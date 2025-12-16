Prima pagină » Bancuri » Bancul de marți | Cei doi prieteni și papagalul defunct

Bancul de marți | Cei doi prieteni și papagalul defunct

16 dec. 2025
Bancul de marți | Cei doi prieteni și papagalul defunct

Bancul de marți are în centrul atenției un dialog între doi prieteni despre un papagal mort. Spor la râs!

Se întâlnesc doi prieteni.
– Ce mai face papagalul tău?
– Din păcate, a murit.
– Era bolnav?
– Nu, a murit de ciudă. De când m-am însurat, el n-a mai reușit să scoată o vorbă în casă…

Un sătean bate la poarta vecinului său

Un sătean bate la poarta vecinului său… Îi deschide un puștan de vreo 9, 10 ani. Săteanul întreabă stingher:
– Tatal tău… este acasă?
– Nuuu… tata și mama sunt plecați cu treburi în oraș.
– Dar fratele tău, Gheorghe, este acasă?
– Nu, este în oraș cu mama și tata!
Omul se leagănă de pe un picior pe altul… privind în gol neștiind ce să mai facă. Puștiul, însă, încearcă să-l ajute:
– Dacă doriți să împrumutați vreo unealtă… știu unde sunt toate și pot să vă ajut… nu-i bai!
Fermierul vădit jenat:
– Știi, e vorba despre…

Țăranul și calul

Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:
– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!
Un trecător se uită cu mirare la el și zice:
– Bade, dar dumneata n-ai decât un cal. De ce-l strigi…

Românul, fiica lui de 18 ani și petrecerea în India

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogate se îndrăgostește de ea.
– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.
– Peste o lună vei primi răspunsul meu.
– Vreți să…

