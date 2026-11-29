Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a mers la Constanța, la Peștera Sfântului Apostol Andrei, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ale ortodoxiei românești. A fost întâmpinat de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de care a participat la slujbă. Vicepremierul s-a rugat împreună cu preoții și cu credincioșii veniți din toată țara să se închine la locul în care, potrivit tradiției, Apostolul Andrei a propovăduit creștinismul pe pământ românesc. Vizita nu a figurat pe agenda publică a ministrului. Marian Neacșu a stat printre oameni, ca oricare dintre pelerini, și nu a făcut niciun fel de declarații.

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Prezența vicepremierului la Peștera Sfântului Andrei, în ajunul uneia dintre cele mai importante sărbători ale românilor, a fost considerată de pelerinii prezenți ca un mesaj de respect față de credință, tradiție și identitate națională.

Peștera Sfântului Andrei, primul ucenic care l-a urmat pe Mântuitorul

Apostolul Andrei este primul ucenic care l-a urmat pe Mântuitor. Peştera lui a fost descoperită în 1918, de un avocat constănţean, căruia i-a apărut în vis. În apropierea grotei se află un izvor considerat cu puteri tămăduitoare. Legenda spune că apa ţâşneşte dintr-o stâncă pe care sfântul a lovit-o cu toiagul. În biserica de lângă peşteră se păstrează moaşte ale Sfântului Andrei, fragmente dintr-un deget.

Ca să ajungă la Peştera Sfântului Andrei, pelerinii care pleacă din Constanţa trebuie să meargă pe DN3 spre localitatea Ion Corvin. Acolo, un indicator îi îndreptă pe un drum secundar, în locul marcat de o cruce în formă de X. Simbolul de pe indicatorul respectiv vine de la forma crucii pe care a fost răstignit apostolul în Grecia.

Marian Neacșu, născut pe 27 mai 1964 la Coșereni, în județul Ialomița este politician, economist și funcționar public român. Este deputat în Parlamentul României și a fost secretar general al Guvernului în perioada 2021–2023 și viceprim-ministru între 2023 și 2026.

A absolvit Facultatea de Economie a Universității din Craiova în 1987, iar în 2013 a obținut o diplomă de master în studii de securitate și apărare de la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București. În 2017 a obținut diploma de doctor în științe economice de la Universitatea Valahia din Târgoviște. A fost activ în Partidul Agrar Democrat din România, apoi în PDSR, care în 2001 s-a transformat în Partidul Social Democrat. Aici, a deținut funcțiile de președinte al structurilor județene și secretar general la nivel central. Între 1992–2008, a fost membru al consiliului județean Ialomița.

În perioada 2008–2016, a fost membru al Camerei Deputaților timp de două mandate, ocupând, printre altele, funcțiile de vicepreședinte al grupului parlamentar PSD și vicepreședinte al Camerei Deputaților. În anul 2012, soția sa, Nicoleta Radu-Neacșu, a fost numită în funcția de director general al societății de asigurare PAID România, numire care a generat controverse deoarece aceasta nu ar fi îndeplinit toate condițiile necesare pentru ocuparea funcției.

În 2016, a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese. Mai exact Neacșu a fost judecat după și-a angajat fiica, Cristina Monica Neacșu, în biroul său parlamentar.

În 2017, a devenit consilier al premierului Sorin Grindeanu pe tema relațiilor cu Parlamentul. A fost un apropiat al lui Liviu Dragnea dar după un conflict cu acesta în 2019, a părăsit PSD și s-a alăturat partidului PRO România. Tot în 2019, a fost numit vicepreședinte și membru în consiliul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. În septembrie 2020 a fost ales membru în consiliul local al Sloboziei. În noiembrie 2020, a revenit la social-democrați iar în 2021, după formarea cabinetului lui Nicolae Ciucă, a demisionat din funcția de consilier local și a fost numit secretar general al Guvernului.

În iunie 2023, a preluat funcția de viceprim-ministru în cabinetul lui Marcel Ciolacu. În 2024, a fost reales deputat. A rămas viceprim-ministru în cel de-al doilea guvern al liderului social-democrat, format în decembrie același an și în cabinetul lui Ilie Bolojan, format în iunie 2025.

Pe 23 aprilie 2026, Neacșu a demisionat din funcția de ministru fără portofoliu. Pe 27 aprilie 2026 a inițiat o moțiune de cenzură împreună cu Petrișor Peiu.