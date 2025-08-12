Prima pagină » Cultură » Turneul MUSICA PROHIBITA. Diana Jipa și Ștefan Doniga, cei doi muzicieni români de Cartea Recordurilor, vor face înconjurul Pământului pentru a treia oară, în trei ani consecutivi

Cristian Lisandru
12 aug. 2025, 12:52, Cultură
Cei doi muzicieni români de Cartea Recordurilor vor stabili o nouă premieră mondială pentru muzica clasică: violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga vor face înconjurul Pământului pentru a treia oară în trei ani consecutivi cu un nou turneu de concerte. Anul acesta, proiectul lor poartă numele MUSICA PROHIBITA și este dedicat compozitorilor interziși de diverse regimuri totalitare.

Cei doi artiști români care, în decembrie 2024, stabileau în Antarctica primul Record Mondial GUINNESS pentru un proiect muzical românesc profesionist, vor fi din nou protagoniștii unei premiere mondiale, reușind pentru al treilea an consecutiv susținerea unui turneu de concerte care îi poartă în jurul lumii.

Începând din 5 septembrie și până pe 1 octombrie 2025, Diana Jipa și Ștefan Doniga vor concerta la Geneva (Elveția), Viena (Austria), Nairobi (Kenya), Brisbane (Australia) și New York (SUA).

Cei doi muzicieni abordează teme importante și grave

Ca de fiecare dată, cei doi muzicieni abordează teme importante și grave nu numai pentru muzică dar și pentru întreaga cultură și istorie universală, pentru a sublinia faptul că arta nu trebuie înțeleasă doar ca o formă de divertisment, fiind în primul rând o expresie a realității și a adevărului umanității.

Astfel, anul acesta turneul lor poartă numele MUSICA PROHIBITA și este dedicat împlinirii a 80 de ani de la încheierea Holocaustului și a celui de al doilea Război Mondial, din acest motiv traiectoria aleasă cuprinzând, simbolic, numai orașe care găzdiuesc sedii ale Organizației Națiunilor Unite, în semn de respect pentru activitatea acestei prodigioase instituții internaționale în direcția apărării drepturilor omului.

Programul muzical abordat are, de asemenea, o conotație impresionantă, fiind alcătuit exclusiv din lucrări ale unor compozitori români și străini care au suferit diverse forme de persecuție și opresiune din partea unor sisteme politice totalitare: Paul Constantinescu, Mihail Jora, Myriam Marbe, Walter Klepper, Dmitri Șostakovici, Serghei Bortkiewicz, Ernest Bloch.

Vrem să dovedim că arta și cultura sunt cele mai importante refugii ale valorilor umane”

Acestora li se adaugă, la fel ca în cazul turneelor mondiale anterioare, o lucrare în premieră absolută, creată special pentru acest proiect de tânărul compozitor Roman Vlad.

În perioada în care Festivalul Internațional George Enescu aduce la București muzica lumii, noi pornim din nou să arătăm întregii lumi muzica românească! Și nu oricum, ci aducând în discuție cea mai importantă temă a omenirii dintotdeauna: libertatea. Am numit proiectul nostru MUSICA PROHIBITA pentru că vom cânta muzica unor compozitori interziși sau persecutați, fiecare, la vremea lor. Vrem să dovedim că arta și cultura sunt cele mai importante refugii ale valorilor umane, cele mai puternice forme de rezistență în fața oricăror tipuri de opresiune, aducând un omagiu acelor artiști care, prin curaj, demnitate și sacrificiu, au rezistat persecuției, înnobilând arta, istoria și umanitatea” a declarat pianistul Ștefan Doniga.

În plus față de programul propus inițial, în cadrul aceluiași turneu, Diana Jipa și Ștefan Doniga sunt invitați să mai concerteze la Sediul Alliance Francaise din Nairobi (18 septembrie), la Colegiul de Muzică din Gold Coast, Australia (24 septembrie) și la The Warf Center din Auckland, Noua Zeelandă (27 septembrie), să susțină cursuri de măiestrie la Colegiile de Muzică din Nairobi și Gold Coast și să prezinte un eveniment online pentru Manhattan Neighborhood Network Studios din New York pe 30 septembrie.

La fel ca precedentele turnee în jurul lumii, proiectul de anul acesta este organizat de Asociația Culturală INNOVARTE cu finanțarea Institutului Cultural Român prin Programul Cantemir.

