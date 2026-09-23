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Siegfried Mureșan, replică ironică pentru Lia Olguța Vasilescu: Trăsnăile PSD! Îi privesc cu zâmbetul pe buze

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În replică la un atac recent al Liei Olguța Vasilescu, premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat că liderii PSD îl atacă pentru că în, realitate, nu oferă soluții. În mesajul său, europarlamentarul liberal ironizează intervențiile în spațiul public care îl vizează. Mureșan apreciază că, dincolo de o perdea de fum, social-democrații nu pot oferi o alternativă concretă de guvernare. 

Anterior, primarul Craiovei ironizase numele lui Siegfried Mureșan, susținând că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-i pronunțe numele.

Siegfried Mureșan: Trăsnăile PSD! Îi privesc cu zâmbetul pe buze

”În ceea ce privește trăsnăile spuse de PSD, mi-aș dori sincer ca PSD să mă combată cu chestiuni serioase.

Faptul că ei știu că competența și etica au fost întotdeauna principalii piloni ai activității mele și ai prezenței mele în spațiul public, că nu am făcut niciodată rabat de la competență și de la etică, știu că nu au cu ce să mă atace în materie de competență și etică și, atunci, se joacă cu tot felul de neadevăruri.

Sunt incapabili să articuleze o alternativă

Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbetul pe buze, și arată doar cât sunt de mici și faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României. Și, repet, tot ceea ce eu am spus de-a lungul timpului despre Partidul Social Democrat a fost și este adevărat. 

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, miercuri, 23 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Mi-aș dori ca ceea ce PSD-ul spune despre mine să fie adevărat. Până acum, au spus mult mai multe minciuni și neadevăruri despre mine decât adevăruri”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Vasilescu: Românii o să-și scrântească limba până o să-i pronunțe numele

Lia Olguța Vasilescu a ironizat sâmbătă propunerea PNL pentru funcția de premier, făcând aluzie la numele europarlamentarului liberal. Primarul Craiovei a spus că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-i pronunțe numele. În plus, l-a acuzat pe actualul președinte al PNL, Ilie Bolojan, că și-a propus să aducă la Palatul Victoria „un om care habar n-are cum se trăiește în România”.

„Domnul Bolojan vrea să ne propună un prim-ministru care habar n-are cum se trăiește în România. Românii o să-și scrântească limba până o să-i pronunțe numele”, a declarat edilul Craiovei.

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