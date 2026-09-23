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Replica lui Zelenski după ce Trump i-a cerut să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia: „Pentru noi contează viețile, nu petrolul”

Replica lui Zelenski după ce Trump i-a cerut să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia: „Pentru noi contează viețile, nu petrolul”
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În cadrul unui interviu acordat publicației The Wall Street Journal, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins solicitarea liderului american Donald Trump de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești. Liderul de la Kiev a subliniat că, în timp ce pentru unii motorul diesel este important, pentru Ucraina prioritatea o reprezintă viețile omenești, scrie Mediafax.

„Pentru unii, motorul diesel este important, pentru noi viețile”, a spus Zelenski în timpul interviului pentru WSJ.

El a confirmat că Trump a cerut din nou încetarea loviturilor asupra rafinăriilor rusești. Conform declarațiilor președintelui ucrainean, Trump a ridicat problema în timpul ultimei lor conversații telefonice. Zelenski a refuzat la acel moment să înceteze loviturile și a declarat că majorarea prețurilor la combustibil este mai puțin importantă pentru Ucraina decât protejarea vieților oamenilor.

În același timp, liderul de la Kiev consideră că actuala creștere a prețurilor este legată în principal de criza din jurul strâmtorii Ormuz.

Ce propune Zelenski

Cu toate acestea, Ucraina propune o variantă despre care s-a mai discutat în ultima perioadă. Dacă rușii opresc loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene, Kievul va ordona armatei sale să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești.
„Ajutați-ne să-l oprim pe Putin”, a îndemnat Zelenski, subliniind că încetarea loviturilor rusești ar trebui să fie condiția pentru un armistițiu energetic reciproc.

Vizita lui Zelenski în SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află în prezent în Statele Unite, acolo unde participă la sesiunea Adunării Generale a ONU. Cu această ocazie, Zelenski s-a întâlnit cu numeroși lideri mondiali, inclusiv cu președintele SUA, Donald Trump. Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) are loc la New York între 22 și 29 septembrie.

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