După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, in Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub pretul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere. Contractul e pe mai mulți ani

28 ian. 2026, 06:00, Diverse
Librăria Humanitas, condusă de Gabriel Liiceanu – care și-a exprimat dorința de a-l clona pe premierul Ilie Bolojan și un cunoscut suporter al actualului prim-ministru – a închiriat un spațiu din Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai din Bihor, Oradea, contra sumei de 805 euro pe lună, conform unui răspuns al instituției, pentru Gândul. Practic, pe metru pătrat, suma este de 5 euro. Spre comparație, pentru mai multe spații comerciale analizat de Gândul, prețul pe metru pătrat este de cel puțin 10 euro. Contractul este pe o perioadă de cinci ani.

„Buna ziua.

Referitor la solicitarea dvs. vă răspundem punctual astfel:

Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” a închiriat o suprafață de 160,45 mp situată la parterul imobilului din Str. Armatei Române nr. 1/A, corp C, Oradea, județul Bihor cu destinația:

-Librărie + Cafenea: 100,75 mp

-Depozit: 29,85 mp

-Terasă: 29,85 mp.

Licitația s-a desfășurat la a doua strigare deoarece la prima strigare a fost depusă o singură ofertă, motiv pentru care aceasta a fost reluată.

Contractul a fost atribuit prin licitație publică conform documentației de atribuire aprobată prin HCJ Bihor Nr. 104 din 30.06.2025, disponibilă pe site-ul Consiliului Județean Bihor și a fost încheiat cu reprezentanți ai Librăriilor Humanitas – dir. general Ion Trupină. Anunțul pentru licitație a fost publicat conform Legii în: Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 124 /10.VII.2025; Ziarul Național și Ziarul Crișana.

Valoarea chiriei a fost stabilită  în baza ofertei depuse de Librăriile Humanitas – 805 euro/lună fără TVA la cursul BNR al datei emiterii facturii, pe o durată de 5 ani”, scriu reprezentanții instituției, într-un răspuns pentru Gândul.

Conform informațiilor publice, data limită pentru depunerea ofertelor a fost 25 august, iar câștigătorul licitației, Librăria Humanitas, a fost anunțat pe 27 august.

Biblioteca a fost renovată cu bani europeni, în cadrul unui proiect de 26,4 mil. euro, cofinanțat de CJ Bihor. Lucrările au fost finalizate în septembrie 2025.

La un preț de 5 euro pe metru pătrat, chiria este una dintre cele mai ieftine din Oradea, pentru un spațiu comercial de acest tip.

Spre comparație, un spațiu comercial din Piața Unirii, pretabil pentru o cafenea și la 10 minute de mers pe jos de Bibliotecă, se închiriază cu 22,5 euro pe lună.

Alte spații comerciale din oraș se învârt în jurul sumei de 10 euro din zone precum Republicii sau Decebal.

De altfel, un apartament premium, chiar în Oradea, se închiriază cu aproape 800 de euro pe lună.

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, care a studiat caietul de sarcini al licitației, spune că numai Humanitas răspundea cerințelor impuse de CJ Bihor și a publicat documentul. Gabriel Liiceanu este, din 1990, directorul librăriei.

Scriitorul, cunoscut pentru promovarea mai multor politicieni, inclusiv a lui Ilie Bolojan, a publicat, pe 6 septembrie 2025, o adevărată odă închinată actualului premier. În cadrul acesteia, l-a comparat cu profetul Moise sau cu personaje istorice precum  Brătianu, Carol I sau Coposu.

„Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan…dacă ne gândim cum l-au chinuit iudeii pe bietul Moise pe parcursul celor 40 de ani, cât a durat traversarea deșertului de către iudei după „fuga din Egipt”, suspinând de dorul oalelor cu carne fiartă de care avuseseră parte în sclavia egipteană.

Ei preferau să renunțe în veci la libertate în schimbul „oalei cu carne” a sclaviei, decât să mănânce mâncarea de pasaj – „mana” – pe care Iahve i-o dăduse lui Moise pentru oamenii lui pe perioada de criză a traversării pustiului Sinai. Și da, îndrăznesc să spun, că noi suntem acum, cu guvernarea Bolojan, într-o situație analogă”, scria Liiceanu pe Facebook.

