Ce spune poliția din California după arestarea artistei Britney Spears. A fost supusă mai multor teste de alcool și droguri

06 mart. 2026, 14:20, Showbiz
Britney Spears (44 de ani) a fost arestată și, ulterior, eliberată, miercuri. Artista ar fi prezentat „semne de afectare” în urma testelor de sobrietate efectuate pe drum, de autoritățile din comitatul Ventura, California. Ea a fost arestată „sub suspiciunea de conducere sub influența unei combinații de alcool și droguri”.

Britney Spears a fost arestată în California și, ulterior, eliberată, după ce a prezentat „semne de afectare” în urma testelor de sobrietate efectuate pe drum. Oamenii legii au reținut-o, ieri, pe artistă „sub suspiciunea de conducere sub influența unei combinații de alcool și droguri”. Celebra cântăreață a fost supusă testelor chimice, iar rezultate sunt, încă, așteptate.

Ce transmite poliția din California

În jurul orei 20:48 (ora Pacificului) a fost efectuat un apel la centrul de comunicații Ventura. A fost raportat că un autoturism, BMW 430i, negru, este condus haotic pe străzi. Incidentul a avut loc pe banda sudică a US-101, în apropiere de Newbury Park. Mașina a fost localizată și oprită de polițiști. Aceștia au constatat că la volan se afla Britney Spears.

Artista ar fi arătat „semne de afectare” și a fost supusă mai multor teste de sobrietate. Pentru că a încălcat codul „California Vehicle Code section 23152(g), conducere sub influența unei combinații de droguri și alcool”, a fost arestată. Autoturismul a fost, temporar, confiscat. Artista a fost eliberată, ulterior, în jurul orei 06:00, după ce fusese reținută în închisoarea principală din Ventura County.

„Acesta a fost un incident nefericit, complet inacceptabil. Britney va urma pașii corecți și va respecta legea, sperând ca acesta să fie primul pas spre schimbările necesare în viața ei. Sperăm ca ea să primească ajutorul și sprijinul necesar în această perioadă dificilă”, a declarat reprezentantul lui Britney Spears pentru Dailymail.co.uk.

