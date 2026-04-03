Prima pagină » Cultură » Întrebarea fără răspuns în cazul tezaurului: Când va fi returnat în România? Ce știm până acum

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost recuperate la 14 luni de la furtul de la muzeul Drents, din Olanda, și mai rămâne să fie returnate României. Potrivit surselor Gândul, autoritățile olandeze colaborează cu cele române pentru a stabili o dată la care tezaurul poate fi adus în țară. Ambele părți vor să se asigure că piesele de patrimoniu vor beneficia de o pază foarte strictă, în timpul transportului.

Vestea că tezaurul a fost recuperat, după o perioadă în care valoroasele piese păreau să fi dispărut pentru totdeauna, a generat un val de reacții pozitive în spațiul public. Momentul în care celebrul Coif de la Coțofenești și cele două brățări au fost expuse de directorul muzeului Drents, în fața a zeci de jurnaliști internaționali, a fost urmărit cu emoție de mulți români și de presa națională.

Momentul când românii vor putea admira din nou tezaurul, sub semnul întrebării

După 14 luni, Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice ar urma să revină în țară.  Cu toate acestea, momentul în care publicul român va putea admira, din nou, valoroasele piese de patrimoniu la Muzeul Național de Istorie, rămâne sub semnul întrebării. Potrivit surselor Gândul, autoritățile române și cele olandeze încă lucrează pentru a stabili data la care Coiful și cele două brățări vor fi aduse în țară.

Parchetul Înaltei Curți de Casație a deschis o anchetă in rem

Se pare că transportul tezaurului este pregătit cu foarte multă rigoare. Se iau măsuri stricte în ceea ce privește paza Coifului de la Coțofenești și a brățărilor recuperate. Una dintre provocări ar fi și prevenirea eventualelor deteriorări, în timpul aducerii în țară. Potrivit surselor Gândul, Coiful are o mică îndoitură, însă va fi restaurat, iar cele două brățări dacice se află în stare impecabilă.

Ancheta continuă însă pentru găsirea celei de-a treia brățări furate. Recuperarea obiectelor a fost posibilă în urma unui acord între ancehtatori și cei trei inculpați, aflați în arest, au confirmat surse Gândul. Parchetul Înaltei Curți de Casație cercetează dacă au fost luate toate măsurile de siguranță legate de transferul acestor obiecte de tezaur la muzeul din Olanda. Ancheta se află in rem.

România, nevoită să returneze cei 5,7 milioane de euro

De asemenea, România trebuie să returneze suma de 5,7 milioane de euro, primită drept despăgubire din partea autorităților olandeze, după jaful din luna ianuarie 2025 de la muzeul Drents.

Prima reacție a directorul demis al Muzeului de Istorie Națională, după recuperarea tezaurului

Directorul demis al Muzeului de Istorie Națională, Ernest Oberländer-Târnoveanu, a avut prima reacție:

„O veste remarcabilă. Sunt foarte ușurat, mai mult decât fericit și le mulțumesc celor care au ajutat la găsirea coifului.”

Aceasta este o piesă unică în patrimoniul cultural european și chiar mondial. Coiful este un simbol social și politic important al civilizației dacă. A fost prezentată în numeroase documentare și expoziții și apare chiar și pe coperțile manualelor școlare”, a declarat fostul director.

Trei suspecţi au fost arestaţi după jaful de la Muzeul Drents

În noaptea de 24 ianuarie spre 25 ianuarie 2025, infractorii au reuşit să deschidă o uşă a Muzeului Drents cu explozibil. În câteva minute, ei au reuşit să fure cele mai importante comori. Valoarea totală a acestora a fost stabilită la 5,8 milioane de euro.

La puţin mai puţin de o săptămână de la jaf, trei suspecţi au fost arestaţi în Heerhugowaard, iar ulterior un al patrulea. Trei dintre aceştia sunt încă în arest.

