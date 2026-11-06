Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, solicită Comisiei Europene ridicarea înainte de termen a restricțiilor care blochează exporturile de ovine din România către state din afara Uniunii Europene. Oficialul urma să discute vineri, 6 noiembrie, la Bruxelles, cu reprezentanții Comisiei, pentru a obține reluarea livrărilor înainte de sfârșitul anului.

Potrivit ministrului, România are deja contracte și documentația tehnică necesară pentru exportul de ovine către Arabia Saudită, Maroc, Iordania și Algeria. Aceste state și-au exprimat interesul pentru animale vaccinate din România, iar autoritățile române vor să valorifice cât mai repede aceste oportunități comerciale, informează Agro TV.

Exporturile în afara UE, o prioritate pentru România

Florin Barbu a precizat că, la această etapă, solicitarea României vizează exclusiv exporturile către țările din afara UE. Ministrul nu va cere și eliminarea restricțiilor pentru comerțul cu celelalte state membre.

Interdicțiile au fost impuse pe fondul focarelor de pestă a micilor rumegătoare și variolă ovină, iar Comisia Europeană le-a prelungit până la 31 decembrie 2026.

Demersul de la Bruxelles vine după ce România a încheiat campania de vaccinare prevăzută pentru județele Constanța și Tulcea. Florin Barbu susține că autoritățile și-au îndeplinit obligațiile din planul sanitar-veterinar și vor prezenta Comisiei Europene toate datele care susțin reluarea exporturilor.

O eventuală decizie favorabilă ar permite crescătorilor români să reia livrările către piețe externe importante înainte de expirarea restricțiilor, cu efecte directe asupra posibilităților de valorificare a animalelor.