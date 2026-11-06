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Sondaj INSCOP: Românii consideră că prioritatea Guvernului Niculescu în următoarele 6 luni ar trebui să fie crearea de locuri de muncă pentru tineri. Toate datele celui mai recent sondaj

Sondaj INSCOP: Românii consideră că prioritatea Guvernului Niculescu în următoarele 6 luni ar trebui să fie crearea de locuri de muncă pentru tineri. Toate datele celui mai recent sondaj
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Crearea de locuri de muncă pentru tineri ar trebui să fie prioritatea Guvernului condus de Luca Niculescu în următoarele șase luni, consideră 23,9% dintre români, potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj INSCOP. Reducerea inflației și a costului vieții ocupă locul al doilea în lista așteptărilor populației, în timp ce creșterea veniturilor se află pe poziția a treia.

Întrebați care ar trebui să fie prioritatea noului Executiv în următoarele șase luni, 23,9% dintre respondenți au indicat crearea de locuri de muncă pentru tineri. Pe locul al doilea se află reducerea inflației și a costului vieții, cu 19,2%, iar 16,4% dintre cei chestionați consideră că Guvernul ar trebui să acorde prioritate creșterii veniturilor populației.

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Alți 14,1% dintre români au indicat combaterea corupției, în timp ce 11,1% consideră că reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului ar trebui să reprezinte obiectivul principal al Guvernului. Îmbunătățirea serviciilor publice a fost menționată de 9,7% dintre participanți. Totodată, 2,5% au indicat o altă prioritate, iar 3,1% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Sursa foto: Captură de ecran sondaj INSCOP

Un sfert dintre români cred că situația economică a României se va îmbunătăți sub Guvernul Luca Niculescu

Sondajul INSCOP a analizat și așteptările oamenilor cu privire la evoluția economiei naționale în următoarele șase luni sub noul Guvern. Astfel, 25,2% dintre cei chestionați sunt de părere că situația economică se va îmbunătăți în următoarele șase luni.

Alți 34,1% consideră că aceasta va rămâne la fel, în timp ce 30,5% anticipează o înrăutățire a situației economice. Ponderea celor care nu au știut sau nu au vrut să răspundă este de 10,1%.

Sursa foto: Captură de ecran sondaj INSCOP

Toate datele sondajului realizat de echipa INSCOP, în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie, pe un eșantion de 1.197 de cetățeni cu vârsta de 18 ani și peste, sunt disponibile AICI.

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