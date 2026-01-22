Cine sunt primii elevii care intră în „vacanța de schi”. Ministerul Educației a anunțat perioadele, în funcție de județ

Ministerul Educației a anunțat, miercuri, perioadele în care elevii vor intra în „vacanța de schi”, în funcție de județ, pentru că săptămâna de vacanță din luna februarie este diferită pentru elevii din țară. Perioadele sunt stabilite de Inspectoratele Școlare Județene, singura condiție fiind ca această vacanță să fie programată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Astfel, elevii din Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud vor intra primii în vacanță și nu vor avea cursuri în perioada 9-15 februarie. Apoi, în perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din București și județele: Ilfov, Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila și Vaslui.

În perioada 23 februarie – 1 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj.

„Pentru că se apropie săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, vă reamintim că aceasta este planificată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026”, a transmis Ministerul Educației, potrivit observatornews.ro.

Autorul mai recomandă:

Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti, din 2026. Ce sume se plătesc acum în București, Brașov sau Sibiu

Imagini incredibile din Poiana Brașov. Aglomerație ca în trafic pe pârtii. Abia dacă se mai poate coborî pe schiuri. Pârtia Bradu, de începători, e aproape blocată

Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov. Care sunt pârtiile pe care se poate schia

Stațiunile din Bulgaria, în topul european al celor mai ieftine destinații, pentru vacanța de iarnă. România are de tarife cu peste 20% mai mari

Orașul european perfect pentru schi și plimbări. Prețul zborurilor către destinație pornește de la 35 de euro

Meseria „de sezon” plătită cu 3.200 de euro lunar. N-ai nevoie nevoie de facultate. Ce documente îți trebuie să te angajezi acum