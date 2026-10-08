Prima pagină » Diverse » A ajuns CNN în zona de influență a lui Trump? Principalul dușman mediatic al președintelui SUA a fost cumpărat de un apropiat al acestuia. Ce măsuri au fost anunțate imediat după achiziție

A ajuns CNN în zona de influență a lui Trump? Principalul dușman mediatic al președintelui SUA a fost cumpărat de un apropiat al acestuia. Ce măsuri au fost anunțate imediat după achiziție

Melania Agiu
A ajuns CNN în zona de influență a lui Trump? Principalul dușman mediatic al președintelui SUA a fost cumpărat de un apropiat al acestuia. Ce măsuri au fost anunțate imediat după achiziție
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Războiul de peste un deceniu dintre Donald Trump și postul de știri CNN ar putea lua o întorsătură radicală. Cunoscut pentru atacurile constante la adresa rețelei pe care o numește adesea „Fake News CNN”, președintele american s-ar putea bucura curând de o schimbare majoră de paradigmă: aliații săi apropiați, miliardarii din spatele Paramount Skydance, au finalizat, marți, achiziționarea Warner Bros Discovery, compania-mamă a postului de știri.

Concret, după un proces tumultuos de aproximativ un an, compania Paramount, deținută de Skydance, a finalizat, marți, preluarea de 81 de miliarde de dolari a Warner Bros. Discovery. Dincolo de Hollywood, această megafuziune aduce sub același acoperiș doi titani ai peisajului de știri din televiziunea americană: CBS și CNN.

Proprietarul Skydance este, însă, miliardarul american David Ellison, ajutat financiar de familia sa, în special de tatăl său, Larry Ellison (cofondatorul gigantului tech Oracle și unul dintre cei mai bogați oameni din lume).

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Larry Ellison are o istorie de un deceniu în Partidul Republican și o relație strânsă cu Trump, încă din primul mandat al președintelui. Ellison a frecventat stațiunea Mar-a-Lago a lui Trump și s-a întâlnit cu el în Biroul Oval. La numai o zi după ceremonia de învestire a președintelui american, pe data de 21 ianuarie 2025, mai exact, Larry Ellison se afla printre cei cinci miliardari care stătea în spatele lui Trump, în timp ce acesta explica cum va salva America și lumea cu ajutorul inteligenței artificiale și al sutelor de miliarde de dolari pe care plănuia să le aloce în dezvoltarea acesteia.

La două săptămâni după ce Paramount a câștigat licitația pentru marea tranzacție, Casa Albă a emis un comunicat de presă în care susținea că CNN „mințea” în legătură cu relatările sale despre războiul cu Iranul, în încercarea de a submina succesul operațiunii militare a administrației. În aceeași zi, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a criticat aspru un articol CNN despre modul în care administrația nu a reușit să anticipeze impactul războiului asupra Strâmtorii Hormuz, numindu-l „știri false” într-o conferință de presă.

„Cu cât David Ellison preia mai repede conducerea acelei rețele, cu atât mai bine”, a spus Hegseth.

Acum, finalizarea acestei megafuziuni mediatice dintre Skydance și Warner Bros. Discovery a dat naștere unui val uriaș de speculații și îngrijorări privind o schimbare radicală a relației dintre Donald Trump și CNN.

Noul proprietar al CNN, David Ellison, declară, însă, că sprijină acțiunea în instanță deschisă de postul de televiziune împotriva administrației Trump privind accesul la Casa Albă și dă asigurări că nu va interveni în politica editorială a organizației de presă.

„Credem în independența editorială și nu vom interveni niciodată”, a afirmat Ellison, reiterând promisiunile făcute la începutul acestui an, în perioada în care încerca să achiziționeze Warner Bros. Discovery.

În ajunul finalizării tranzacției, Skydance a confirmat că Mark Thompson va rămâne în funcția de redactor-șef al CNN — separat de CBS, unde Bari Weiss continuă să se afle la conducere. Rămâne însă de văzut cum vor arăta pe termen lung operațiunile de știri ale companiei nou formate.”

Skydance va crea un consiliul pentru independența editorială alcătuit din membri aleși de Paramount

Analiștii întrevăd schimbări majore chiar dacă Skydance a promis că va crea un consiliu. Acest consiliu va fi alcătuit din membri numiți de Paramount. Și rolul consiliului va fi să respecte politicile editoriale ale celor două divizii, inclusiv să garanteze dreptul libertății presei.

