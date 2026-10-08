Războiul de peste un deceniu dintre Donald Trump și postul de știri CNN ar putea lua o întorsătură radicală. Cunoscut pentru atacurile constante la adresa rețelei pe care o numește adesea „Fake News CNN”, președintele american s-ar putea bucura curând de o schimbare majoră de paradigmă: aliații săi apropiați, miliardarii din spatele Paramount Skydance, au finalizat, marți, achiziționarea Warner Bros Discovery, compania-mamă a postului de știri.

Concret, după un proces tumultuos de aproximativ un an, compania Paramount, deținută de Skydance, a finalizat, marți, preluarea de 81 de miliarde de dolari a Warner Bros. Discovery. Dincolo de Hollywood, această megafuziune aduce sub același acoperiș doi titani ai peisajului de știri din televiziunea americană: CBS și CNN.

Proprietarul Skydance este, însă, miliardarul american David Ellison, ajutat financiar de familia sa, în special de tatăl său, Larry Ellison (cofondatorul gigantului tech Oracle și unul dintre cei mai bogați oameni din lume).

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Larry Ellison are o istorie de un deceniu în Partidul Republican și o relație strânsă cu Trump, încă din primul mandat al președintelui. Ellison a frecventat stațiunea Mar-a-Lago a lui Trump și s-a întâlnit cu el în Biroul Oval. La numai o zi după ceremonia de învestire a președintelui american, pe data de 21 ianuarie 2025, mai exact, Larry Ellison se afla printre cei cinci miliardari care stătea în spatele lui Trump, în timp ce acesta explica cum va salva America și lumea cu ajutorul inteligenței artificiale și al sutelor de miliarde de dolari pe care plănuia să le aloce în dezvoltarea acesteia.

La două săptămâni după ce Paramount a câștigat licitația pentru marea tranzacție, Casa Albă a emis un comunicat de presă în care susținea că CNN „mințea” în legătură cu relatările sale despre războiul cu Iranul, în încercarea de a submina succesul operațiunii militare a administrației. În aceeași zi, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a criticat aspru un articol CNN despre modul în care administrația nu a reușit să anticipeze impactul războiului asupra Strâmtorii Hormuz, numindu-l „știri false” într-o conferință de presă.

„Cu cât David Ellison preia mai repede conducerea acelei rețele, cu atât mai bine”, a spus Hegseth.

Acum, finalizarea acestei megafuziuni mediatice dintre Skydance și Warner Bros. Discovery a dat naștere unui val uriaș de speculații și îngrijorări privind o schimbare radicală a relației dintre Donald Trump și CNN.

Noul proprietar al CNN, David Ellison, declară, însă, că sprijină acțiunea în instanță deschisă de postul de televiziune împotriva administrației Trump privind accesul la Casa Albă și dă asigurări că nu va interveni în politica editorială a organizației de presă.

„Credem în independența editorială și nu vom interveni niciodată”, a afirmat Ellison, reiterând promisiunile făcute la începutul acestui an, în perioada în care încerca să achiziționeze Warner Bros. Discovery.

În ajunul finalizării tranzacției, Skydance a confirmat că Mark Thompson va rămâne în funcția de redactor-șef al CNN — separat de CBS, unde Bari Weiss continuă să se afle la conducere. Rămâne însă de văzut cum vor arăta pe termen lung operațiunile de știri ale companiei nou formate.”

Skydance va crea un consiliul pentru independența editorială alcătuit din membri aleși de Paramount

Analiștii întrevăd schimbări majore chiar dacă Skydance a promis că va crea un consiliu. Acest consiliu va fi alcătuit din membri numiți de Paramount. Și rolul consiliului va fi să respecte politicile editoriale ale celor două divizii, inclusiv să garanteze dreptul libertății presei.

Skydance a acceptat să instituie un mecanism de monitorizare a posturilor CNN și CBS, prin înființarea unui „Consiliu pentru independența editorială a știrilor” în termen de 180 de zile. Însă, conducerea executivă a Skydance va fi cea care va decide componența consiliului, potrivit Associated Press .

Trump vs. CNN

De aproape un deceniu ani, Donald Trump a denigrat CNN și i-a învățat pe susținătorii săi fideli să facă la fel. Într-un articol publicat în aprilie 2026, Washington Post relata că, din 2015 și până în prezent, organizația U.S. Press Freedom Tracker a documentat mai bine de 3.500 de postări pe rețelele sociale cu caracter anti-presă venite din partea lui Trump. Sute dintre acestea vizau în mod specific postul CNN.

În timpul campaniei prezidențiale din 2016, scandările furioase de genul „CNN e nașpa!” răsunau la mitingurile sale electorale, iar el profită în continuare de orice ocazie pentru a-i denigra pe jurnaliștii de seamă ai CNN, precum Kaitlan Collins. El acuză postul de televiziune prin cablu că este necinstit și părtinitor și îl numește adesea „Fake News CNN”.

Administrația Trump a interzis inițial accesul CNN, Politico și MSNOW la Casa Albă în septembrie 2026, acuzându-le de reflectare nefavorabilă și distribuire de „știri false” (fake news). Potrivit Reuters, CNN, MSNBC și Politico urmează să se prezinte joi în fața unei instanțe federale din Washington. Cele trei grupuri media îi vor solicita unui judecător prelungirea măsurii de protecție împotriva interzicerii accesului la Casa Albă.

Potrivit Washington Post, foști și actuali angajați ai CNN au declarat că animozitatea lui Trump față de postul de televiziune se datorează parțial lui Jeff Zucker, care a fost președintele CNN Worldwide între 2013 și 2022. Zucker, în calitate de director executiv la NBC la începutul anilor 2000, a dat undă verde reality show-ului lui Trump, „The Apprentice”, care a debutat în 2004. Dar, până când Trump a preluat funcția politică, relația lor se deteriorase. „Zucker a dezamăgit @NBC și acum dezamăgește @CNN”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare din 2016.

The New York Times a descris modul în care postul a căpătat o orientare partizană în timpul conducerii lui Jeff Zucker.

„Emisiunile CNN analizate par să-i prezinte pe candidații republicani într-o lumină negativă — într-un raport de trei la unu. Patru din zece materiale (41%) au avut un caracter clar negativ, în timp ce doar 14% au fost pozitive, iar 46% neutre. Postul a prezentat într-o lumină negativă toți cei trei candidați principali, McCain fiind cel mai dezavantajat (63% dintre materiale fiind negative)”.

CNN, poreclit „Clinton News Network”. Nu de către Trump, ci de către New York Post

Într-un articol publicat în New York Post sub titlul „Clinton News Network”, jurnalistul politic Steve Kornacki a criticat modul în care CNN a gestionat dezbaterea prezidențială a democraților din 15 noiembrie 2007.

El a acuzat postul TV că a favorizat-o pe candidata democrată Hillary Clinton. AllSides și Ground News, platforme de rating, au clasificat CNN ca un site de știri înclinat spre „stânga” pe plan politic.

Sursa Foto: Hepta