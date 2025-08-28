Prima pagină » Cultură » Festivalul Internațional George Enescu ajunge în peste 20 de orașe din România și în Republica Moldova

Festivalul Internațional George Enescu ajunge în peste 20 de orașe din România și în Republica Moldova

28 aug. 2025, 17:18, Cultură
Festivalul Internațional George Enescu ajunge în peste 20 de orașe din România și în Republica Moldova

Festivalul Internațional George Enescu, unul dintre cele mai prestigioase evenimente de muzică clasică din lume, impresionant prin amploare și conținut, își extinde și în acest an prezența la nivel național. Nu doar Bucureștiul vibrează în ritmurile festivalului, ci întreaga țară devine o imensă scenă a muzicii și a dialogului dintre arte.

Alături de programul principal desfășurat în Capitală, în săli emblematice precum Ateneul Român, Sala Radio, Opera Națională București, Teatrul Național București, Sala Auditorium, Teatrul Odeon, Muzeul MINA, Club Control sau Sala Palatului, Festivalul Enescu ajunge în peste 20 de orașe din România și în Chișinău, prin concerte și evenimente conexe organizate în colaborare cu instituții partenere.

  • De la Arad la Constanța, de la Cluj-Napoca la Iași, de la Sibiu la Timișoara, de la Satu Mare la Chișinău, Festivalul Enescu își reafirmă misiunea de a face muzica accesibilă unui public cât mai larg.
  • Programul reunește sute de artiști invitați și zeci de evenimente: concerte simfonice, recitaluri camerale, expoziții, conferințe și proiecții ale unor spectacole de operă și balet, producții ale Royal Ballet and Opera din Londra etc.

Publicul din toate regiunile țării este invitat să descopere universul lui George Enescu prin concerte, recitaluri și proiecte culturale inovatoare, susținute de mari orchestre europene și ansambluri de cameră de prestigiu, alături de soliști români și străini de renume mondial sau aflați în plină afirmare.

„În cea de-a 27-a ediție a Festivalului Enescu, am dorit să aducem muzica de cea mai înaltă calitate artistică mai aproape de oameni, o muzică mai vie și mai prezentă ca oricând. Împreună cu partenerii locali din peste 20 de orașe din România și din capitala Republicii Moldova, invităm publicul să pătrundă în universul lui George Enescu și de a-l simți ca pe o expresie autentică a culturii noastre”, a declarat Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului Internațional George Enescu.

Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului Internațional George Enescu.

La Cluj-Napoca, Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, prezintă Missa Solemnis de Beethoven. Orchestra Simfonică WDR din Köln, dirijată de Cristian Măcelaru, aduce pe scenă lucrări de Enescu, Bartók și Rahmaninov, cu violonista Wakana Kimura, laureată a Concursului Enescu 2024.

Wakana Kimura

Cvartetul Belcea și Cvartetul Leonkoro interpretează atât de rar prezentatul Octet în do major de Enescu, iar pianistul Jan Lisiecki conduce Academy of St Martin in the Fields, alături de Tomo Keller, într-un program cu Boulez, Beethoven, Enescu și Prokofiev.

Jan Lisiecki

La Brașov, melomanii se vor bucura de recitalurile pianistei Luiza Borac, de concertele Cvartetului Giocoso, Orchestrei Filarmonicii Brașov și de prezența Orchestrei Naționale de Cameră a Republicii Moldova, dirijată de Cristian Florea, cu solistul Ilian Gârneț.

Pianista Alexandra Silocea aduce în premieră în România conceptul Klimt Meets Bösendorfer – Ver Sacrum

La Arad, pianista Alexandra Silocea aduce în premieră în România conceptul Klimt Meets Bösendorfer – Ver Sacrum, o experiență multidisciplinară care îmbină muzica, poezia și artele vizuale, pe un pian Bösendorfer de ediție limitată iar Filarmonica din Arad, sub bagheta dirijorului Alex Amsel, prezintă un program integral Brahms alături de pianistul Roman Lopatinksy, câștigătorul Concursului Internațional George Enescu 2024.

Pianista Alexandra Silocea

La Constanța, Cazinoul devine spațiu de rezonanță pentru recitaluri camerale și concerte simfonice: Berlin Academy of American Music, condusă de Garrett Keast, cu violonista Mihaela Martin, prezintă un program de muzică americană: Copland, Barber și Gershwin; Orchestra Simfonică din Istanbul, dirijată de Hasan Niyazi Tura, cu Vlad Stănculeasa la vioară, interpretează Enescu, Mendelssohn, Cemal Reşit Rey și Beethoven; violoncelistul Valentin Răduțiu și pianistul Per Rundberg, aduc în fața publicului constănțean cele două sonate pentru violoncel și pian de Enescu, precum și opusuri de Debussy și Brahms; Aavik Duo vor încheia seria concertelor de la Constanța cu integrala sonatelor pentru vioară și pian de Enescu.

