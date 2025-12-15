Bancul de luni | A venit factura la curent

Bancul de luni are în centrul atenției plata pentru factura la curent. Spor la râs.

A venit factura la curent. O să mai aprind becul doar când vreau să văd în ce m-am lovit.

Cea mai veche meserie din lume

Patru prieteni, un arhitect, un chirurg, un anestezist și un politician s-au întâlnit la o discuție și au decis să stabilească care dintre ei are cea mai veche meserie din lume.

Chirurgul a început să-și susțină cauza:

– Biblia spune că Domnul a luat o coastă de la Adam și a creat femeia, iar asta dragii mei presupune talentul celui mai iscusit chirurg, așa că rezultă că meseria mea e cea mai veche din lume.

– Să zicem că ai dreptate, spune anestezistul. Totuși, înainte de a efectua operația, pacientul trebuie adormit, iar asta necesită talentul celui mai iscusit anestezist. Așadar, cred că meseria mea poate fi considerată cea mai veche.

– Să zicem că aveți amândoi dreptate. Totuși, înainte de orice nu a existat decât haosul. Totul a trebuit să fie plănuit, schițat și construit, iar asta necesită talentul celui mai iscusit dintre arhitecți.

Auzind acestea, politicianul îi privește pe cei 3 prieteni și le spune:

– Și totuși, dragii mei, cine credeți că a creat haosul?

Becul din bord

– Salut, Mihai. Alina e numele meu. Pot să trec și eu mâine pe la tine cu mașina? S-a aprins un bec pe bord.

– Eu sunt Gabriela. De unde ai numărul meu?

– Din telefonul soțului. Ești trecută „Mihai service”.

– Încântată de cunoștință. Tu probabil că ești…

Bulă îi dă voie soției să-l înșele de 2 ori

Din cauza crizei economice și a treburilor neterminate la serviciu, Bulă nu reușește să își mai ia concediu. Supărat și conștient că soția lui, care a prins un bilet de vacanță la mare, nu va fi cuminte, Bulă îi spune:

– Gata, asta e, mi-am luat-o! Îți dau voie să mă înșeli, dar numai de două ori!

După două săptămâni vine nevastă-sa de la mare, bronzată, relaxată și toată un zâmbet, la care Bulă o întreabă:

– Spune, sincer…

Soacra lui Ion este dată dispărută pe Dunăre

Soacra lui Ion este dată dispărută pe Dunăre și sunt anunțați scafandrii s-o caute.

Cum era și normal, scafandrii au început s-o caute în josul apei și… nimic.

La un momet dat, Ion strigă:

– AICI

