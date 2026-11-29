Jurnalistul britanic Charlie Ottley care a promis că va transforma România în magnet pentru turiști pare că se ține de cuvânt. Realizatorul a anunțat că hanul vechi de aproximativ 120 de ani din satul Șirnea, județul Brașov, pe care îl restaurează, nu mai este în pericol de prăbușire. Clădirea va fi transformată într-o pensiune cu pub englezesc, care va purta numele „The King’s Arms Inn”, în onoarea Regelui Charles al III-lea. Charlie Ottley speră ca imobilul să își deschidă porțile pentru vizitatori în primăvara anului 2027.

Charlie Ottley s-a apucat să restaureze un han vechi de peste 120 de ani din Brașov

După ce a făcut cunoscute frumusețile României în întreaga lume, prin documentarele sale, Charlie Ottley încearcă acum să salveze o parte din patrimoniul rural românesc. Jurnalistul britanic a prezentat pe social media etapele restaurării unui han vechi de peste un secol din Șirnea, județul Brașov, și a vorbit despre obstacolele întâmpinate.

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În videoclipul postat pe pagina sa de Facebook, acesta a povestit că este foarte bucuros că au început lucrările la acoperiș, o etapă extrem de importantă pentru salvarea clădirii. Britanicul a precizat că vremea rece se apropie, iar amânarea lucrărilor până la primăvară ar fi însemnat că ar fi întârziat prea mult. Charlie Ottley a subliniat că este esențial ca structura clădirii să fie protejată de umezeală, în caz contrar, aceasta riscă să se deterioreze și mai mult.

„În sfârșit, montăm acoperișul, chiar în ultimul moment, pentru că prognoza meteo anunță ninsori în următoarele una-două săptămâni.

Trebuie să facem urgent aceste reparații, care presupun montarea țiglelor pe acoperiș, pentru a proteja clădirea și a împiedica pătrunderea apei. Altfel, tot ce se află în interior s-ar uda, iar structura din lemn ar începe să putrezească.

Dacă nu facem acest lucru acum, nu vom mai putea interveni până la primăvară, iar lucrările vor întârzia foarte mult. În plus, clădirea ar risca să se deterioreze pe timpul iernii, dacă nu este protejată de umezeală”, a spus Charlie Ottley.

Hanul era pe cale să se prăbușească în mai puțin de 6 săptămâni, dar Charlie Ottley l-a salvat

Charlie Ottley a explicat că lucrările de restaurare au presupus intervenții ample, de la refacerea fundației din piatră până la înlocuirea grinzilor din lemn, care erau complet putrezite. Britanicul a precizat că, înainte de începerea reparațiilor, clădirea risca să se prăbușească în doar șase săptămâni.

Acum, după consolidarea structurii, hanul a ajuns la fel de solid ca în urmă cu 120 de ani, când a fost construit. Acesta le-a mulțumit tuturor celor care au sprijinit proiectul și a amintit că imobilul a găzduit, în trecut, centrul de informare turistică al Șirnei, primul sat turistic din România.

„Din exterior, clădirea va arăta foarte asemănător cu felul în care arăta înainte să începem lucrările. Diferența este că, atunci când am preluat-o, mai avea aproximativ șase săptămâni până să se prăbușească complet. Acum este la fel de solidă ca în momentul în care a fost construită, în urmă cu 120 de ani.

Este un moment extraordinar de emoționant. Este pentru prima dată când vedem cu adevărat progrese importante. (…) Le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat până acum în acest proiect. Fiecare dintre voi a contribuit la salvarea uneia dintre cele mai importante clădiri din zonă. Aceasta a fost, în trecut, centrul de informare turistică al Șirnei, primul sat turistic din România”, a mai precizat realizatorul britanic.

Charlie Ottley: „Clădirea va renaște precum pasărea Phoenix din propria cenușă”

Deși mai mulți constructori au încercat să-l descurajeze și au considerat că hanul nu mai poate fi salvat, Charlie Ottley nu a renunțat și a continuat să caute o echipă dispusă să se implice în proiect. Jurnalistul britanic a subliniat că nu este prea târziu pentru salvarea clădirii și că aceasta va renaște din propria cenușă, precum pasărea Phoenix.

„Toți constructorii cu care am discutat înainte să găsim echipa care lucrează acum aici ne-au spus să renunțăm și că ar fi mai bine să construim totul de la zero. Ne-au avertizat că imobilul este periculos, că se va prăbuși și că este prea târziu pentru a-l salva. Dar nu a fost prea târziu! Clădirea va renaște precum pasărea Phoenix din propria cenușă”, a încheiat jurnalistul britanic.

Numele „The King’s Arms” reprezintă un omagiu adus Regelui Charles al III-lea, în semn de apreciere pentru contribuția sa la promovarea României. Proiectul a fost anunțat public în septembrie 2026.

Charlie Ottley a promovat România prin documentarele sale pe social media

Charlie Ottley este un jurnalist, realizator de documentare și producător britanic care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai României în străinătate. Prin documentarele sale, în special seriile „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, a prezentat publicului internațional peisajele, tradițiile, gastronomia și patrimoniul cultural românesc.

Nu este, așadar, prima dată când britanicul folosește platformele sale pentru a vorbi despre România și pentru a atrage atenția asupra frumuseților și valorilor țării. În ultimii ani, Charlie Ottley a continuat să promoveze România și prin intermediul rețelelor sociale, unde publică imagini și videoclipuri din diferite zone ale țării.