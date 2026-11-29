Noile restricții impuse de Comisia Europeană importurilor de automobile hibride din afara Uniunii Europene afectează și producția Dacia din Maroc și Turcia. Sandero Hybrid și Jogger Hybrid, fabricate în Maroc, precum și viitorul Striker, produs în Turcia, vor trebui să împartă contingentele de import cu modele Renault, Toyota, Stellantis și Ford, ceea ce ar putea obliga grupul Renault să limiteze exporturile sau să ia în calcul mutarea unei părți din producție în România, relatează Profit.ro.

Măsurile europene se aplică începând cu 1 decembrie 2026 și sunt valabile inițial pentru o perioadă de 200 de zile. Comisia Europeană a introdus contingente tarifare pentru importurile de automobile hibride din mai multe state din afara UE, în cadrul măsurilor de protejare a industriei auto europene.

Marocul a primit un contingent de aproximativ 24.000 de automobile hibride pentru perioada respectivă. Dacia va trebui să împartă această cotă cu Stellantis, care produce în uzina din Kenitra modelul Peugeot 208 cu motorizare mild-hybrid.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, în 2025 au fost exportate din Maroc către Uniunea Europeană peste 37.700 de autoturisme hibride. Dintre acestea, aproximativ 22.000 au fost modele Dacia, iar circa 15.000 au fost Peugeot 208.

Situația s-a complicat în 2026, când exporturile de hibride din Maroc către UE au ajuns la 61.259 de unități în intervalul de 12 luni încheiat în iunie. Creșterea a fost determinată atât de extinderea producției Peugeot 208 mild-hybrid, cât și de introducerea motorizărilor hibride în gama Dacia Sandero.

Sandero și Jogger concurează pentru o cotă de import de aproximativ 24.000 de mașini

Dacia produce în Maroc modelele Sandero și Jogger, iar o parte importantă a volumelor este destinată pieței europene. Introducerea versiunilor hibride Sandero și creșterea livrărilor pentru Jogger pun presiune suplimentară asupra contingentului alocat Marocului.

Profit.ro arată că exporturile de hibride din această țară ar fi trebuit să crească semnificativ în 2026, inclusiv prin livrările Sandero Stepway. Noile limite europene schimbă însă perspectivele comerciale ale producătorului.

În Turcia, contingentul este mai mare, de 126.320 de automobile hibride, dar trebuie împărțit între mai mulți constructori. Renault exportă de aici modelul Clio E-Tech, Dacia urmează să exporte Striker, iar Toyota livrează către Uniunea Europeană modelele C-HR și Corolla Sedan, produse la uzina din Sakarya.

La acestea s-ar putea adăuga și versiunile de pasageri Ford Transit Custom PHEV și Tourneo Custom PHEV, fabricate de Ford Otosan.

Cota Turciei, depășită de volumele estimate ale producătorilor

Datele prezentate de Profit.ro arată că exporturile de hibride din Turcia au ajuns la 207.454 de unități în intervalul iulie 2025 – iunie 2026, peste contingentul de 126.320 de vehicule stabilit pentru următoarele 200 de zile.

Renault a exportat în 2026 peste 150.000 de modele Clio, dintre care aproximativ 35–40% au fost versiuni hibride, ceea ce înseamnă peste 50.000 de automobile. În cazul Dacia Striker, reprezentanții companiei estimează volume anuale de vânzări comparabile cu cele ale modelului Bigster, respectiv între 60.000 și 80.000 de unități. Toate versiunile Striker anunțate sunt mild-hybrid sau full-hybrid.

Toyota a exportat, la rândul său, aproximativ 100.000 de automobile hibride din Turcia în 2026, majoritatea destinate pieței europene. Dacă se adaugă și volumele Ford Otosan, presiunea asupra contingentului devine și mai mare.

În aceste condiții, producătorii vor trebui să își împartă cotele disponibile, iar Dacia ar putea fi nevoită să limiteze livrările modelelor fabricate în afara Uniunii Europene sau să analizeze alternative de producție.

România ar putea deveni o alternativă pentru producția Dacia

Una dintre variantele posibile este mutarea unei părți din producția destinată pieței europene la uzina Dacia de la Mioveni. Fabricarea în România ar permite evitarea contingentelor aplicate importurilor din Maroc și Turcia, deoarece automobilele produse într-un stat membru al Uniunii Europene nu intră sub incidența acestor restricții.

Profit.ro nu indică însă o decizie oficială a Renault privind relocarea producției. Deocamdată, efectul concret al noilor cote asupra volumelor Dacia și asupra amplasării producției rămâne de stabilit.

Măsurile Comisiei Europene vizează toate tipurile de propulsie hibridă: mild-hybrid, full-hybrid și plug-in hybrid. Acestea au fost adoptate în urma unei investigații care a constatat creșterea puternică a importurilor și presiunea exercitată asupra producătorilor europeni.

Potrivit datelor Comisiei Europene citate de Profit.ro, importurile de automobile hibride au crescut cu 49% în perioada trimestrul al treilea din 2025 – trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu 2023, ajungând la aproximativ 1,42 milioane de unități.