Prima pagină » Actualitate » Patrick André de Hillerin, după ce Liiceanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Moise: „Cât costă o odă de la Liiceanu?”

Patrick André de Hillerin, după ce Liiceanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Moise: „Cât costă o odă de la Liiceanu?”

09 sept. 2025, 22:03, Actualitate
Patrick André de Hillerin, după ce Liiceanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Moise: „Cât costă o odă de la Liiceanu?
Galerie Foto 6

Într-o nouă postare pe Facebook, Patrick André de Hillerin publică un text ce are ca titlu o întrebare: Cât costă săți umezească fesele primul filosof al națiunii?” În continuare, el se întreabă cât anume costă” o odă de la Liiceanu. Ei bine, pentru a da răspuns la propriile întrebări, jurnalistul vine cu o serie de documente, despre o licitație publică a Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai din Bihor, pentru închirierea unui spațiu de 160 mp pentru o librărie cu cafenea, care, în cele din urmă s-a dovedit a fi vorba despre o librărie și o cafenea Humanitas. Se știe că, încă din 1990, Liiceanu este directorul Editurii Humanitas.

Multă lume și-a pus această întrebare: „Cât costă o odă de la Liiceanu?”.

Și eu, recunosc. Dar așteptam la ceva mai complicat, niște scheme prin APTOR, din care domnul Liiceanu câștige mai mult, ca influencer. Ei bine, e mai simplu.

o luăm puțin cronologic, pentru a vedea cât de rapid se mișcă lucrurile, dacă există voință politică.

Pe 9 iulie 2025 se publică un prim anunț de licitație publică, al Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai din Bihor, pentru închirierea unui spațiu de 160 mp pentru o librărie cu cafenea. Data limită de depunere a ofertelor este 1 august 2025.

Pe 1 august 2025 apare al dopilea anunț de licitație publică, al aceleiași biblioteci, pentru același spațiu, semn prima licitație nu a prea existat.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 august 2025.

Pe 27 august 2025 apare deja informația în spațiul cu pricina va ființa o librărie și o cafenea Humanitas.

Pe 6 septembrie 2025 se publică oda domnului Liiceanu.

Pe 7 septembrie se inaugurează librăria și cafeneaua Humanitas din sediul Bibliotecii Județene Gehroghe Șincai din Oradea, județul Bihor.

nu uităm caietul de sarcini. Un singur lanț de librării putea răspunde cerințelor din acest caiet de sarcini, iar acesta era lanțul Humanitas.

Apreciez la domnul Liiceanu nu a dat limbile în avans, ci doar după ce a fost sigur de realizare.

Slava!”, se arată în textul publicat de Patrick André de Hillerin.

Autorul recomandă:

Liiceanu vrea clonarea lui Bolojan și îl compară cu personajul biblic Moise. Cu Brătianu, Carol I, Coposu și alții. Vezi întreaga odă închinată premierului

Exportăm în Moldova ce n-avem: energie și democrație

Citește și

ACTUALITATE Oamenii refuză să bea apă din Lacul Meledic, județul Buzău, și fac scut în fața intențiilor autorităților de a o capta pentru satele lovite de secetă
22:33
Oamenii refuză să bea apă din Lacul Meledic, județul Buzău, și fac scut în fața intențiilor autorităților de a o capta pentru satele lovite de secetă
ACTUALITATE Producție record de varză în România. Prețul a scăzut mult, dar clienții nu se grăbesc să o cumpere
21:25
Producție record de varză în România. Prețul a scăzut mult, dar clienții nu se grăbesc să o cumpere
EXTERNE Prim-ministrul Nepalului a demisionat în urma degenerării protestelor generației Z, cauzate de interzicerea rețelelor de socializare
21:08
Prim-ministrul Nepalului a demisionat în urma degenerării protestelor generației Z, cauzate de interzicerea rețelelor de socializare
ACTUALITATE Medici de familie români, convinși să se mute în Franța: primesc prime de instalare uriașe, scutiri de taxe și locuințe gratuite
21:04
Medici de familie români, convinși să se mute în Franța: primesc prime de instalare uriașe, scutiri de taxe și locuințe gratuite
ACTUALITATE Leguma pe care să nu o așezi lângă cartofi. Se vor strica foarte repede
20:18
Leguma pe care să nu o așezi lângă cartofi. Se vor strica foarte repede
ACTUALITATE Scenariu de film în Gorj. Bărbat dispărut în urmă cu 20 de ani, pe care familia l-a crezut mort, a reapărut. Copiii au primit semn de la el: o amendă
19:39
Scenariu de film în Gorj. Bărbat dispărut în urmă cu 20 de ani, pe care familia l-a crezut mort, a reapărut. Copiii au primit semn de la el: o amendă
Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! 'Când i-am văzut pe…
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rusia aplică „rețeta Ucraina” împotriva Finlandei. Aceleași minciuni, aceleași amenințări – doar ținta s-a schimbat
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Evz.ro
Primele echipe eliminate de la Asia Express. N-au mai putut rezista
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Două fosile de pterozaur cu aripi rupte rezolvă un mister vechi de secole
VIDEO Adrian Năstase: „USR-ul are anumite ținte, dar nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere a fibrei naționale”
22:25
Adrian Năstase: „USR-ul are anumite ținte, dar nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere a fibrei naționale”
POLITICĂ Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”
22:24
Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”
TEHNOLOGIE iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11
22:12
iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11
SĂNĂTATE Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare
22:05
Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
TEHNOLOGIE Apple A LANSAT noua generație de telefoane în seara asta, sub presiunea tarifelor lui Trump
21:53
Apple A LANSAT noua generație de telefoane în seara asta, sub presiunea tarifelor lui Trump