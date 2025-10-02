Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, cea de-a doua ediție a Festivalului Național de Științe și Arte „Basarab Fest” s-a desfășurat în perioada 26-27 septembrie 2025, în județul Argeș, reunind personalități din mediul academic, clerici, artiști și oameni de cultură din România și din Republica Moldova.

Evenimentul a debutat în municipiul Câmpulung Muscel, cu simpozionul intitulat „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”, organizat în sala de festivități a Primăriei și moderat de Claudiu Dumitrache, președintele Societății Române Regal Literar.

Manifestarea a adunat laolaltă clerici, profesori, academicieni, cercetători, diplomați, artiști și oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului, într-un dialog dedicat valorificării moștenirii istorice și culturale lăsate de Dinastia Basarabilor.

În deschiderea simpozionului, părintele Cosmin Bloju, consilier arhiepiscopal în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, a dat citire mesajului transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

Ierarhul a evidențiat „datoria morală de a lăsa drept moștenire generațiilor viitoare cunoașterea înaintașilor și rolul deosebit de important pe care voievozii și domnitorii români, valahi, l-au avut în spațiul geografic, politic și social de la nord de Dunăre, pe care noi astăzi îl numim cu sfințenie România”.

„Străbunii ne adresează, prin conștiința noastră, o chemare sfântă”

Totodată, Ierahul Argeșului și Muscelului a transmis că „străbunii ne adresează, prin conștiința noastră, o chemare sfântă – aceea de a nu lăsa să fie astupate potecile bătute de aceștia și să nu fim cuprinși de nepăsare și de uitare”.

În final, Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat participanții la eveniment, dorindu-le „mult ajutor de la Dumnezeu în îndeplinirea și păstrarea moștenirii culturale și istorice a românilor, răsplătind tuturor osteneala după măsura bunăvoinței inimii”.

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a mulțumit organizatorilor pentru alegerea orașului ca gazdă a simpozionului din acest an, exprimându-și bucuria unei manifestări care are tema „Basarabii – Întemeietorii de Țară”.

Cu acest prilej, organizatorii au acordat Diploma de Onoare și Recunoștință a festivalului Înaltpreasfințitului Părinte Calinic și primarului Elena Lasconi, în semn de apreciere pentru contribuția adusă la organizarea evenimentului și „pentru promovarea valorilor morale și spirituale, întru înalta cinstire a memoriei Dinastiei Basarabilor”.

„Manifestările închinate Dinastiei Basarabilor vin să ne întărească memoria colectivă”

Prin intermediul unei alocuțiuni video, academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a făcut o incursiune istorică, subliniind că „manifestările închinate Dinastiei Basarabilor vin să ne întărească memoria colectivă” și amintind că „având, în afară de memoria noastră individuală, fiecare dintre noi, și memorie colectivă, ne gândim cu drag la trecut și ne place să luăm exemple din trecut”.

Acad. Ioan-Aurel Pop i-a felicitat în finalul intervenției pe profesoara Cristiana Sima și pe Claudiu Dumitrache, organizatorii festivalului, spunând că această sărbătoare „e bine să fie percepută de toți românii și, de ce nu, și de străini”.

La rândul său, Claudiu Dumitrache a adresat mulțumiri președintelui Academiei Române pentru îndrumarea oferită și pentru implicarea în calitate de co-întemeietor al festivalului, alături de IPS Părinte Calinic.

Evenimentul a continuat cu discursurile Excelenței Sale Iuliana Gorea-Costin, reprezentant al Basarabiei și fondator al festivalului, ale lui Alexandru Oprea, directorul Muzeului Municipal Câmpulung, și ale conf. univ. dr. Cristiana Sima, inițiatoarea proiectului, care a anunțat intenția de a desfășura următoarele ediții ale festivalului la Curtea de Argeș, Târgoviște, București, Potlogi și Chișinău.

Printr-un brevet al Asociației Române de Tineret „Muntenia”, profesoarei Cristiana Sima i s-a conferit Medalia de Onoare, clasa a III-a, pentru altruism civic.

Distincția i-a fost acordată de Valentin Uruc, președintele Asociației Române de Tineret „Muntenia”, care a subliniat rolul Cristianei Sima în „inspirarea tinerilor și în promovarea valorilor naționale”.

Numeroase comunicări științifice susținute de specialiști

Simpozionul „Moștenirea Dinastiei Basarabilor” a integrat numeroase comunicări științifice susținute de specialiști, printre care: dr. Ion Tița-Nicolescu de la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, prof. univ. dr. Marius Andreescu de la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, părintele profesor Ilie Cristofor de la Colegiul Ecologic Pitești, prof. dr. Cornel Mărculescu de la Asociația Culturală „Glasul Cetății Chindiei”, dr. Elena Iagăr, prof. Domnița Rațiu, dr. Ludmila Rotaru, prof. Octavian Țîcu de la Institutul de Istorie al Universității de Stat din Republica Moldova, prof. Octavian Dărmănescu, muzeograf la Biserica Domnească din Pitești, și prof. Viorel Burlacu din Republica Moldova, acesta din urmă susținând și un recital de muzică folk.

