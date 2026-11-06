Sondaj INSCOP: Românii consideră că prioritatea Guvernului Niculescu în următoarele 6 luni ar trebui să fie crearea de locuri de muncă pentru tineri. Toate datele celui mai recent sondaj

Crearea de locuri de muncă pentru tineri ar trebui să fie prioritatea Guvernului condus de Luca Niculescu în următoarele șase luni, consideră 23,9% dintre români, potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj INSCOP. Reducerea inflației și a costului vieții ocupă locul al doilea în lista așteptărilor populației, în timp ce creșterea veniturilor se află pe poziția a treia.

Întrebați care ar trebui să fie prioritatea noului Executiv în următoarele șase luni, 23,9% dintre respondenți au indicat crearea de locuri de muncă pentru tineri. Pe locul al doilea se află reducerea inflației și a costului vieții, cu 19,2%, iar 16,4% dintre cei chestionați consideră că Guvernul ar trebui să acorde prioritate creșterii veniturilor populației.

Sondaj Gândul Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres? Nu știu

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Alți 14,1% dintre români au indicat combaterea corupției, în timp ce 11,1% consideră că reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului ar trebui să reprezinte obiectivul principal al Guvernului. Îmbunătățirea serviciilor publice a fost menționată de 9,7% dintre participanți. Totodată, 2,5% au indicat o altă prioritate, iar 3,1% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Un sfert dintre români cred că situația economică a României se va îmbunătăți sub Guvernul Luca Niculescu

Sondajul INSCOP a analizat și așteptările oamenilor cu privire la evoluția economiei naționale în următoarele șase luni sub noul Guvern. Astfel, 25,2% dintre cei chestionați sunt de părere că situația economică se va îmbunătăți în următoarele șase luni.

Alți 34,1% consideră că aceasta va rămâne la fel, în timp ce 30,5% anticipează o înrăutățire a situației economice. Ponderea celor care nu au știut sau nu au vrut să răspundă este de 10,1%.

Toate datele sondajului realizat de echipa INSCOP, în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie, pe un eșantion de 1.197 de cetățeni cu vârsta de 18 ani și peste, sunt disponibile AICI.