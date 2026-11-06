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Crăciunul a început oficial la Londra. Mii de oameni au umplut Regent Street la aprinderea luminilor festive. Londonezii s-au putut bucura și de un spectacol de artificii

Melania Agiu
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Londra a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, joi seară, când faimoasa arteră Regent Street a fost complet închisă traficului auto pentru ca oamenii să poată surprinde de aproape momentul aprinderii luminilor de Crăciun.

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Regent Street a fost închisă traficului auto între orele 17:00 și 21:00 cu ocazia evenimentului. Mii de oameni s-au înghesuit să adimire decorațiunile spectaculoase. După cum arată imaginile care circulă pe rețelele de socializare, londonezii au avut parte și de un spectacol uimitor de artificii. Regent Street a fost, de fapt, prima stradă din Londra care a fost împodobită cu lumini de Crăciun încă din 1954, iar acest sezon festiv nu va face excepție, cu mii de becuri LED strălucitoare și eficiente din punct de vedere energetic.

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Primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, a anunțat și el pe rețelele de socializare că „Londra a intrat oficial în perioada sărbătorilor“.

Sursă video: X/ @luxmy_g

„Regent Street strălucește din nou, aducând un plus de veselie în inima cartierului West End. Este un moment minunat pentru a susține afacerile locale și a vă bucura de tot ce are de oferit capitala noastră în acest Crăciun.“, a scris edilul pe pagina sa de Facebook.

Sursă video: Facebook/Mayor of London

După Regent Street, luni, 9 noiembrie, se va îmbrăca de sărbătoare și Oxford Street, cu o tematică inspirată din Harry Potter, conform Time Out London.

Sursă video: X/@ravindraJourno

Luminile de Crăciun din Leicester Square au fost, însă, primele care au fost aprinse în 2026, iluminând piața din centrul Londrei începând cu 1 noiembrie.

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