Aavik Duo

Concertele sunt organizate în cadrul parteneriatului dintre Festivalul Enescu și SEAS.

Mihaela Martin

Timișoara găzduiește șapte concerte cu mari ansambluri europene: Orchestra WDR Köln cu Cristian Măcelaru și Patricia Kopacinskaia; Orchestra Comunității din Valencia, dirijată de James Gaffigan, cu tenorul Benjamin Bernheim; Mahler Chamber Orchestra cu Gianandrea Noseda și Augustin Hadelich; Romanian Chamber Orchestra, condusă de Cristian Măcelaru, cu Ioana Goicea. Cvartetul Belcea și Cvartetul Leonkoro vor susține un concert special de muzică de cameră, iar Ensemble Intercontemporain, dirijat de Pierre Bleuse, marchează centenarul Boulez. Orchestra Filarmonicii Banatul și pianista Tatiana Dorokhova (laureată Concurs Enescu 2024), prezintă sub bagheta dirijorului Sascha Goetzel, un program exclusiv românesc: Enescu, Lipatti și Călin Ioachimescu.

Patricia Kopacinskaia

La Iași, Orchestra Filarmonicii Moldova interpretează Simfonia a II-a de Enescu, sub conducerea lui Jiří Rožeň iar Cvartetul Ad Libitum, alături de Sina Kloke la pian, propune Brahms și Șostakovici.

La Sibiu, vor putea fi ascultate concertul susținut de Sinfonia Varsovia, pianistul Rafał Blechacz și dirijoarea Marta Gardolińska și recitalurile excepționale ale bine cunoscuților violoniști Augustin Hadelich și Daniel Lozakovich, alături de pianistul David Fray.

  • Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, dirijată de Eu-Lee Nam, cu Andrei Gologan la pian, oferă un program cu lucrări de Ravel, Valentin Gheorghiu și Adrian Iorgulescu.
  • Proiectul Ver Sacrum semnat de Alexandra Silocea care va susține un recital pe pianul-unicat Bösendorfer. Klimt ajunge la Muzeul Brukenthal, iar Orchestra de Cameră din Scoția, condusă de Maxim Emelyanychev, încheie seria cu Beethoven și James MacMillan, avându-l solist pe percuționistul Colin Currie.

Augustin Hadelich

De la mari orchestre internaționale la recitaluri camerale, de la expoziții memoriale la creații contemporane

Lista orașelor continuă cu Bacău, Brăila, Craiova, Oradea, Pitești, Ploiești, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Târgoviște, Tulcea, Sinaia, Liveni, Dorohoi, dar și Chișinău, în Republica Moldova, fiecare aducând propria contribuție – de la mari orchestre internaționale la recitaluri camerale, de la expoziții memoriale la creații contemporane.

Programul evenimentelor conexe este completat de expoziții tematice în București la Art Safari în cu expoziția Enescu și Minotaurul, Palatul Suțu (George Enescu și Universul Artelor) la Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi și Liveni (George Enescu pe continentul american), la Muzeul de Istorie a Moldovei și Muzeul Memorial Mihail Kogălniceanu din Iași (Muzicieni în arhiva CNSAS), la Biblioteca Județeană „Panait Cerna” din Tulcea (Moștenirea Enescu. Note, cuvinte, ecouri), precum și de recitaluri și evenimente camerale la Casa Memorială „George Enescu” din Sinaia.

Extinderea Festivalului Enescu în țară și organizarea evenimentelor conexe sunt posibile datorită colaborării cu numeroase instituții de seamă, printre care se numără: Filarmonicile din Timișoara, Bacău, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca, Arad, Botoșani, Brașov, Brăila, Craiova, Oradea, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare și Târgu Mureș, precum și Sala cu Orgă din Chișinău.

  • Lor li se alătură Teatrul Evreiesc de Stat din București, Opera Maghiară și Teatrul de Stat Constanța prin SEAS – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, Arhiva foto AGERPRES și Institutul Cervantes. împreună cu asociații culturale precum Aici a Stat, Antiqua, Collegium Jubilans – Route Gregoriane, Sonoart, Play, Asociația Artiștilor Lutieri din România și Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture.
  • De asemenea, Festivalul colaborează cu parteneri academici și inovatori precum Muzeul Național George Enescu, Art Safari, Universitatea Națională de Muzică din București, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, CCRMA – Stanford University, Centrul CINETic și UNATC „I.L. Caragiale”.

Desfășurarea simultană a concertelor și evenimentelor din cadrul Festivalului Enescu în numeroase orașe din întreaga țară reprezintă nu doar o performanță logistică, ci și o dovadă a puterii muzicii de a uni comunități și de a spori sensul și valoarea vieții culturale.

De la recitaluri intime la mari concerte simfonice, de la expoziții memoriale la instalații contemporane, Festivalul Enescu 2025 reunește trecutul cu viitorul, tradiția cu inovația, România cu lumea întreagă.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

