„Tokyo meets Enescu”, recital oferit japonezilor de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, muzicienii români incluși în Cartea Recordurilor

13 oct. 2025, 16:03, Cultură
Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga

La doar două săptămâni de la întoarcerea din turneul lor în jurul lumii, violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga pornesc într-o nouă călătorie amplă, pentru o serie de trei recitaluri în capitala Japoniei.

„Tokyo meets Enescu” este titlul sub care cei doi muzicieni români vor oferi publicului nipon un program dominat de muzică românească și care va cuprinde, în încheiere, faimoasa Sonată a III-a „în caracter popular românesc”.

Amplu turneu național al celor doi artiști îndrăgostiți de Enescu

Recitalurile se vor desfășura în zilele de 17 octombrie, de la ora 19, la centrul de concerte Minami-Osawa, pe 18 octombrie de la ora 14 la Salonul de recitaluri Fontana și pe 19 octombrie, tot de la ora 14, la Centrul Civic Takatsu.

Diana Jipa și Ștefan Doniga vor reveni în țară pe 22 octombrie pentru a începe, de chiar a doua zi, un nou turneu național de 7 recitaluri, de asemenea, dedicat personalității și creației lui George Enescu, considerat cel mai mare și reprezentativ compozitor român.

Pianistul Ștefan Doniga, invitatul lui Adrian Artene la podcastul ALTCEVA

Diana Jipa și Ștefan Doniga sunt deținătorii unui Record Mondial GUINNESS

Diana Jipa și Ștefan Doniga se numără printre cei mai importanți promotori ai culturii române la nivel mondial. Au în palmares peste 650 de concerte susținute în 30 de țări și sunt deținătorii unui Record Mondial GUINNESS pentru Cel mai Rapid Turneu de Concerte pe Toate Continentele, stabilit în Antarctica, în luna decembrie a anului 2024.

„Cucerind un Record Mondial GUINNESS, vrem să demonstrăm că, prin muzica românească, poți fi primul din lume. Că, dacă îți urmărești visul cu pasiune, cu voință și muncă, poți ajunge primul din lume. Vrem să motivăm miile de copii din România care studiază muzica și vor să devină interpreți profesioniști, să muncească și să iubească muzica românească pentru că, dacă îți urmezi pasiunea cu seriozitate, nu există limite, doar visuri de atins!”, a declarat pianistul Ștefan Doniga, coordonatorul proiectului „DRUMUL LIBERTĂȚII”.

