Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov

Rene Pârșan
23 ian. 2026, 16:54, Actualitate
Staţiunea Bansko din Bulgaria este notorie pentru toți schiorii din Sudul României. Aflată la vreo 40 de kilometri sud de Sofia este e la vreo cinci ore și ceva de condus, plecând din București; cum ar veni, cât într-o zi poastă spre Poiana Brașov, sau una bună spre Straja.

Banko a fost desemnată cea mai accesibilă destinaţie de schi din Europa, conform celui mai recent indice EasyJet, care evaluează costurile, inclusiv abonamentele ski-pass, închirierea echipamentelor, cazarea, transportul şi chiar berea, informează Novinite.

Aflată la doar o oră  și ceva de Sofia, pe autostradă, staţiunea de la poalele munţilor Pirin oferă bilete de o zi la schi care costă aproximativ 57 euro, închirierea echipamentelor pentru aproximativ 17 euro, cazare low-cost la aproximativ 51 euro şi bere la doar 1,14 euro.

Bansko organizează și etapă de Campionat Mondial de schi. Marele avantaj, este aproape imposibil să nu prinzi zăpadă, pârtiile pentru toate categoriile de schiori pleacă de la aproape 3000 de metri.  Cum ar veni, ccu un kilometru peste cota 2000 din Sinaia.

Mai mult, sunt disponibile și apartmente la baza pârtiei, o săptămână la prețuri de o noapte la la Cluj, la Untold.

Cât costă un ski pass la Bansko pe mai multe zile, în sezonul de iarnă 2025-2026

Iată lista de prețuri pentru abonamente ski pass valabile mai multe zile, în Bansko, în sezonul de schi 2025-2026:

  • 2 zile – €115
  • 3 zile – €172
  • 4 zile – €228
  • 5 zile – €285
  • 6 zile – €341
  • 9 zile – €508

Reamintim, bulgaria a trecut la moneda euro în 2026.

