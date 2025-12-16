Bancul de marți | Cei doi prieteni și papagalul defunct

Bancul de marți are în centrul atenției un dialog între doi prieteni despre un papagal mort. Spor la râs!
Se întâlnesc doi prieteni.
– Ce mai face papagalul tău?
– Din păcate, a murit.
– Era bolnav?
– Nu, a murit de ciudă. De când m-am însurat, el n-a mai reușit să scoată o vorbă în casă…
Un sătean bate la poarta vecinului său… Îi deschide un puștan de vreo 9, 10 ani. Săteanul întreabă stingher:
– Tatal tău… este acasă?
– Nuuu… tata și mama sunt plecați cu treburi în oraș.
– Dar fratele tău, Gheorghe, este acasă?
– Nu, este în oraș cu mama și tata!
Omul se leagănă de pe un picior pe altul… privind în gol neștiind ce să mai facă. Puștiul, însă, încearcă să-l ajute:
– Dacă doriți să împrumutați vreo unealtă… știu unde sunt toate și pot să vă ajut… nu-i bai!
Fermierul vădit jenat:
Fermierul vădat jenat:
Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:
– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!
Un trecător se uită cu mirare la el și zice:
Un trecător se uită cu mirare la el și zice:

– Bade, dar dumneata n-ai decât un cal. De ce-l strigi…
Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogate se îndrăgostește de ea.
– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.
– Peste o lună vei primi răspunsul meu.
– Vreți să…