Skydance a acceptat să instituie un mecanism de monitorizare a posturilor CNN și CBS, prin înființarea unui „Consiliu pentru independența editorială a știrilor” în termen de 180 de zile. Însă, conducerea executivă a Skydance va fi cea care va decide componența consiliului, potrivit Associated Press .

Trump vs. CNN

De aproape un deceniu ani, Donald Trump a denigrat CNN și i-a învățat pe susținătorii săi fideli să facă la fel. Într-un articol publicat în aprilie 2026, Washington Post relata că, din 2015 și până în prezent, organizația U.S. Press Freedom Tracker a documentat mai bine de 3.500 de postări pe rețelele sociale cu caracter anti-presă venite din partea lui Trump. Sute dintre acestea vizau în mod specific postul CNN.

În timpul campaniei prezidențiale din 2016, scandările furioase de genul „CNN e nașpa!” răsunau la mitingurile sale electorale, iar el profită în continuare de orice ocazie pentru a-i denigra pe jurnaliștii de seamă ai CNN, precum Kaitlan Collins. El acuză postul de televiziune prin cablu că este necinstit și părtinitor și îl numește adesea „Fake News CNN”.

Administrația Trump a interzis inițial accesul CNN, Politico și MSNOW la Casa Albă în septembrie 2026, acuzându-le de reflectare nefavorabilă și distribuire de „știri false” (fake news). Potrivit Reuters, CNN, MSNBC și Politico urmează să se prezinte joi în fața unei instanțe federale din Washington. Cele trei  grupuri media îi vor solicita unui judecător prelungirea măsurii de protecție împotriva interzicerii accesului la Casa Albă.

Potrivit Washington Post, foști și actuali angajați ai CNN au declarat că animozitatea lui Trump față de postul de televiziune se datorează parțial lui Jeff Zucker, care a fost președintele CNN Worldwide între 2013 și 2022. Zucker, în calitate de director executiv la NBC la începutul anilor 2000, a dat undă verde reality show-ului lui Trump, „The Apprentice”, care a debutat în 2004. Dar, până când Trump a preluat funcția politică, relația lor se deteriorase. „Zucker a dezamăgit @NBC și acum dezamăgește @CNN”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare din 2016.

Trump, la o conferință de presă. În stânga lui este Larry Ellison, directorul Oracle și tatăl lui David Ellison, directorul Skydance care a cumpărat Warner Bros și CNN

Trump, la o conferință de presă. În stânga lui este Larry Ellison, directorul Oracle și tatăl lui David Ellison, directorul Skydance care a cumpărat Warner Bros și CNN

The New York Times a descris modul în care postul a căpătat o orientare partizană în timpul conducerii lui Jeff Zucker.

„Emisiunile CNN analizate par să-i prezinte pe candidații republicani într-o lumină negativă — într-un raport de trei la unu. Patru din zece materiale (41%) au avut un caracter clar negativ, în timp ce doar 14% au fost pozitive, iar 46% neutre. Postul a prezentat într-o lumină negativă toți cei trei candidați principali, McCain fiind cel mai dezavantajat (63% dintre materiale fiind negative)”.

CNN, poreclit „Clinton News Network”. Nu de către Trump, ci de către New York Post

Într-un articol publicat în New York Post sub titlul „Clinton News Network”, jurnalistul politic Steve Kornacki a criticat modul în care CNN a gestionat dezbaterea prezidențială a democraților din 15 noiembrie 2007.

El a acuzat postul TV că a favorizat-o pe candidata democrată Hillary Clinton.  AllSides și Ground News, platforme de rating, au clasificat CNN ca un site de știri înclinat spre „stânga” pe plan politic.

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
Ludovic Orban, despre Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
Cancan.ro
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Ce se întâmplă doctore
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Babilonul chiar a fost primul oraș al lumii? Imnul pierdut descifrat după milenii
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
ECONOMIE Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
16:04
Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu
16:03
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu
JUSTIȚIE Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
15:57
Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
EMISIUNI Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri
15:54
Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție
15:39
Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție
ADVERTORIAL Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)
15:38
Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)

Cele mai noi

Trimite acest link pe