Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, pregătirea a două programe de creditare pentru fermierii români, după modelul celor din 2024. Acestea ar urma să ofere împrumuturi cu o dobândă fixă de 1,90%, iar Ministerul Agriculturii ar urma să acopere costurile cu ROBOR și celelalte comisioane. Oficialul a prezentat măsurile la Conferința Națională „Agri4Future România – Obiectiv 2035”, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Două programe pentru acces mai ușor la finanțare

Florin Barbu susține că noile instrumente de creditare trebuie să le ofere producătorilor agricoli condiții mai avantajoase pentru continuarea activității și dezvoltarea fermelor. Ministrul a explicat că modelul propus urmărește reducerea costurilor suportate de beneficiari și a transmis că băncile trebuie să rămână alături de agricultori inclusiv în perioadele dificile.

„Deblocăm finanțarea pentru fermierii români! Lucrăm la două programe de creditare, după modelul celor din 2024, cu o dobândă fixă de 1,90%, iar costurile cu ROBOR și celelalte comisioane vor fi suportate de Ministerul Agriculturii. Astfel, vrem să le oferim fermierilor acces mai ușor la creditele de care au nevoie pentru a-și continua activitatea și pentru a investi în dezvoltarea fermelor.

Am prezentat această măsură în cadrul Conferinței Naționale «Agri4Future România – Obiectiv 2035», organizată de Clubul Fermierilor Români, la care am transmis și un mesaj clar sistemului bancar din România și anume acela de a fi alături de fermieri și atunci când le este greu, nu doar când lucrurile merg bine!”

Ministrul susține păstrarea celor doi piloni ai Politicii Agricole Comune

O altă temă abordată de ministrul Agriculturii a fost viitorul Politicii Agricole Comune (PAC). Florin Barbu consideră că România trebuie să păstreze atât sprijinul direct acordat fermierilor prin subvenții, cât și finanțările destinate investițiilor și dezvoltării sectorului agricol.

„Totodată, susțin păstrarea celor doi piloni ai Politicii Agricole Comune: subvențiile pentru fermieri și fondurile destinate dezvoltării, pentru că România are nevoie de ambele forme de sprijin.”

Barbu spune că mâncarea românească nu poate fi condiționată de jaloane și ținte

Florin Barbu a atras atenția și asupra riscului ca agricultura și industria alimentară să piardă finanțări europene importante din cauza unor condiționări legate de jaloane și obiective. Ministrul a subliniat în special importanța fondurilor destinate zootehniei și procesării alimentelor.

„Nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și de ținte, așa cum nu putem risca să pierdem fonduri europene importante pentru zootehnie și industria alimentară.”