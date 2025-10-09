FOTO / Andra face mărturisiri. ”Mi s-a părut că am făcut cea mai mare AROGANȚĂ a vieții mele”

Andra, în vârstă de 39 de ani, a făcut mărturisiri. Artista a povestit care consideră că a fost cea mai mare aroganță pe care a făcut-o.



Andra este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artistte de pe scena muzicală din România. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

Andra a fost invitata lui Marius Manole la ”Întrebarea Mesei Rotunde”, unde a mărturisit că familia este cea care o ține cu picioarele pe pământ. De asemenea, artista a dezvăluit și care consideră că este cea mai mare extravaganță pe care a făcut-o.

Andra face mărturisiri. ”Cătălin mă susține să fac lucrurile astea, dar eu nu simt”

”Dacă nu mi-am luat-o în cap până acum… Cumva, am familia care mă ține mereu cu picioarele pe pământ. Mama, tata, fratele, surorile… Eu nu citesc ziare. Eu sunt cu copiii. Ne uităm la desene împreună, ne uităm la filme. Lumea noastră, creată de noi. Să fiu mamă este o prioritate. Eu nu zic că e ușor. Cam asta e viața mea. Copiii, muzica… Am prietene care îmi spun: hai să mergem noi undeva! Nu mi-am permis niciodată lucrul ăsta. Cred că am fost o singură dată la un concert Beyonce cu o gașcă de fete din echipa mea. Mi s-a părut că am făcut cea mai mare aroganță a vieții mele. Cătălin mă susține să fac lucrurile astea, dar eu nu simt. Simt că trebuie să fiu acolo pentru ei”, a declarat Andra, potrivit revistei Unica.

Vedeta a vorbit și despre dependențe:

”Nu beau, nu fumez, dar… Am dependență de iubire. Nu pot să trăiesc fără afecțiunea celor dragi și, la fel, fără să ofer afecțiune. O altă dependență de care vreau să scap e mâncarea. Sunt pe fasting, mănânc o masă pe zi, dar ceea ce-mi place. Altfel nu aș putea. Foarte mulți zic că trebuie să mănânci proteină, cu salată, cu nu știu ce, și e greu așa. Și îmi asum să fac un fel de fasting, mănânc o masă pe zi, dar mănânc ce-mi place”.