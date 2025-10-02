Ce i-a interzis regina Elizabeth a II-a prințesei Diana să facă la PALAT. Fosta soție a viitorului rege Charles, nevoită să recurgă la „contrabandă”

Căsătorită din 1981 cu Charles, prințul de Wales, prințesa încântătoare Diana, care s-a implicat în acțiuni caritabile, a primit multe interdicții pe durata mariajului, în timp ce locuise la Palatul Buckingham.

În ciuda regulamentului strict de conduită regală, prințesa Diana nu a putut renunța la una dintre pasiunile sale, chiar dacă era sub stricta supraveghere a soacrei sale, regina Elizabeth a II-a. Soția viitorului rege Charles al III-lea al Marii Britanii îi plăcea să citească presa de scandal! Și reușea să le obțină cu ajutorul unui amic foarte apropiat al ei.

Prințesa Diana îi cerea stilistului să-i strecoare reviste tabloide la Palat

Richard Dalton, un stilist coafor al prințesei din 1981 până în 1990, dar și un bun amic din 1978, a dezvăluit că Diana, care era o fire prea „rebelă” pentru Palatul Buckingham, i-a cerut să-i strecoare pe furiș revistele tabloide pentru a afla ce se mai scria despre ea sau familia regală, ceea ce presupunea acțiune de contrabandă.

„Nu avea voie să citească reviste de tabloide. Ei le strecurau pe furiș, dar nu avea nicio legătură cu mine. Ea obișnuia să-mi ceară „Richard, poți să-mi aduci revistele la mine?”, a spus Richard Dalton, care a publicat volumul de memorii „It’s All About the Hair – My Decade with Diana”.

Ce știre a enervat-o cel mai tare pe prințesa Diana?

Dalton susține că anumite relatări tabloide o „enervau” pe prințesă, însă tot avea curiozitatea să le citească.

„Eu îi aranjam părul, ea răsfoia paginile unui tabloid și tot spunea: «Ugh»”, își amintește Dalton.

„Prințesa îl arunca deoparte, apoi, lua un alt tabloid și apoi ea spunea «Ooooh»”.

El a mai spus pentru The People că cel mai tare a deranjat-o știrea potrivit căreia Harry, fiul ei cel mai mic, îi puneau la îndoială paternitatea prințului Charles, care avea părul șaten închis la culoare. Prințesa Diana, deși era vopsită blond, culoarea naturală a părului ei era șaten. William avea părul șaten-auriu deschis, de un blond natural.

Presa britanică de scandal susținea că maiorul James Hewitt, cu care Diana a avut o relație din 1995, ar fi fost adevăratul tată al mezinului. Jurnaliștii scriau că Hewitt și tânărul prinț aveau păr roșcat și trăsături similare.

Stilistul i-a luat apărarea prințesei

Însă, Richard Dalton neagă informația, aducând argumentul că părul roșcat era o trăsătură comună a familiei acesteia, întâlnită la surorile și la fratele acesteia.

„Fratele Dianei, Charles Spencer, când îl tundeam eu, avea părul roșu aprins”, își amintește Dalton.

„Lady Sarah, tot roșcată”, notează el despre sora cea mare a Dianei.

„Familia Spencer avea cu siguranță părul roșcat. Dar la vremea respectivă, nu eram în măsură să spun: «Bună, părul lui Charles Spencer era roșu».”

Dalton și-a împărtășit amintirile despre regretata prințesă, decedată în urma unui accident auto tragic în 1997. El a fost încurajat de Renae Plan, fondatoarea muzeului virtual dedicat prințesei Diana.

„Am simțit că era ștearsă din istorie foarte repede pentru a-i face loc Camillei. Simt că atunci am primit motivația de a încerca cu adevărat să-i onorez viața și moștenirea într-un mod în care nimeni altcineva nu părea să o facă” , a spus Renae Plan.

Sursa Foto: Profimedia

