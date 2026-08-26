Prima pagină » Comunicate de presă » COMUNICAT. ANALIZĂ Pinwell: Neconcordanțele semnalate în Noul Cod al Urbanismului se vor traduce în întârzieri și blocaje în tranzacții

COMUNICAT. ANALIZĂ Pinwell: Neconcordanțele semnalate în Noul Cod al Urbanismului se vor traduce în întârzieri și blocaje în tranzacții

COMUNICAT. ANALIZĂ Pinwell: Neconcordanțele semnalate în Noul Cod al Urbanismului se vor traduce în întârzieri și blocaje în tranzacții
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

• Legea 169/2026 sau „Noul Cod al Urbanismului” a intrat în vigoare pe 25 august 2026 și reprezintă una dintre cele mai mari reforme din domeniul urbanismului și construcțiilor din ultimii ani.

• Noile prevederi pot bloca proiectele imobiliare slab capitalizate într-un moment critic: autorizațiile rezidențiale au scăzut cu 9,6% în primul semestru, iar oferta de apartamente noi din București, cu 26%

• Noua versiune a legii are și multe paragrafe contradictorii. Parcelarea este una dintre cele mai afectate operațiuni, Noul Cod indicând în același timp instrumente diferite, cu proceduri și competențe foarte distincte.

• Toate aceste neconcordanțe din text pot duce, în perioada următoare, la întârzieri sau blocaje în tranzacții. Pe termen lung, noile prevederi pot duce chiar la scumpiri sau redirecționare de capital.

București, 26 august 2026. Legea 169/2026 sau „Noul Cod al Urbanismului” a intrat în vigoare pe 25 august 2026 și reprezintă una dintre cele mai mari reforme din domeniul urbanismului și construcțiilor din ultimii ani. Noile prevederi aduc simplificări semnificative în procesul de obținere a autorizațiilor de construcție, un lucru favorabil pentru o piață tot mai complicată pentru jucători, în care autorizațiile rezidențiale au scăzut cu 9,6% în primul semestru, iar oferta de apartamente noi din București, cu 26%, constată Gabriel Voicu și Victor Vremera, reprezentanții Grupului imobiliar Pinwell. Totodată, aceștia semnalează și un set de probleme de corelare a textului, identificate parcurgând trimiterile pe care articolele codului și le fac între ele.

Textul Codului conține mai multe erori de redactare, de la definiția procentului de ocupare a terenului (POT) până la regulile de parcelare. În plus, noua versiune a legii conține și multe paragrafe contradictorii, indică analiza Pinwell, una dintre ele fiind legată de parcelarea terenurilor, operațiune care, conform Noului Cod, se poate realiza prin două instrumente diferite, cu proceduri și competențe distincte, care întârzie procesul luni de zile. Cu alte cuvinte, în evaluarea fondatorilor Pinwell, un dosar depus pe același teren poate primi două răspunsuri diferite, în funcție de interpretarea primăriei.

„Dacă în urmă cu o săptămână, când un proprietar mă întreba cum arată procesul de vânzare pentru terenul lui, îi puteam da un termen și niște direcții clare. Acum, îi pot spune că răspunsul depinde de interpretarea primăriei, pentru că Noul Cod indică mai multe rute procedurale, unele dintre ele necesitând procese mult mai îndelungate decât altele. Iar această incertitudine încetinește orice tranzacție și, în timp, se reflectă și în preț”, spune Victor Vremera, Co-CEO Pinwell.

Această versiune a Codului nu are efecte doar asupra terenurilor, ci afectează și tranzacțiile în care una dintre părți are nevoie de un certificat sau de o autorizație, constată reprezentanții Pinwell. Date fiind neconcordanțele actuale din text, până ce acestea vor fi soluționate, sunt așteptate întârzieri sau chiar blocaje în cazul tranzacțiilor care se întâmplă în această perioadă. Cu toate acestea, fondatorii Pinwell o văd doar ca pe o ajustare temporară, concentrându-se pe efectele benefice pe termen lung.

„Noul Cod aduce acum niște îmbunătățiri pe care piața le aștepta de zece ani. Dacă ne uităm în perspectivă, vedem cum lucrurile se vor apropia de o normalitate care elimină dezvoltatorii și investitorii speculativi și lasă loc celor care au o strategie reală, făcând astfel din piața tranzacțiilor una mai sigură pentru toți jucătorii. Totuși, în acest moment, ne putem aștepta la erori și la blocaje considerabile, mai ales că textul permite interpretări diferite. Astfel, dacă lucrurile rămân așa, vom ajunge, probabil, într-un punct în care fiecare primărie își construiește propria practică și ajungem să lucrăm cu tot atâtea interpretări câte autorități avem”, spune Gabriel Voicu, Co-CEO Pinwell.

