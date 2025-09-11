Procurorii DNA l-au reținut, joi, pe Mihail-Cristinel Militaru pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit surselor Gândul, Militaru promitea să ajute la soluționarea favorabilă a dosarului omului de afaceri Jean-Paul Tucan, trimis în judecată de EPPO pentru o fraudă de 4 milioane de euro, fonduri UE de la Ministerul Investițiilor.

„În zilele de 29 august 2025 și 04 septembrie 2025, inculpatul M.M.C. ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro, promițând în schimbul sumei respective că își va exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București, pentru a-i determina pe aceștia să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European – EPPO.

S-a erijat în șef al procurorilor europeni din România

În ziua de 10 septembrie 2025, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, inculpatul M.M.C. ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane (suspect în cauză), suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, transmit procurorii DNA, cu precizarea că inculpatul va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă Curții de Apel București. Totodată, în cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Potrivit surselor Gândul, la datele de 18.07.2025, 31.07.2025 și respectiv 07.08.2025, în timp ce se aflau în complexul turistic Razelm Luxury Resort situat pe raza comunei Jurilovca, județul Tulcea, Mihail-Cristinel Militaru i-a transmis verbal investigatorului sub acoperire că o să-l ajute în legătură cu soluționarea favorabilă a unor dosare penale aflate pe rolul Parchetului European – EPPO și Direcției Naționale Anticorupție, dosare penale în care un presupus apropiat și asociat de-ai investigatorului sub acoperire (Jean-Paul Tucan – om de afaceri) ar avea calitatea de suspect/inculpat.

În acest sens, Mihail-Cristinel Militaru a susținut că își va exercita presupusa influență de care dispune asupra procurorilor din cadrul Parchetului European – EPPO în vederea tergiversării soluționării cauzei prin formularea de diverse cereri de probațiune sau de altă natură cu scopul final de a împiedica tragerea la răspundere penală a numitului Jean-Paul Tucan.

Mihail-Cristinel Militaru s-a erijat în șef al procurorilor europeni din România, el fiind cel care ar emite un aviz conform pe linie informativă, în lipsa căruia nu ar putea fi desfășurate anchete de către organele judiciare menționate, potrivit surselor Gândul.

Mecanismul traficului de influență

Mai mult, Mihail-Cristinel Militaru i-a menționat investigatorului sub acoperire faptul că acesta trebuie să-i prezinte mai multe informații din cauza aflată pe rolul EPPO pentru a putea fi făcute demersuri procedurale de tergiversare astfel încât, ulterior, el să-l poată interpela ferm pe procurorul de caz (acesta fiindu-i subordonat) și să-i transmită faptul că nu a efectuat în mod legal/temeinic urmărirea penală în cauză, trasându-i totodată și directivele în legătură cu finalitatea respectivei cauze penale.

La întâlnirea care a avut loc în data de 07.08.2025, Mihail-Cristinel Militaru i-a transmis investigatorului sub acoperire că a vorbit nemijlocit cu procurorul de caz din cadrul Parchetului European – EPPO, procuror care i-ar fi furnizat date importante din cuprinsul dosarului penal în care numitul Jean-Paul Tucan ar avea calitatea de suspect/inculpat (faptele penale de care este acuzat, încadrarea juridică, probele administrate și procedeele probatorii utilizate, etc.).

Tot la interpelarea lui Mihail-Cristinel Militaru cu privire la stadiul urmăririi penale, procurorul de caz (care i s-a adresat permanent lui Mihail-Cristinel Militaru cu apelativul ”șefule”) i-ar fi spus acestuia să-i comunice lui Jean-Paul Tucan că urmează să fie trimis în judecată, fiind o chestiune iminentă.

Modul de operare

În acest context, în 25.07.2025, DNA a extins urmărirea penală in rem cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, constând în pretinderea/primirea unei sume de bani de către numitul Mihail-Cristinel Militaru, de la investigatorul sub acoperire cu scopul exercitării presupusei influențe de care primul ar dispune asupra organelor judiciare din cadrul Parchetului European – EPPO și Direcției Naționale Anticorupție (procurori, ofițeri de poliție judiciară), pentru a le determina pe acestea să îndeplinească acte contrare îndatoririlor de serviciu în sensul efectuării urmăririi penale în mod nelegal/neloial în cadrul unor dosare penale în care numitul Jean-Paul Tucan (om de afaceri și presupus asociat al investigatorului sub acoperire) ar avea calitatea de suspect/inculpat, în vederea împiedicării tragerii la răspundere penală a acestuia.

