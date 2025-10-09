Prima pagină » Actualitate » FOTO / Andra face mărturisiri. ”Mi s-a părut că am făcut cea mai mare AROGANȚĂ a vieții mele”

FOTO / Andra face mărturisiri. ”Mi s-a părut că am făcut cea mai mare AROGANȚĂ a vieții mele”

09 oct. 2025, 13:30, Actualitate
FOTO / Andra face mărturisiri. ”Mi s-a părut că am făcut cea mai mare AROGANȚĂ a vieții mele”
Galerie Foto 25
Andra face mărturisiri

Andra, în vârstă de 39 de ani, a făcut mărturisiri. Artista a povestit care consideră că a fost cea mai mare aroganță pe care a făcut-o.

Andra este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artistte de pe scena muzicală din România. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

Andra a fost invitata lui Marius Manole la ”Întrebarea Mesei Rotunde”, unde a mărturisit că familia este cea care o ține cu picioarele pe pământ. De asemenea, artista a dezvăluit și care consideră că este cea mai mare extravaganță pe care a făcut-o.

Andra face mărturisiri. ”Cătălin mă susține să fac lucrurile astea, dar eu nu simt”

”Dacă nu mi-am luat-o în cap până acum… Cumva, am familia care mă ține mereu cu picioarele pe pământ. Mama, tata, fratele, surorile… Eu nu citesc ziare. Eu sunt cu copiii. Ne uităm la desene împreună, ne uităm la filme. Lumea noastră, creată de noi. Să fiu mamă este o prioritate. Eu nu zic că e ușor. Cam asta e viața mea. Copiii, muzica… Am prietene care îmi spun: hai să mergem noi undeva! Nu mi-am permis niciodată lucrul ăsta. Cred că am fost o singură dată la un concert Beyonce cu o gașcă de fete din echipa mea. Mi s-a părut că am făcut cea mai mare aroganță a vieții mele. Cătălin mă susține să fac lucrurile astea, dar eu nu simt. Simt că trebuie să fiu acolo pentru ei”, a declarat Andra, potrivit revistei Unica.

Vedeta a vorbit și despre dependențe:

”Nu beau, nu fumez, dar… Am dependență de iubire. Nu pot să trăiesc fără afecțiunea celor dragi și, la fel, fără să ofer afecțiune. O altă dependență de care vreau să scap e mâncarea. Sunt pe fasting, mănânc o masă pe zi, dar ceea ce-mi place. Altfel nu aș putea. Foarte mulți zic că trebuie să mănânci proteină, cu salată, cu nu știu ce, și e greu așa. Și îmi asum să fac un fel de fasting, mănânc o masă pe zi, dar mănânc ce-mi place”.

Citește și

ACTUALITATE Generalul Gheorghiță Vlad nu exclude ca RUSIA să ATACE România. Vulnerabilitatea noastră, Poarta Focșanilor
13:47
Generalul Gheorghiță Vlad nu exclude ca RUSIA să ATACE România. Vulnerabilitatea noastră, Poarta Focșanilor
EVENIMENT LIVE 🚨 Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
13:39
🚨 Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
CONTROVERSĂ Raed vs. Arafat. Ce declara șeful ISU înainte de ciclon și cum a încercat să paseze vina după ce Barbara nu a mai venit. Gândul prezintă filmul celor 24 de ore de PANICĂ, ISTERIE și FUGĂ de responsabilitate, în regia lui Raed Arafat
13:18
Raed vs. Arafat. Ce declara șeful ISU înainte de ciclon și cum a încercat să paseze vina după ce Barbara nu a mai venit. Gândul prezintă filmul celor 24 de ore de PANICĂ, ISTERIE și FUGĂ de responsabilitate, în regia lui Raed Arafat
ACTUALITATE Sindicaliștii din ANAF acuză șefii instituției de abuz. Inspectorii ar fi fost trimiși să dea amenzi în locuri unde nu existau nereguli
13:04
Sindicaliștii din ANAF acuză șefii instituției de abuz. Inspectorii ar fi fost trimiși să dea amenzi în locuri unde nu existau nereguli
VIDEO Ciprian Ciucu a pornit atacul la CCR în numele lui Bolojan și al PNL: „CCR nu poate GUVERNA România”
12:40
Ciprian Ciucu a pornit atacul la CCR în numele lui Bolojan și al PNL: „CCR nu poate GUVERNA România”
ACTUALITATE Cozi imense la Centrul de Transfuzii. Clujenii s-au mobilizat să îl ajute pe micuțul Eduard
12:35
Cozi imense la Centrul de Transfuzii. Clujenii s-au mobilizat să îl ajute pe micuțul Eduard
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Ce omagiu i-au adus membrii Direcția 5 lui Marius Keseri. Videoclipul a devenit viral
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Evz.ro
⁠Minodora și-a tăiat gușa. Operație complicată pentru cântăreață
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Ahmed și Dorobanțu, la un pas de încăierare în camera de hotel: "Lasă-mă! Ieși de aici!". TOTUL a pornit de la un GEST banal! Momentul este surprins în IMAGINI NEAȘTEPTATE. Cum se apără după cearta uriașă? NU o să-ți vină crezi ce au spus
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cum să fii plăcut fără să-ți pierzi autenticitatea
FOTO-VIDEO Nicușor Dan nu are stare nici măcar la Ceremonia de Comemorare a Holocaustului. S-a plictisit după primele minute și a început să se foiască, să se rotească și să se joace cu nasul
14:04
Nicușor Dan nu are stare nici măcar la Ceremonia de Comemorare a Holocaustului. S-a plictisit după primele minute și a început să se foiască, să se rotească și să se joace cu nasul
LIVE UPDATE 🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
13:37
🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
EXTERNE Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE
13:24
Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE
JUSTIȚIE Curtea de Apel l-a „iertat” pe Sorin Oprescu. Fostul primar a scăpat de o parte din pedeapsă invocând mai multe decizii CCR
13:04
Curtea de Apel l-a „iertat” pe Sorin Oprescu. Fostul primar a scăpat de o parte din pedeapsă invocând mai multe decizii CCR
COMUNICAT Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării
12:56
Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării