Lucruri neștiute despre Adi Vasile, prezentatorul ”Survivor”. ”Decizie pe care o consider a fi cea mai bună din viața mea”

16 ian. 2026, 17:30, Actualitate
Adi Vasile, noul prezentator al show-ului ”Survivor”, de la Antena 1, a oferit amănunte mai puțin cunoscut din viața sa.  

Adi Vasile este noul prezentator al show-ului ”Survivor România”, care se difuzează din acest an la postul de televiziune Antena 1.

Adi Vasile a jucat handbal, dar a fost și antrenor. În plan personal, acesta este logodit cu Delia din anul 2024.

Într-un interviu pentru revista Viva, Adi Vasile a oferit amănunte din trecutul său, dar a și explicat și cum a ajuns să prezinte ”Survivor”.

Lucruri neștiute despre Adi Vasile, prezentatorul ”Survivor”. ”Am început să fac handbal de la 10 ani ”

”Am 43 de ani, sunt născut în București, în cartierul Berceni. Am început să fac handbal de la 10 ani și am avut o carieră de jucător până la 28 de ani, când m-am oprit, decizie pe care o consider a fi cea mai bună din viața mea. Am urmat o carieră în zona antrenoratului din acel moment, unde am fost preparator fizic, antrenor secund și antrenor principal. Cei mai mulți ani am lucrat la CSM București. De asemenea, am fost antrenor secund al Echipei Naționale din Muntenegru pentru trei ani și am fost selecționer al României pentru un an și jumătate. În plan personal, sunt logodit din 2024”, a detaliat Adi Vasile.

Despre ”Survivor” și despre cum a ajuns să modereze show-ul, acesta a declarat:

”Aș spune că Survivor România m-a găsit într-un moment perfect, îmi doream și căutam o nouă provocare. Așadar, atunci când s-a întâmplat să apară, m-am bucurat foarte tare și am avut senzația că există un fel de potrivire cosmică de moment. (…) Am început printr-o discuție cu echipa de producție, care a fost urmată de mai multe probe, adică un casting care a avut multe etape. La final, am fost bucuros că am fost ales pentru a fi prezentatorul acestei emisiuni”.