În urma discuțiilor purtate la 31.07.2025 de către Mihail-Cristinel Militaru cu investigatorul sub acoperire, s-a stabilit ca modalitatea de comunicare la distanță să se realizeze prin intermediul numitei Luminița Stavarache – o apropiată de-ale numitului Mihail-Cristinel Militaru, următoarele întâlniri fiind într-adevăr fixate telefonic prin mijlocirea acesteia.

Totodată, în urma discuțiilor purtate la data de 29.08.2025 de către Mihail-Cristinel Militaru cu investigatorul sub acoperire, în timp ce se aflau în complexul turistic Razelm Luxury Resort situat pe raza comunei Jurilovca, județul Tulcea, Mihail-Cristinel Militaru i-a transmis investigatorului sub acoperire că pentru activitatea prestată până la acest moment, pentru influența exercitată pe lângă procurorul din cadrul Parchetului European – EPPO care nu a mai extins cercetările și cu privire la alte presupuse fapte săvârșite de către numitul Jean-Paul Tucan, dar și în considerarea exercitării în viitor a presupusei sale influențe pe lângă judecătorul de cameră preliminară sau pe lângă instanța care va judeca fondul cauzei, în vederea obținerii unei soluții favorabile în cadrul acestui dosar penal (dosarul nr. 27804/3/2025 al Tribunalului București – Secția I Penală) investigatorul sub acoperire va trebui fie să-i remită avocatei MZ suma de 10.000-15.000 de euro lunar sub formă de numerar, pentru o perioadă totală de un an, fie să încheie un contract fictiv de consultanță cu societatea Protectie și Pază Aniz Investigation SRL (al cărei administrator este numita Olteanu Elena Zînica și care se află sub controlul lui Mihail-Cristinel Militaru), urmând să fie transferată prin cont bancar aceeași sumă de bani lunar, pentru o perioadă totală de un an, beneficiarul final al acestor sume de bani, în ambele variante, fiind Mihail-Cristinel Militaru.

Nu în ultimul rând, la aceeași întâlnire numitul Mihail-Cristinel Militaru s-a oferit să-l ajute pe Jean-Paul Tucan și în legătură cu un alt dosar penal aflat în prezent pe rolul Direcției Naționale Anticorupție, în contul acelorași sume de bani pretinse, invocând aceeași presupusă influență de care ar dispune asupra procurorilor din cadrul structurii de parchet menționate, în vederea obținerii unei soluții favorabile presupusului făptuitor, subiect antamat de către Mihail-Cristinel Militaru și cu ocazia discuțiilor purtate la data de 07.08.2025, cu mențiunea fermă că ar avea pârghii importante de a obține o soluție favorabilă lui Jean-Paul Tucan în cadrul acestui dosar penal întrucât el i-ar ancheta nemijlocit pe procurorii ierarhic superiori celor care instrumentează această cauză.

Tranșe de 15.000 de euro

Drept consecință, în 02.09.2025 s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, presupus a fi comisă de către numita M Z – avocat, constând în ajutorul acordat numitului Mihail-Cristinel Militaru în sensul primirii unor sume de bani în numele acestuia de la investigatorul sub acoperire în schimbul exercitării presupusei influențe de care Mihail-Cristinel Militaru ar dispune asupra procurorilor din cadrul Parchetului European – EPPO și Direcției Naționale Anticorupție precum și asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București pentru a-i determina pe aceștia să nu îndeplinească/să îndeplinească acte contrare îndatoririlor de serviciu sau să întârzie îndeplinirea unor astfel de acte, în sensul efectuării urmăririi penale în mod nelegal/neloial sau judecării cauzei și pronunțării unor soluții nelegale/netemeinice în cadrul unor dosare penale în care numitul Jean-Paul Tucan (om de afaceri și presupus asociat al investigatorului sub acoperire) ar avea calitatea de suspect/inculpat, în vederea împiedicării tragerii la răspundere penală a acestuia.

