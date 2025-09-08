Prima pagină » Actualitate » Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea”

Ruxandra Radulescu
08 sept. 2025, 14:22, Actualitate
Filozoful Gabriel Liiceanu, semnatarul unui proaspăt elogiu la adresa premierului Ilie Bolojan, are un lung istoric de ode dedicate unor personalități politice influente și nu numai. De la Traian Băsescu la Klaus Iohannis, Monica Macovei sau Codruța Kovesi, pe toți i-a slujit cu credință oarbă de-a lungul anilor. Pe Kovesi o vedea chiar următorul președinte al României și până la idolatrie nu a mai fost decât un pas. Spunea despre ea că întruchipează „slujirea pură”. 

Recentul elogiu al lui Gabriel Liiceanu pentru Ilie Bolojan amintește de antecedentele filozofului în materie de laude.

Printre cei mai notabili oameni politici care s-au bucurat de atenția lui Liiceanu este chiar fostul președinte Traian Băsescu. Acestea i-a si întors favorul pentru serviciile prestate. L-a și decorat pe filozof în 2012 cu „Steaua României”, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni.

În 2014, Gabriel Liiceanu a declarat despre Traian Băsescu că a fost la „înălțimea unei bune părți a intelectualității din țara asta”.

„Ați fost la înălțimea unei bune părți a intelectualității din țara asta. (…) Asta înseamnă tocmai că s-au recunoscut cu valorile lor în activitatea dumnevoastră”, a spus Gabriel Liiceanu.

Liiceanu, eternul fan al lui Băsescu: „Miracolul s-a produs”

De asemenea, în același an, în luna decembrie, la sfârșitul mandatului președintelui Băsescu, Liiceanu a precizat că momentul în care acesta a câștigat cursa pentru Cotroceni, în defavoarea adversarului Adrian Năstase, a fost un „miracol”. În viziunea filozofului, Traian Băsescu „urma să intre în mașinăria Ticăloșiei și s-o gripeze”.

„Și atunci miracolul s-a produs. Un personaj cu privirea șuie și cu o meșă trasă de-a curmezișul capului, care părea mereu binedispus și care râdea zgomotos și legănat…

O pană, aș spune, adusă de apele tulburi ale istoriei noastre și care urma să intre în mașinăria Ticăloșiei și s-o gripeze”, a afirmat Gabriel Liiceanu.

Liiceanu îi găsea chiar scuze comportamentului excesiv al lui Traian Băsescu din acele vremuri. In 2014, spunea despre caracterul sau: „mahalagismul” lui (care, ce straniu!, nu reușise niciodată să-i anuleze demnitatea)”.

Gabriel Liiceanu, odă pentru „prezidențiabila” Kovesi: „Ea este slujirea”

Laura Codruta Kovesi, fostul procuror șef al DNA și actualul șef al Parchetului European, este un alt personaj politic controversat căruia Gabriel Liiceanu i-a închinat o serie de superlative. Acesta a afirmat în 2018, în cadrul unei emisiuni TV, că Laura Codruța Kovesi ar fi „cel mai bun președinte”.

„Este slujirea. Cum ar fi să apară un om care să fie slujirea pură. Eu nu cred că vrea ceva pentru ea. Este un om format în sosul justiției, care spune: legea, legea, legea. E un om care spune: „trebuie să slujesc țara, cetățenii”. Nu doar spune, face asta, pentru că toți spun: noi, România, patria. Și fac exact opusul. Toată viața lor politică e făcută ca să acumuleze bunuri și să fure. Ea e exact opusul”, a declarat Gabriel Liiceanu despre actuala șefă EPPO.

Gabriel Liiceanu: „Sabia Monicăi Macovei nu este sabia care taie capetele nevinovaților, ci sabia legii”

Si Monica Macovei, fost ministru al Justiției, s-a bucurat de atenția și devotamentul lui Liiceanu. Despre ea spunea în 2014 că „sabia Monicăi Macovei nu este sabia care taie capetele nevinovaților în fața unei camere de filmat, ci sabia legii”.

„E printre puținii care, pășind pe teritoriul politicii, nu a schimbat ținuta dreaptă cu volutele contorsionistului de profesie. A fost printre rarele personaje din clasa politică care și-au pus în acord cu un aer firesc comportamentul politic și valorile după care au spus că se ghidează.

E singurul om politic de după 1990 care a înțeles că un „proiect pentru România” nu are sens în absența unui program vast. Sabia Monicăi Macovei nu este sabia care taie capetele nevinovaților în fața unei camere de filmat, ci sabia legii care la noi a ruginit prea multă vreme în teacă”, a afirmat Liiceanu.

Liiceanu: „Voi vota cu Klaus Johannis în cea mai bună dintre lumile care ne-au rămas”

Liiceanu a fost și unul dintre susținătorii înfocați ai lui Klaus Iohannis, la alegerile prezidențiale din 2014. Filozoful l-a numit la acel moment pe Iohannis „refugiul nostru în fața primejdiei, fuga noastră democratică în munți”.

„Voi vota cu Klaus Johannis în cea mai bună dintre lumile care ne-au rămas. … Johannis a devenit refugiul nostru în fața primejdiei, fuga noastră democratică în munți”, a scris Liiceanu în publicația Contributors.ro.

Astazi, Gabriel Liiceanu pare ca s-a depășit pe sine. El vede în Bolojan pe personajul biblic Moise și se întreabă retoric cum ar fi să-l clonăm, câte un Bolojan pentru fiecare judet, așa cum Gandul a scris aici.

FOTO: Mediafax