Tot în cadrul simpozionului a fost lansat primul volum al antologiilor „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”, volum care reunește evenimentele, lucrările științifice și creațiile poetice prezentate la prima ediție a festivalului, desfășurată în perioada 26-28 septembrie 2024.

Coordonată de Claudiu Dumitrache sub egida editorială a Colecției Regal Literar și sub patronajul Ministerului Culturii, antologia este prefațată de IPS Părinte Calinic și de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Manifestările festivalului au continuat pe 27 septembrie în comuna Budeasa Mare din județul Argeș, unde peste 400 de oameni din țară și din Basarabia au participat la o zi dedicată literaturii, artelor și moștenirii culturale românești.

Premierea Concursului Național de Literatură „Toată vremea-și are vreme”

Ziua a debutat cu premierea Concursului Național de Literatură „Toată vremea-și are vreme”, prezidat onorific de IPS Părinte Calinic Argeșeanul. Juriul, format din Claudiu Dumitrache (președinte), George Coandă, Elena Iagăr, Veronica Balaj, Adrian Artene, Nicolae Florentin Streche, Maria Ivanov și Ioan-Laurențiu Vedinaș, l-a desemnat câștigător al Trofeului Basarabilor pentru Literatură pe părintele profesor universitar Marian Nicolae din București, autor al unor poezii cu temă creștină, printre care și una dedicată Catedralei Naționale.

Pe lângă trofeu, acesta a mai fost distins cu premiile „Radu Vodă”, acordat simbolic de Mănăstirea „Radu Vodă” din București, Premiul Regal Literar, Premiul „Florian Pittiș”, acordat de Radio România 3Net – „Florian Pittiș”, și Premiul „Nicolae Dabija”, acordat de ziarul Literatura și Arta din Republica Moldova.

Medalia de Aur a Basarabilor și Premiul Regal Literar au revenit lui George Băicoianu din Teleorman, în timp ce Medalia de Argint, însoțită, de asemenea, de Premiul Regal Literar, a fost obținută de Geta Lipovanciuc din Chișinău.

Pe scena festivalului au urcat și Lidia Grosu din Chișinău, laureată cu Premiul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului și Premiul Regal Literar, Ionuț-Tiberiu Bălan – Premiul Regal Literar și Premiul ziarului Literatura și Arta, Georgian-Ionuț Zamfira – Premiul Regal Literar, precum și Carmen-Alexandra Dumitra, Ștefan Gabriel Mateescu, Mihai Picu și Maria Micu, laureați ai premiului special al juriului.

„Trecutul devine pildă, tinerii devin ctitori”

Alte distincții au fost acordate lui Bogdan Alexandru Hagiu și Angelei Dina-Moțățăianu, care au primit Premiul Regal Literar, părintelui Adrian Dobreanu, laureat al Premiului Myosotis, Alexandrei Drestaru, căreia i s-a decernat Premiul „Sf. Cuv. Platonida de la Argeș”, lui Radu Botiș, distins cu Premiul revistei „TIMPUL” Argeș, Florentinei Danu – Premiul revistei „TIMPUL” Târgoviște, George Eugen-Itoafă și Dorin Ștefănescu – premiați cu Premiul special al juriului.

Programul a continuat cu premierea Concursului Național de Arte Vizuale „Nouă Meșteri Mari” și cu spectacolul artistic intitulat „Trecutul devine pildă, tinerii devin ctitori”, în cadrul căruia peste 50 de artiști de toate vârstele au cântat și au jucat teatru, aducând în prim-plan legătura dintre tradiție și prezent.

și cu spectacolul artistic intitulat în cadrul căruia peste 50 de artiști de toate vârstele au cântat și au jucat teatru, aducând în prim-plan legătura dintre tradiție și prezent. Seara s-a încheiat cu un moment deosebit, spectacolul cu torțe și foc de tabără „Flacăra Basarabă”, susținut de Andrei Păunescu, George Sărluceanu, Maria Ingrid Dragomir, Viorel Burlacu și formația populară Țiterașii, care a adunat în jurul său participanții într-o atmosferă de sărbătoare și comuniune culturală.

Festivalul „Basarab Fest” a fost instituit în anul 2024 prin semnarea hrisovului de întemeiere de către IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Cristiana Sima, inițiatoarea proiectului, Claudiu Dumitrache, președintele Societății Române Regal Literar, Iuliana Gorea-Costin, președintele Asociației pentru Dezvoltarea României, Rareș Prisăcariu, Elena Iagăr și Nicolae Dobre.

Evenimentul este organizat de Colegiul Ecologic din Pitești, Myosotis Media Group și Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Regal Literar și Asociația de Dezvoltare pentru România.

