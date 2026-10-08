Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)

Cât de bine cunoști echipa pe care o susții în fiecare weekend de Formula 1? Dacă știi mai mult decât cine urcă pe podium și care este culoarea monopostului, ai acum ocazia să-ți testezi cunoștințele și, mai mult, să transformi pasiunea pentru McLaren într-o experiență cu adevărat exclusivă.

Banca Transilvania lansează quizul BT x McLaren, prin care fanii echipei McLaren Mastercard Formula 1 pot câștiga șansa unui apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei, Lando Norris sau Oscar Piastri. Trei fani vor avea ocazia să intre în această experiență, după ce își demonstrează cunoștințele despre universul McLaren.

Provocarea are două părți: cinci întrebări grilă și două întrebări deschise. Pentru a putea intra în cursa pentru premiul cel mare, participanții trebuie să fie clienți BT și să dețină un card McLaren F1 Team Mastercard emis de Banca Transilvania, în varianta standard sau gold.

Înscrierile sunt deschise până pe 31 octombrie.

Dar experiența McLaren nu se oprește la cei trei câștigători. Fanii care nu ajung printre cei care vor vorbi cu unul dintre piloți pot primi, la rândul lor, kituri cu merch oficial McLaren, astfel încât pasiunea pentru echipă să poată fi purtată și în afara weekendurilor de cursă.

Mai mult decât un card: o legătură cu lumea McLaren

Quizul face parte din parteneriatul dintre Banca Transilvania, Mastercard și Echipa McLaren Mastercard Formula 1, început în 2025 și continuat în acest an. Parteneriatul a fost construit în jurul ideii de a transforma pasiunea pentru motorsport în experiențe concrete pentru clienții BT.

În primul an al parteneriatului, Banca Transilvania și Mastercard au lansat primele carduri din lume în parteneriat cu echipa McLaren Mastercard Formula 1: McLaren F1 Team Mastercard Debit, în lei, și McLaren F1 Team Mastercard Debit Gold, în euro.

Comunitatea fanilor s-a extins rapid: aproape 80.000 de carduri McLaren F1 Team Mastercard au fost activate în BT Pay între iulie 2025 și începutul lunii martie 2026. În martie, BT a lansat și versiunea fizică în euro a cardului premium McLaren F1 Team Mastercard Debit Gold.

Iar pentru fanii Formula 1, cardul a venit la pachet cu experiențe inspirate de universul McLaren. Pe parcursul parteneriatului, clienții BT au avut acces la merch oficial, locuri în Team Priceless, posibilitatea de a participa la curse și de a vizita McLaren Technology Centre, precum și la beneficii precum cashback în weekendurile de Formula 1. Pentru cardul McLaren F1 Team Mastercard Debit Gold, printre beneficii se numără 10% cashback pentru plățile realizate în weekendurile de curse, acces la peste 1.800 de business lounge-uri prin trei intrări gratuite pe an și experiențe disponibile prin platforma Priceless.

Acum e rândul fanilor să intre în cursă

De această dată, provocarea nu se desfășoară pe circuit, ci în fața ecranului. Șapte întrebări pot fi diferența dintre a urmări următoarea cursă ca spectator și a avea propriul tău videocall cu unul dintre piloții McLaren.

Dacă ești deja parte din comunitatea McLaren F1 Team Mastercard, tot ce îți mai trebuie este să-ți demonstrezi cunoștințele. Dacă încă nu ai cardul, acesta poate fi emis prin BT Pay, iar apoi te poți înscrie în quiz.

Intră în quizul BT x McLaren până pe 31 octombrie, răspunde la întrebări și înscrie-te pentru șansa de a vorbi direct cu unul dintre piloții echipei.

[Participă la quiz →]

https://www.bancatransilvania.ro/quiz-mclaren