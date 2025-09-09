Patrick André de Hillerin, după ce Liiceanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Moise: „Cât costă o odă de la Liiceanu?”

Într-o nouă postare pe Facebook, Patrick André de Hillerin publică un text ce are ca titlu o întrebare: „Cât costă să–ți umezească fesele primul filosof al națiunii?” În continuare, el se întreabă cât anume „costă” o odă de la Liiceanu. Ei bine, pentru a da răspuns la propriile întrebări, jurnalistul vine cu o serie de documente, despre o licitație publică a Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai din Bihor, pentru închirierea unui spațiu de 160 mp pentru o librărie cu cafenea, care, în cele din urmă s-a dovedit a fi vorba despre o librărie și o cafenea Humanitas. Se știe că, încă din 1990, Liiceanu este directorul Editurii Humanitas.

„Multă lume și-a pus această întrebare: „Cât costă o odă de la Liiceanu?”.

Și eu, recunosc. Dar mă așteptam la ceva mai complicat, niște scheme prin APTOR, din care domnul Liiceanu să câștige mai mult, ca influencer. Ei bine, e mai simplu.

Să o luăm puțin cronologic, pentru a vedea cât de rapid se mișcă lucrurile, dacă există voință politică.

Pe 9 iulie 2025 se publică un prim anunț de licitație publică, al Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai din Bihor, pentru închirierea unui spațiu de 160 mp pentru o librărie cu cafenea. Data limită de depunere a ofertelor este 1 august 2025.

Pe 1 august 2025 apare al dopilea anunț de licitație publică, al aceleiași biblioteci, pentru același spațiu, semn că prima licitație nu a prea existat.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 august 2025.

Pe 27 august 2025 apare deja informația că în spațiul cu pricina va ființa o librărie și o cafenea Humanitas.

Pe 6 septembrie 2025 se publică oda domnului Liiceanu.

Pe 7 septembrie se inaugurează librăria și cafeneaua Humanitas din sediul Bibliotecii Județene Gehroghe Șincai din Oradea, județul Bihor.

Să nu uităm caietul de sarcini. Un singur lanț de librării putea răspunde cerințelor din acest caiet de sarcini, iar acesta era lanțul Humanitas.

Apreciez la domnul Liiceanu că nu a dat limbile în avans, ci doar după ce a fost sigur de realizare.

Slava!”, se arată în textul publicat de Patrick André de Hillerin.

Autorul recomandă:

Liiceanu vrea clonarea lui Bolojan și îl compară cu personajul biblic Moise. Cu Brătianu, Carol I, Coposu și alții. Vezi întreaga odă închinată premierului