De asemenea, în urma discuțiilor purtate la data de 04.09.2025 de către numitul Mihail-Cristinel Militaru cu investigatorul sub acoperire , în timp ce se aflau în complexul turistic Razelm Luxury Resort situat pe raza comunei Jurilovca, județul Tulcea, Mihail-Cristinel Militaru i-a spus investigatorului sub acoperire (care i-a prezentat drept variantă aleasă remiterea sumelor de bani sub formă de numerar) faptul că o să se întâlnească cu avocata M Z sau cu numita Luminița Stavarache, în ziua de 10.09.2025, ora 16:00 pentru a-i remite uneia dintre aceste persoane suma de 60.000 de euro, echivalentul a patru tranșe lunare în cuantum de 15.000 de euro fiecare, din totalul sumei pretinse de 180.000 de euro.

Întâlnirea ar urma să aibă loc între investigatorul sub acoperire și una dintre persoanele menționate anterior, în sediul complexului turistic Razelm Luxury Resort situat pe raza comunei Jurilovca, județul Tulcea iar la această întâlnire va fi prezent și Mihail-Cristinel Militaru însă nu și în momentul realizării transferului efectiv al sumei de bani sub formă de numerar, de la investigatorul sub acoperire către Marlena Zurbagiu sau Luminița Stavarache.

Momentul flagrantului. Banii din rucsac, înveliți în materiale textile

A mai subliniat Mihail-Cristinel Militaru că va interveni pe lângă judecătorii din cadrul Tribunalului București care instrumentează cauza penală în care numitul Jean-Paul Tucan a fost trimis în judecată de către Parchetul European – EPPO (dosarul penal cu nr. 27804/3/2025 al Tribunalului București – Secția I Penală), în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a acestuia, prin dispunerea unei soluții de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară.

La întâlnirile cu investigatorul sub acoperire, numitul Mihail Cristinel Militaru a fost însoțit în numeroase rânduri de către Ionuț Lăzărescu și Luminița Stavarache, persoane pe care Mihail-Cristinel Militaru le numește agenți ai structurii informative fictive pe care o conduce.

Numitul Ionuț Lăzărescu realizează și activitatea de șofer al lui Mihail-Cristinel Militaru și persoana care transportă documentele folosite de către susnumit în activitatea de convingere a cumpărătorilor de influență cu privire la posibilitățile sale reale de traficare a influenței asupra unor funcționari publici, în timp ce numita Luminița Stavarache este persoana prin intermediul căreia se realizează comunicarea telefonică cu investigatorul sub acoperire.

La data de 10.09.2025, în jurul orei 15:22, inculpatul Mihail-Cristinel Militaru s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire în complexul turistic Razelm Luxury Resort situat pe raza comunei Jurilovca, județul Tulcea, s-au așezat la aceeași masă și au discutat iar după aproximativ 5 minute inculpatul Mihail-Cristinel Militaru a chemat-o în încăpere și pe suspecta Luminița Stavarache căreia i-a cerut să ia banii pe care investigatorul sub acoperire îi avea într-o geantă de mână.

Suspecta a luat de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro (pusă la dispoziția investigatorului sub acoperire de către organele de urmărire penală din cadrul Direcției Naționale Anticorupție), bani pe care aceasta i-a introdus într-un rucsac de culoare maro după care a părăsit încăperea.

Banii au fost transmiși la vedere, fiind luați de pe masă de către suspectă, înveliți în materiale textile și introduși în rucsac. Mihail-Cristinel Militaru a rămas la discuții împreună cu investigatorul sub acoperire iar după aproximativ o oră și jumătate inculpatul a părăsit clădirea.

În momentul în care inculpatul Mihail-Cristinel Militaru și suspecții Luminița Stavarache și Ionuț Lăzărescu s-au reîntâlnit în curtea complexului turistic menționat, au fost surprinși de către organele de cercetare penală, rucsacul în care se găsea suma de 60.000 de euro fiind în continuare asupra suspectei Luminița Stavarache.

Toate aceste aspecte au fost reținute cu ocazia constatării infracțiunii flagrante și consemnate în cuprinsul unui proces-verbal prezent la dosarul cauzei. Mihail-Cristinel Militaru a refuzat să susțină declarații în calitate de suspect și inculpat, potrivit surselor citate.

