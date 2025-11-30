„Chimia” golfului: Cum a devenit președintele Finlandei cel mai apropiat lider european de Trump

Relația dintre președintele finlandez Alexander Stubb și președintele american Donald Trump a devenit unul dintre cele mai neașteptate și semnificative fenomene diplomatice ale ultimelor luni.

Presa a investigat modul în care Stubb a reușit să câștige favoarea lui Trump și să transforme Finlanda într-unul dintre partenerii cheie ai SUA.

Ce ne interesează:

Ce i-a apropiat pe președinții SUA și Finlandei?

Cum ar putea „diplomația golfului” să schimbe părerile lui Trump?

Va rezista prietenia Stubb – Trump testului timpului?

Diplomația lui Trump se bazează adesea pe simpatii personale și gesturi simbolice. Nu este un secret faptul că președintele american apreciază atenția, care se exprimă uneori prin cadouri scumpe. Liderii mondiali au încercat să-l vrăjească pe Trump cu tot soiul de „atenții”: cu un avion scump, o replică a unei coroane de aur, o crosă de golf de elită.

Cu toate acestea, președintele Finlandei, în ciuda dimensiunilor relativ mici ale țării sale, nu a avut nevoie de suveniruri scumpe pentru a stabili un contact strâns cu șeful Casei Albe.

Un finlandez cu o inimă…americană

Astăzi, rolul lui Alexander Stubb depășește cu mult statutul său oficial de lider al unui stat membru al UE și NATO. El a devenit o legătură importantă în relațiile dintre Ucraina și Statele Unite.

Nu este un secret faptul că, în ultima vreme, contactele critice dintre Kiev și Casa Albă sunt adesea precedate de conversații lungi, coordonate, între Stubb și președinții Ucrainei și Statelor Unite. Stubb își folosește eficient „prietenia” cu Trump pentru a-i transmite președintelui american poziția Ucrainei și a Europei.

Președintele finlandez a fost cel care, grație comunicării informale în timpul unui joc de golf, a reușit să-l convingă pe liderul celui mai puternic stat din lume de necesitatea unei abordări dure față de Kremlin.

S-a născut la Helsinki, a copilărit în America

Deși Stubb s-a născut la Helsinki, America de Nord a devenit o a doua casă pentru el. „Când eram mic, petreceam veri în SUA și Canada. Am studiat în State. Așa că inima mea este în America de Nord”, și-a amintit președintele finlandez într-un interviu acordat CBC News.

Această experiență timpurie a pus bazele carierei sale academice. Stubb vorbește fluent engleza, franceza și germana. Educația sa a parcurs instituții prestigioase de ambele părți ale Atlanticului. Deși inițial nu a avut înclinații academice, în timpul studiilor Stubb s-a îndrăgostit de domeniul relațiilor internaționale, ceea ce a determinat parcursul său politic ulterior.

Stubb și-a început cariera în 1995 ca și consilier al Ministerului Afacerilor Externe din Finlanda. În următoarele trei decenii, a trecut prin toate etapele cheie ale politicii europene și naționale: a fost membru al Parlamentului European, consilier al președintelui Comisiei Europene, a condus OSCE, Ministerul Afacerilor Externe din Finlanda și guvernul. Și, după o scurtă pauză, a câștigat alegerile prezidențiale din 2024.

Stubb a jucat hochei în copilărie, dar la vârsta de 12 ani a fost captivat de golf. A luat acest sport foarte în serios, jucând chiar și pentru echipa națională. Grație acestor succese, a primit o bursă sportivă pentru a studia la Universitatea Furman din Statele Unite. Deși Stubb a renunțat apoi la visul său de a juca golf profesionist de dragul politicii, acest hobby i-a oferit ulterior un canal unic de comunicare cu Trump.

De la golf la…”omul care sparge gheața”

Președintele american este de mult timp pasionat de golf. Nu este doar un hobby, ci o parte a afacerii sale și un mod de viață, de a face lucrurile să se întâmple. Totul l-a transpus și în politica generală. Iar Stubb a fost cel care a reușit să folosească cu cel mai mare succes această „diplomație a golfului” în relațiile cu președintele american.

Un moment cheie a venit în timpul primului lor meci din martie, când Stubb a apărut pe neașteptate la reședința privată Mar-a-Lago, unde a petrecut aproximativ șapte ore în compania lui Trump, a senatorului republican Lindsey Graham și a renumitului jucător de golf sud-african Gary Player.

Trump a fost atât de impresionat de jocul lui Stubb încât a scris pe rețeaua sa de socializare Truth Social că acesta era un „jucător foarte bun” și că împreună au câștigat un turneu între membrii clubului și invitați. Iar jocul dintre cei doi grei a produs imediat „rezultate”: la câteva ore după încheierea întâlnirii, președintele american a declarat că era „furios” și „foarte supărat” pe Putin.

„Înveți despre personalitatea unei persoane la prima gaură de pe un teren de golf”

Stubb și-a amintit ulterior că acest format informal le-a permis lui și lui Trump să se înțeleagă mai bine. „Înveți despre personalitatea unei persoane la prima gaură a unui teren de golf. Vezi dacă este ageră, nerăbdătoare, veselă sau relaxată. Trebuie să spun că nu am avut momente stânjenitoare în timpul acelei runde”, a declarat el pentru Bloomberg.