Analiza Pinwell arată că Noul Cod de Urbanism conține mai multe paragrafe care sunt contradictorii în formula actuală a legii. De exemplu, art. 216 definește parcelarea ca începând de la trei loturi și o condiționează de un certificat pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal, art. 256 cere planul zonal doar peste trei loturi, iar în alineatul imediat următor îl cere la orice parcelare, în timp ce art. 218 lasă proiectul urbanistic de detaliu să acopere până în 12 loturi de case. Tocmai de aceea, evaluarea unui dosar pentru același teren depinde de interpretarea primăriei la care este depus. O altă posibilă eroare de redactare produce confuzii asupra a ceea ce intră sau nu în calculul POT (Procentul de ocupare a terenului).

În opinia fondatorilor Pinwell, noua versiune a Codului de Urbanism aduce schimbări absolut necesare pe piața imobiliară, dar implementarea, cel puțin în perioada imediat următoare, va produce și efecte negative, care pot genera blocaje, scumpiri sau chiar reticența unor investitori de a demara proiecte noi.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) îi solicită lui Ilie Bolojan să plece
15:06
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) îi solicită lui Ilie Bolojan să plece
COMUNICAT „Spin & Splash by CSID.ro”, două zile de sport, joacă, sănătate și surprize pentru întreaga familie, la THERME București
10:44, 25 Aug 2026
„Spin & Splash by CSID.ro”, două zile de sport, joacă, sănătate și surprize pentru întreaga familie, la THERME București
COMUNICAT Grupul Carmistin își reduce dependența de energia din rețea prin investiții în capacități proprii de producere a energiei verzi
10:23, 21 Aug 2026
Grupul Carmistin își reduce dependența de energia din rețea prin investiții în capacități proprii de producere a energiei verzi
COMUNICAT CNAS organizează, în data de 22 septembrie 2026, concurs pentru directorii caselor de sănătate
15:05, 20 Aug 2026
CNAS organizează, în data de 22 septembrie 2026, concurs pentru directorii caselor de sănătate
COMUNICAT Comunicat | Allianz-Țiriac: Oamenii vor să protejeze în primul rând sănătatea și familia, dar cei mai mulți au doar asigurări obligatorii
11:40, 20 Aug 2026
Comunicat | Allianz-Țiriac: Oamenii vor să protejeze în primul rând sănătatea și familia, dar cei mai mulți au doar asigurări obligatorii
Cristian Stanciu, Klintensiv: „În sănătate, încrederea nu se declară. Se dovedește”
15:16, 19 Aug 2026
Cristian Stanciu, Klintensiv: „În sănătate, încrederea nu se declară. Se dovedește”
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
Cancan.ro
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Mediafax
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
Click
Românul care a plecat la 19 ani în Anglia să lucreze ca salahor. 10 ani mai târziu, are o avere cât pentru două vieți
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Descopera.ro
Ce spun cercetările despre alegerea unei școli — și de ce majoritatea criteriilor pe care le folosim contează mai puțin decât credem (P)
EXCLUSIV Florin Manole, fost ministru al Muncii, susține că Mihai Dimian de la Educație, omul susținut de PNL, blochează legea salarizării. „Liberalii sunt de acord cu proiectul”
16:22
Florin Manole, fost ministru al Muncii, susține că Mihai Dimian de la Educație, omul susținut de PNL, blochează legea salarizării. „Liberalii sunt de acord cu proiectul”
ANCHETĂ Rețea de traficanți de droguri din Arad, destructurată de DIICOT. Suspecții au folosit un copil de 10 ani pentru a vinde canabis
16:06
Rețea de traficanți de droguri din Arad, destructurată de DIICOT. Suspecții au folosit un copil de 10 ani pentru a vinde canabis
APĂRARE Slovacia trimite până la 101 soldați în România și Polonia pentru consolidarea apărării aeriene a NATO
15:55
Slovacia trimite până la 101 soldați în România și Polonia pentru consolidarea apărării aeriene a NATO
FLASH NEWS DNA face percheziții la Spitalul Municipal Timișoara, aflat în subordinea lui Dominic Fritz. Procurorii cercetează fraudarea unui concurs de angajare
15:53
DNA face percheziții la Spitalul Municipal Timișoara, aflat în subordinea lui Dominic Fritz. Procurorii cercetează fraudarea unui concurs de angajare
OFICIAL Marea Britanie își pregătește populația pentru posibile situații de criză
15:49
Marea Britanie își pregătește populația pentru posibile situații de criză
FLASH NEWS Péter Magyar întoarce politica externă a lui Viktor Orbán și declară Rusia drept „o amenințare pentru Ungaria”
15:45
Péter Magyar întoarce politica externă a lui Viktor Orbán și declară Rusia drept „o amenințare pentru Ungaria”

Cele mai noi

Trimite acest link pe