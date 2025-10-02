Prima pagină » Cultură » Ce i-a interzis regina Elizabeth a II-a prințesei Diana să facă la PALAT. Fosta soție a viitorului rege Charles, nevoită să recurgă la „contrabandă”

Ce i-a interzis regina Elizabeth a II-a prințesei Diana să facă la PALAT. Fosta soție a viitorului rege Charles, nevoită să recurgă la „contrabandă”

02 oct. 2025, 22:44, Cultură
Ce i-a interzis regina Elizabeth a II-a prințesei Diana să facă la PALAT. Fosta soție a viitorului rege Charles, nevoită să recurgă la „contrabandă”

Căsătorită din 1981 cu Charles, prințul de Wales,  prințesa încântătoare Diana, care s-a implicat în acțiuni caritabile, a primit multe interdicții pe durata mariajului, în timp ce locuise la Palatul Buckingham.  

În ciuda regulamentului strict de conduită regală, prințesa Diana nu a putut renunța la una dintre pasiunile sale, chiar dacă era sub stricta supraveghere a soacrei sale, regina Elizabeth a II-a. Soția viitorului rege Charles al III-lea al Marii Britanii îi plăcea să citească presa de scandal! Și reușea să le obțină cu ajutorul unui amic foarte apropiat al ei.

Prințesa Diana îi cerea stilistului să-i strecoare reviste tabloide la Palat

Richard Dalton, un stilist coafor al prințesei din 1981 până în 1990, dar și un bun amic din 1978, a dezvăluit că Diana, care era o fire prea „rebelă” pentru Palatul Buckingham,  i-a cerut să-i strecoare pe furiș revistele tabloide pentru a afla ce se mai scria despre ea sau familia regală, ceea ce presupunea acțiune de contrabandă.  

„Nu avea voie să citească reviste de tabloide. Ei le strecurau pe furiș, dar nu avea nicio legătură cu mine. Ea obișnuia să-mi ceară „Richard, poți să-mi aduci revistele la mine?”, a spus Richard Dalton, care a publicat volumul de memorii „It’s All About the Hair – My Decade with Diana”.

Ce știre a enervat-o cel mai tare pe prințesa Diana?

Dalton susține că anumite relatări tabloide o „enervau” pe prințesă, însă tot avea curiozitatea să le citească.

„Eu îi aranjam părul, ea răsfoia paginile unui tabloid și tot spunea: «Ugh»”, își amintește Dalton.

Prințesa îl arunca deoparte, apoi, lua un alt tabloid și apoi ea spunea  «Ooooh»”.

El a mai spus pentru The People că cel mai tare a deranjat-o știrea potrivit căreia Harry, fiul ei cel mai mic, îi puneau la îndoială paternitatea prințului Charles, care avea părul șaten închis la culoare. Prințesa Diana, deși era vopsită blond, culoarea naturală a părului ei era șaten.  William avea părul șaten-auriu deschis, de un blond natural.

Presa britanică de scandal susținea că maiorul James Hewitt, cu care Diana a avut o relație din 1995, ar fi fost adevăratul tată al mezinului. Jurnaliștii scriau că Hewitt și tânărul prinț aveau păr roșcat și trăsături similare.

Stilistul i-a luat apărarea prințesei

Însă, Richard Dalton neagă informația, aducând argumentul că părul roșcat era o trăsătură comună a familiei acesteia, întâlnită la surorile și la fratele acesteia.

„Fratele Dianei, Charles Spencer, când îl tundeam eu, avea părul roșu aprins”, își amintește Dalton.

„Lady Sarah, tot roșcată”, notează el despre sora cea mare a Dianei.

„Familia Spencer avea cu siguranță părul roșcat. Dar la vremea respectivă, nu eram în măsură să spun: «Bună, părul lui Charles Spencer era roșu».”

Dalton și-a împărtășit amintirile despre regretata prințesă, decedată în urma unui accident auto tragic în 1997.  El a fost încurajat de Renae Plan, fondatoarea muzeului virtual dedicat prințesei Diana.

