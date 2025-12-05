Cum depășesc Andra și Cătălin Măruță momentele tensionate din căsnicie. ”Ne enervăm, obosim, avem zile proaste, avem discuții”

Cătălin Măruță a dezvăluit cum reușesc el și Andra, partenera sa de viață, să treacă peste momentele tensionate din mariajul lor.

Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

Cătălin Măruță a dezvăluit, într-un interviu pentru revista Viva, cum reișesc el și partenera sa de viață să treacă peste micile discuții care mai apar în mariajul lor.

Cum depășesc Andra și Cătălin Măruță momentele tensionate din căsnicie. ”Uneori vorbim în fugă, în drum spre ceva, alteori abia seara târziu apucăm să clarificăm ce ne-a deranjat”

”Nu suntem perfecți, asta o spun din start. Suntem normali. Ne enervăm, obosim, avem zile proaste, avem discuții, exact ca toți ceilalți. Ne ajută că alegem să nu rămânem în tensiune. Nu e mereu ca în filmele în care stăm la o masă, cu lumina perfectă, și disecăm lucrurile până ajungem la răspunsul ideal. Dar să știi că nu e nici cu aruncat de farfurii de pe masa aia. Realitatea e undeva la mijloc: uneori vorbim în fugă, în drum spre ceva, alteori abia seara târziu apucăm să clarificăm ce ne-a deranjat. Dar important e că mereu clarificăm. Avem regula asta: nu lăsăm lucrurile să se adune, nu lăsăm supărările să prindă rădăcini”, a mărturisit Cătălin Măruță.

”Ne ajută mult și umorul. Pe bune! Ne scoate din orice impas. Câte o glumă spusă la momentul potrivit face cât zece discuții serioase. E modul nostru de a dezamorsa tensiunea și de a ne reaminti că suntem în aceeași barcă. Și ăsta e, de fapt, lucrul care ne unește cel mai mult: știm că suntem în aceeași echipă. Chiar și când suntem obosiți sau stresați, sau unul dintre noi e cu moralul mai jos”, a adăugat prezentatorul de televiziune.