATO Mark Rutte a refuzat să răspundă ce anume acțiune militară a Rusiei ar putea declanșa Articolul 5.

Mark Rutte a specificat că „liniile roșii” ale Alianței Nord-Atlantice sunt ținute secret și nu dorește să furnizeze informații suplimentare adversarilor. El spune că Europa contracarează războiul hibrid al Rusiei, dar modalitățile nu sunt făcute publice.

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Despre Articolul 5 al NATO

„Articolul 5 este deliberat ambiguu, așa că nu vom spune niciodată niměni exact când anume este activat sau nu.Deoarece nu vrem să le oferim adversarilor noștri informații suplimentare.Însă, când vine vorba de amenințările hibride, vă asigur că dispunem de toate opțiunile de răspuns necesare.Pe unele dintre ele nu le veți vedea, întrucât pur și simplu nu sunt publice.”, a declarat secretarul general.

Articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic stabilește principiul apărării colective. Un atac armat împotriva unei țări membre este considerat un atac împotriva tuturor. Dacă un membru este atacat, celelalte state aliate vor veni în sprijinul său.

Fiecare aliat decide ce măsuri sunt necesare, inclusiv folosirea forței armate. Articolul a fost invocat o singură dată în istorie, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

Mark Rutte, secretarul general NATO / Foto – Mediafax

Mark Rutte spune că problema iraniană este problema Europei

Despre războiul SUA-Iran, Mark Rutte a spus că este imposibil ca SUA să câștige războiul pe cont propriu, iar Europa să stea deoparte.

„Poți argumenta că ar fi imposibil să faci Operațiunea Epic Fury fără să ai Europa ca o platformă de proiectare a puterii pentru SUA. 5.000 de aeronave au decolat din bazele europene pentru a sprijini Operațiunea Epic Fury din 28 februarie 2026”, a spus secretarul.

Secretarul NATO spune că atacurile SUA asupra Iranului au fost justificate pentru a preveni proliferarea nucleară.

„De ce a fost necesar pentru Statele Unite să elimine capabilitățile nucleare ale Iranului? De ce se uită toți la Statele Unite când vine vorba de rebelii houthi din Marea Roșie? Pentru că europenii, cumva, nu au capabilitățil să o facă pe cont propriu. Este în  curtea din spate a Europei, nu în cea a Statelor Unite. În viitor, când NATO va fi mai puternic, europenii își vor putea rezolva problemele din propria curte”. 

Mark Rutte: Oricine va câștiga alegerile din Franța sau Germania, va dansa tango

Mark Rutte a vorbit și despre perspectiva ca Alternativa pentru Germania să preia guvernarea la Berlin și naționalista Marine Le Pen să devină președintele Franței în anii următori.

În ciuda ideologiilor și agendei care presupune reluarea relațiilor economice cu Rusia, secretarul general al NATO se declară încrezător că vor continua să coopereze cu aliații NATO.

„Oricine va fi ales în Franța sau Germania sau oriunde, va dansa tango și se va asigura că vom menține alianța împreună”, a conchis Mark Rutte.

Sursa Foto: Hepta

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