Am simțit că era ștearsă din istorie foarte repede pentru a-i face loc Camillei. Simt că atunci am primit motivația de a încerca cu adevărat să-i onorez viața și moștenirea într-un mod în care nimeni altcineva nu părea să o facă” , a spus Renae Plan.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: 25 de ani de la dispariția uneia dintre cele mai iubite personalități din lume, supranumită „Prințesa Inimilor”. Iată tot ce trebuie să știi despre moartea Prințesei Diana

Citește și

DESTINAȚII Vizită la Vatican, la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască
14:42, 01 Oct 2025
Vizită la Vatican, la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască
ACTUALITATE Ce se mai întâmplă cu tezaurul dacic furat din Olanda. A fost inclus în Muzeul Obiectelor Culturale Furate
13:26, 01 Oct 2025
Ce se mai întâmplă cu tezaurul dacic furat din Olanda. A fost inclus în Muzeul Obiectelor Culturale Furate
VIDEO Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
08:30, 27 Sep 2025
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
CULTURĂ Amintiri și gânduri despre Festivalul George Enescu
11:07, 26 Sep 2025
Amintiri și gânduri despre Festivalul George Enescu
FOTO Fiica lui Radu Beligan, mesaj emoționat de la mormântul marelui actor. Cum arată acum cavoul artistului din Cimitirul Bellu
17:14, 25 Sep 2025
Fiica lui Radu Beligan, mesaj emoționat de la mormântul marelui actor. Cum arată acum cavoul artistului din Cimitirul Bellu
GALERIE FOTO S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Ediție aniversară sub semnul excelenței. Peste 4.000 de artiști din 28 de țări
19:01, 24 Sep 2025
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Ediție aniversară sub semnul excelenței. Peste 4.000 de artiști din 28 de țări
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Măștile devin obligatorii în spitalele din România din cauza valului de Covid
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Secretul lui Călin Georgescu. Un reputat economist știe cum i-a cucerit pe toți: Cu această sperietoare, românii îi ciugulesc din palmă
Evz.ro
Tradiția nocturnă care transformă un cartier într-un cor straniu
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Stephen King, supranumit „Regele Groazei”, este cel mai interzis autor în școlile din Statele Unite
DEZVĂLUIRI Moșteanu dezvăluie că militari MApN au lucrat cu POTRA: Știm că niște militari au încălcat legea/Au mers în Congo/Am trimis acele dosare la parchet
22:53
Moșteanu dezvăluie că militari MApN au lucrat cu POTRA: Știm că niște militari au încălcat legea/Au mers în Congo/Am trimis acele dosare la parchet
APĂRARE Moșteanu, noi DETALII despre achiziția de 214 tancuri: E nevoie de tancuri noi/ Condiția e să fie construite în România /Vedem cine vine la licitație
22:50
Moșteanu, noi DETALII despre achiziția de 214 tancuri: E nevoie de tancuri noi/ Condiția e să fie construite în România /Vedem cine vine la licitație
APĂRARE Moșteanu explică în ce consta zidul de drone: E ideea Ursulei von der Leyen/ Nu există detalii tehnice/ E nevoie să găsim bani
22:46
Moșteanu explică în ce consta zidul de drone: E ideea Ursulei von der Leyen/ Nu există detalii tehnice/ E nevoie să găsim bani
Cum trebuie să se pregătească șoferii pentru sezonul rece. Nu plecați la drum fără „kit-ul de supraviețuire de iarnă”, cu cele 5 elemente esențiale!
22:46
Cum trebuie să se pregătească șoferii pentru sezonul rece. Nu plecați la drum fără „kit-ul de supraviețuire de iarnă”, cu cele 5 elemente esențiale!
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Cauzele pentru care partidele TRADIȚIONALE au fost înfrânte încă există”
22:30
Ion Cristoiu: „Cauzele pentru care partidele TRADIȚIONALE au fost înfrânte încă există”
ACTUALITATE Moșteanu: „Multe țări n-au legislație să doboare drone”
22:25
Moșteanu: „Multe țări n-au legislație să doboare drone”