(P) Black Friday la Electrica Furnizare: oferte pentru energie și locuință, dedicate clienților noi și existenți

De Black Friday, Electrica Furnizare lansează două oferte distincte pentru clienții noi și cei existenți. Clienții noi care aleg Electrica Verde Protect beneficiază de preț promoțional la energia electrică și abonament 0 lei până la 31 decembrie 2027, iar clienții existenți pot achiziționa centrale termice Bosch în tranșe lunare egale, fără avans și fără card de credit la momentul achiziției.

Electrica Verde Protect combină furnizarea de energie electrică din surse regenerabile cu servicii de protecție și asistență pentru locuință. Pachetul include protecția bunurilor în limita a 10.000 de lei/an și asistență tehnică de urgență 24/7, pentru situații precum defecțiuni la instalațiile electrice sau de gaze și avarii la rețelele de apă. Oferta Black Friday poate fi accesată de clienții noi în luna noiembrie 2026.

Detalii complete despre oferta Electrica Verde Protect: https://www.electricafurnizare.ro/black-friday

De Black Friday, Electrica Furnizare aduce beneficii și clienților existenți

Pentru clienții din portofoliul său, Electrica Furnizare a pregătit o ofertă dedicată pentru achiziția centralelor termice Bosch: plata în 12, 24 sau 36 de tranșe lunare egale, cu avans zero și fără să fie nevoie de un card de credit la momentul cumpărării. Astfel, costul unei achiziții importante pentru locuință poate fi eșalonat în timp, pentru mai multă flexibilitate în gestionarea bugetului. Oferta este disponibilă în luna noiembrie 2026.

Detalii despre oferta Black Friday la centralele Bosch: https://www.electricafurnizare.ro/black-friday

„Black Friday este un moment punctual, însă ne dorim ca beneficiile pe care le oferim clienților să rămână relevante și după încheierea acestei perioade. Energia este punctul de plecare al relației noastre cu clienții, iar noi ne asumăm firesc un rol mai amplu, de partener pentru locuințele românilor. De aceea, dezvoltăm, alături de furnizarea energiei electrice, soluții pentru nevoile concrete ale vieții de zi cu zi. Electrica Verde Protect și oferta dedicată clienților noștri pentru centralele termice Bosch sunt două exemple ale acestei direcții”, a declarat Dan Ioan Morar, director general adjunct Electrica Furnizare.

Prin aceste oferte, Electrica Furnizare își consolidează rolul de partener pentru locuințele românilor, dezvoltând, alături de furnizarea energiei electrice, soluții care răspund nevoilor de zi cu zi ale clienților și contribuie la confortul, siguranța și eficiența locuinței.

Despre Electrica Furnizare

Electrica Furnizare este unul dintre cei mai importanți furnizori de energie din România, deservind aproximativ 3,2 milioane de locuri de consum. Parte a Grupului Electrica, compania furnizează energie electrică și gaze naturale și dezvoltă un portofoliu tot mai divers de produse și servicii pentru locuință, adaptat noilor nevoi ale consumatorilor și transformărilor din piața de energie.