Brigitte Bardot a fost internată din nou. Steaua cinematografiei franceze ar suferi din cauza unei „boli grave"

24 nov. 2025, 19:13, Știri externe
Brigitte Bardot a fost internată în spitalul privat „Saint-Jean” din Toulon și încă se află acolo. 

Actrița franțuzoaică în vârstă de 91 de ani a mai fost internată în octombrie pentru a se trata de „o boală gravă”, informează ziarul local Nice-Matin.

Ea s-a întors acasă  cu bine, în La Madrague, după ce a  fost internată la spitalul din Toulon timp de 10 zile.

Potrivit ziarului regional și site-ului Sudinfo, actrița a necesitat o intervenție chirurgicală pentru a se trata de o „boală gravă”.

Actrița petrecuse aproape două săptămâni departe de La Madrague, reședința sa din Saint-Tropez, înainte de a putea să se întoarcă acasă.

Sursa foto: Profimedia

Brigitte Bardot: „Sunt bine”

Prima spitalizare a alimentat un val de zvonuri alarmante pe rețelele de socializare, până în punctul în care Brigitte Bardot însăși a fost nevoită să nege știrile despre moartea sa.

„Sunt bine”, a afirmat ea într-un mesaj postat pe X, denunțând „știrile false” și reiterând că „nu are nicio intenție să se retragă din activitatea sa”.

Brigitte Bardot: Scurtă biografie

Vedeta, care s-a remarcat nu doar ca actriță, cântăreață și model, ci și ca activistă pentru drepturile animalelor, a devenit un sex simbol al revoluției sexuale din anii 1950-1960.

A fost cunoscută și pentru stilul ei de viață hedonist. A jucat în mai multe filme, precum „Contempt”, „…And God Created Woman”,  „Love on a Pillow” și „La Verite”. 

Ea s-a retras din lumina reflectoarelor din 1973, după ce a jucat în 47 de filme și a înregistrat peste 60 de cântece. A fost premiată cu premiul „David di Donatello” pentru cea mai bună actriță a anului în 1961 și  decorată cu „Legiunea de Onoare” în 1985.

Sursa Foto: Profimedia

