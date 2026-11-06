Tragedie în estul Franței. Un autocar plin cu copii a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac. Sunt cel puțin doi morți și 16 răniți. Ministrul Transporturilor se deplasează la fața locului

Cel puțin două persoane, printre care și un minor, au murit, iar alte 16 au fost rănite, după ce un autocar a ieșit de pe șosea și a lovit un copac, vineri dimineață, în comuna Lent din estul Franței. Prefectura departamentului Ain a anunțat că trei dintre persoanele rănite se află în stare gravă, la fața locului fiind declanșată o amplă operațiune de salvare, relatează BFMTV.

„În această zonă a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un autocar al unei linii de transport interurban”, precizează prefectura.

Autocarul „a ieșit de pe șosea și a lovit un copac din șanț”, a declarat pentru AFP primarul localității Lent, Yves Cristin, precizând că două persoane se aflau în stop cardiovascular și că existau numeroși răniți. Accidentul s-a produs în jurul orei 7:00 pe drumul județean D22, potrivit primarului.

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Au fost mobilizate două elicoptere, a fost declanșat planul comunal de urgență, iar comuna vecină se ocupă de primirea familiilor, precizează Yves Cristin.

Populația a fost rugată să evite zona.

70 de persoane „implicate” în accident, potrivit primarului din Lent

70 de persoane sunt „implicate” în acest accident de autocar, a anunțat Yves Cristin, primarul din Lent, într-un comunicat de presă.

„Primăria a activat imediat Planul comunal de protecție (PCS). În acest context, sala de festivități a comunei a fost deschisă pentru a primi persoanele implicate și a le oferi un loc unde să fie îngrijite și adăpostite, în colaborare cu serviciile de urgență și autoritățile competente”, adaugă primarul.

Cel puțin doi morți în accident

Cel puțin două persoane au murit în accident, potrivit unui comunicat recent al prefecturii din Ain. Parchetul din Bourg-en-Bresse precizează că este vorba despre un minor și un tânăr major. Inițial, prefectura din Ain menționase decesul a doi minori.

Trei persoane au fost transportate la spital în stare de urgență maximă, adaugă Parchetul din Bourg-en-Bresse. Conform ultimului bilanț, se înregistrează încă treisprezece răniți ușor. În total, autocarul transporta 43 de persoane, dintre care 15 minori.

S-a deschis o anchetă pentru „omor în trafic și vătămare corporală gravă în trafic”

Într-un comunicat, Parchetul din Bourg-en-Bresse precizează că șoferul autocarului, internat în spital, „nu a putut fi încă audiat”.

„Nu înțelegem de ce autobuzul a ieșit de pe carosabil”: primarul din Lent afirmă că nu există „dificultăți majore” pe acest drum. „Este o tragedie absolută care lovește comuna noastră”, a declarat Yves Cristin, primarul din Lent, la BFMTV. „Accidentul s-a produs într-un loc de pe drum unde nu există dificultăți majore”, precizează primarul. „Drumul era ușor umed și nu înțelegem de ce autobuzul a ieșit de pe carosabil, a traversat șoseaua și a ajuns în șanțul de pe partea opusă”, continuă el. „Din păcate, în calea sa se afla un copac și tocmai acest copac a făcut ca accidentul să fie atât de tragic.”

Aproximativ o sută de pompieri mobilizați la locul accidentului

Într-un comunicat recent, prefectura departamentului Ain prezintă lista resurselor umane și materiale mobilizate la locul accidentului de autocar încă de dimineață.

„102 pompieri, împreună cu 58 de vehicule și 50 de jandarmi, se află la fața locului”, anunță prefectul. „De asemenea, au fost mobilizate patru mijloace aeriene și opt echipaje SMUR terestre.”

Ministrul francez al Transporturilor se deplasează la fața locului

La câteva minute după anunțul prefecturii, ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat pe X că se va deplasa la fața locului.

Aflat în vizită la Conflans-Sainte-Honorine, ministrul Educației Naționale a vorbit despre „elevii care au fost victime ale unui accident în departamentul Ain”.