Cine sunt primii elevii care intră în „vacanța de schi”. Ministerul Educației a anunțat perioadele, în funcție de județ

22 ian. 2026, 19:04, Diverse
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Ministerul Educației a anunțat, miercuri, perioadele în care elevii vor intra în „vacanța de schi”, în funcție de județ, pentru că săptămâna de vacanță din luna februarie este diferită pentru elevii din țară. Perioadele sunt stabilite de Inspectoratele Școlare Județene, singura condiție fiind ca această vacanță să fie programată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Astfel, elevii din Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud vor intra primii în vacanță și nu vor avea cursuri în perioada 9-15 februarie. Apoi, în perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din București și județele: Ilfov, Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila și Vaslui.

În perioada 23 februarie – 1 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj.

„Pentru că se apropie săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, vă reamintim că aceasta este planificată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026”, a transmis Ministerul Educației, potrivit observatornews.ro.