El a spus că în timpul prânzului, Trump, care a susținut în repetate rânduri că are o „relație excelentă” cu Putin, l-a întrebat direct dacă liderul rus poate fi de încredere. A primit un răspuns scurt: „Nu poți”.

„Stubb este doar președintele unei țări mici, dar are influență asupra lui Trump. Ei vorbesc de câteva ori pe săptămână. În plus, Trump a devenit vizibil mai critic față de Putin după ce a jucat golf. Cu toate acestea, cel mai important lucru este că se bucură de încrederea liderilor UE, Ucrainei și SUA. Acest lucru îi conferă o poziție unică”, a declarat Risto Penttilä, expert politic și fost membru al parlamentului finlandez, într-un comentariu pentru RBC-Ucraina.

„Omul căruia Trump îi șoptește”

BBC a relatat, citând surse familiare cu conversațiile lor, că Stubb și Trump își trimit frecvent mesaje text sau se sună reciproc, uneori săptămânal. În cercurile diplomatice, acest lucru i-a adus lui Stubb titlul informal de „omul căruia îi șoptește Trump”.

Potrivit lui Pentilly, succesul lui Stubb în relația cu Trump se bazează pe trei elemente. „Golful, carismă și Lindsey Graham. Senatorul Lindsey Graham a făcut prezentările. Golful i-a oferit oportunitatea. Iar carisma s-a ocupat de restul”, a spus el.

Însă nu a fost doar carisma. Subiectul strategic al „spărgătoarelor de gheață” a jucat probabil un rol cheie în apropierea lui Stubb de Trump. Cooperarea pe această temă între Finlanda și Statele Unite durează de câțiva ani. Finlanda este liderul mondial în construcția de spărgătoare de gheață. Iar flota americană din Arctica este extrem de depășită și nu poate concura cu cele peste 40 de spărgătoare de gheață pe care Rusia le are în această regiune strategică.

Și acum se profilează la orizont o tranzacție de miliarde de dolari care ar putea consolida prietenia personală dintre președinții finlandez și american. În octombrie anul acesta, în timpul unei vizite la Casa Albă, Stubb i-a oferit lui Trump un contract în valoare de peste 6 miliarde de dolari, care implică construcția în comun a până la 11 noi spărgătoare de gheață folosind tehnologie finlandeză avansată.

Totuși, doar timpul va spune cât de puternică și de durabilă va fi această prietenie, având în vedere imprevizibilitatea și natura schimbătoare a lui Trump.

Prietenie pentru totdeauna sau parteneriat temporar?

În diplomația europeană au avut deja loc mai multe încercări de a câștiga grațiile lui Donald Trump și de a folosi conexiuni personale pentru a influența politica externă americană.

Anterior, președintele francez Emmanuel Macron se putea lăuda cu o prietenie similară din partea lui Trump. De asemenea, el a acționat ca un fel de mediator între Kiev și Washington într-o perioadă în care relațiile dintre Ucraina și administrația Trump erau dificile.

Macron a fost unul dintre principalii inițiatori ai creării așa-numitei „coaliții a celor hotărâți”, care ar fi trebuit să desfășoare un contingent de menținere a păcii în Ucraina. Și, împreună cu Zelenski și alți lideri europeni, a promovat activ această idee în fața lui Trump.

Cu toate acestea, prietenia sa personală cu liderul american s-a slăbit în timp. Aceasta este o aducere aminte a cât de fragile sunt legăturile diplomatice, care depind în întregime de favoarea personală a lui Trump. Prin urmare, nu este clar când sau în ce circumstanțe s-ar putea răci și relația lui Stubb cu Trump, în ciuda acordului strategic de spargere a gheții.

„Nimic nu este permanent. Trump ar putea începe să asculte pe altcineva. Atenția administrației Trump s-ar putea îndrepta în altă parte. Cu toate acestea, atâta timp cât Stubb are o relație specială cu Trump, el va continua să vorbească în apărarea Ucrainei”, a remarcat Penttilya.

Finlanda, de partea Ucrainei

Finlanda este una dintre cele mai generoase țări partenere ale Ucrainei. Guvernul finlandez a aprobat deja 30 de pachete de echipamente de apărare din 2022, cu o valoare totală de aproape 2,9 miliarde de euro. Aceasta include atât echipamente militare din rezervele proprii ale Finlandei, cât și fonduri semnificative cheltuite pentru comandarea de noi arme direct de la companiile finlandeze de apărare pentru nevoile armatei ucrainene.

În aprilie 2024, Finlanda și Ucraina au semnat un acord de securitate pe zece ani care include nu doar sprijin militar continuu, ci și finanțare pentru reconstrucție și dezvoltare. De exemplu, 290 de milioane de euro au fost deja rezervate pentru un plan de sprijin pe termen lung.

Așadar, indiferent de cât va dura „relația caldă” dintre Stubb și Trump, aceasta nu va afecta sprijinul finlandez. La urma urmei, Finlanda și-a confirmat în repetate rânduri intenția de a rămâne un aliat de încredere al Ucrainei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Danemarca și-a creat o „gardă nocturnă” din diplomați ca să monitorizeze declarațiile lui Trump